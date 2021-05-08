‫ CGTN: خذ بقدر واستخدم بحذر

بكين, 8 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ –كلمات شي جين بينغ، الرئيس الصيني:إن عملية التصنيع، مع توليد ثروة مادية غير مسبوقة، تسببت في أضرار جسيمة للطبيعة الأم.

تعتبر الموارد مثل الأرض والمياه والطاقة محدودة. على سبيل المثال، سينفد الوقود الأحفوري في مئات السنين على أبعد تقدير، إذا واصلنا استهلاكه بالمعدل الحالي، فكيف نتعامل مع هذه التحديات؟ طرح الصينيون سؤالا مماثلا قبل ألف عام عندما احتاج إمبراطور أسرة تانغ الإمبراطورية في القرن الثامن إلى السيطرة على الاستخدام المفرط للأرض. وكان الحل هو استخدام الموارد مع القيود والاعتدال.

كلمات شي جين بينغ، الرئيس الصيني

“خذ بقدر واستخدم بحذر”. هو جوهر الحضارة الإيكولوجية. نحن بحاجة إلى تعزيز أسلوب حياة أبسط وأكثر مراعاة للبيئة ومنخفض الكربون، ومعارضة الإفراط والهدر، وتعزيز ثقافة العيش الأخضر والصحي.

لقد تمت وراثة فكرة القدماء للاعتدال حتى يومنا هذا، وحصلت هذه الفكرة على معان جديدة. الآن دعونا نقابل لورانس براهم ونلقى نظرة على مصدر هذه الجملة “تشيوي تشي يو دو، يونغ تشي يو جيه” ودلالاتها الحديثة.

اليوم أريد أن أتحدث معك عن اقتباس استخدمه الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطاباته عن التوازن بين الطبيعة والبشر. تم أخذه من كتاب اسمه “تسي تشي تونغ جيان” (مرآة شاملة لمساعدة الحكم).

أعتقد أن هذا الكتاب تم تأليفه في عهد أسرة سونغ (960-1279) ويغطي تاريخ 16 أسرة ملكية وإمبراطورية مختلفة. إنه حقا دليل إرشادي يمكنك أن ترى فيه فلسفة القيادة المبنية على العناصر الثقافية والتقليدية وكيفية قيادة دولة من خلال هذا الكتاب.

والاقتباس نفسه يعني أنه يجب ألا تندفع ضد الطبيعة بشدة. بل عليك استخدام الموارد مع القيود والاعتدال.

هذا هو جوهر الثقافة الصينية، أي “تيان رن خه يي” باللغة الصينية.

الوئام بين الطبيعة والبشرية.

بالضبط. نحن البشرية مجرد قناة بين الأرض والسماء.

إذا فكرنا في السياسات الاقتصادية فقط. هذا نتيجة لذلك: استخدمنا الكثير من الموارد، طلبنا الكثير من الطبيعة. ثم فقدنا أرضنا وبركنا وبحيراتنا.

أعتقد أن ما يحدث الآن على المستوى الوطني في الصين هو أن هناك اعتبارا كاملا لما نحتاج إليه لإعادة التوازن إلى الاقتصاد. وهنا، يمكن أن نرى أنه في ظل بناء الحضارة الإيكولوجية التي أكد الرئيس شي عليها، هناك قدر هائل من الاستثمارات تذهب الآن إلى إعادة ربط الشبكة والتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء خلال وقت قصير جدا. وإنه قرار ضخم ويتحلى بالإرادة السياسية لإعادة التوازن إلى البيئة.

مقارنة بين سياق الكلام الصيني وسياق الكلام الغربي، ما هو الفرق فيما وراء أنظمة التفكير والقيم بين الطبيعة والإنسان؟

أعتقد أن ما نحتاج إلى النظر إليه هو الاختلاف الأساسي بين التفكير الغربي والتفكير الآسيوي حول قضية القيمة هذه. منذ العصور الوسطى تقريبا، اعتمد التفكير الغربي على الازدواجية. وأعتقد أن التفكير الآسيوي يعمل بشكل تقليدي حول مفهوم الين واليانغ. إن الين واليانغ ليسا نقيضين، لأن الأمر يتعلق بالتوازن في نهاية المطاف. وإنه يتعلق بطريقة وسطية بحيث تتطور كل الأشياء حسب قانونها حتى يحقق التوازن مع الطبيعة.

عندما يتعلق الأمر بالسياسة، فإنه لا يزال بحاجة إلى دعم الناس للحكومة بشأن إعادة التوازن بين الاقتصاد والحضارة الإيكولوجية. هل تعتقد أن هذا ممكن؟ هل يوجد هناك توازن بين الاثنين؟

هذا جانب مهم للغاية في سياسة الحضارة الإيكولوجية. أولا وقبل كل شيء، إذا كنا سنذهب إلى عصر جديد من الطاقة الخضراء، من القانون إلى الهندسة وتخطيط المدينة والاستخدام الصناعي حتى إدارة النفايات، كل شيء يحتاج إلى إعادة التفكير من منظور التنمية الخضراء، ويجب أن يدخل ذلك النظام التعليمي. وتم تنفيذ هذا المفهوم بالفعل على مستوى المجتمع السكني، وبالطبع، تم تحسين وعي الناس في هذا الصدد. ولحسن الحظ، تؤمن الحضارة الصينية الممتدة لأكثر من 5000 عام دائما بأن البشر جزء من الطبيعة، ومع هذا الفهم، ليس من الصعب على الجميع التوصل إلى توافق.

شكرا جزيلا لك يا لورانس.

تردد صدى فلسفة ضبط النفس والاعتدال عبر التاريخ الصيني.

كلمات شي جين بينغ، الرئيس الصيني:

عند النظر في السماء ليلا، نرى كثيرا من النجوم اللامعة. ولكن كوكب الأرض هو الموطن الوحيد للبشرية. فيجب أن نحمي هذا الكوكب مثل أعيننا، ونتعامل مع الطبيعة بالطريقة التي نتعامل بها مع الحياة.

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فيديو – https://www.youtube.com/watch? v=JKhBGofvl8E