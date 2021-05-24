‫ Comviva تسعى لتسريع رحلة التحول الرقمي لشبكة ‘اتصالات’ في مصر

خدمات نغمة رنين المتصل الغنية بالوسائط (CRBT) من أجل زيادة مشاركة العملاء بشكل أعمق

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 مايو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم Comviva -الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول الرقمية- عن شراكتها الاستراتيجية مع شبكة اتصالات مصر من أجل تقديم خدمات نغمة رنين المتصل (CRBT) الغنية بالوسائط. ومن خلال هذه الخدمة الجديدة، يمكن لمشتركي ‘اتصالات’ أن يعكسوا شخصيتهم وعواطفهم من خلال تشغيل نغمات رنين مختلفة لمتصلين مختلفين. كما ستساعد الخدمة الجديدة ‘اتصالات’ على دفع المرحلة التالية من النمو مع اعتبار التبني الرقمي بمثابة مفتاح الخدمات الرقمية الجديدة.

تجلب منصة CRBT الغنية بالوسائط من Comviva الابتكار في الرحلة الرقمية، وستسمح لـ ‘اتصالات’ بتعزيز مشاركة العملاء بشكل أعمق من خلال نغمات رنين مخصصة. ومع هذه الخدمة الجديدة، يمكن للمشتركين استبدال نغمة الرنين التي يسمعها المتصلون عادةً باختيار شخصي للموسيقى أو محتوى الصوت والفيديو، مما يُوفِّر تجربة اتصال أكثر إمتاعًا للمتصلين.

لقد تطور استهلاك الموسيقى ليشمل حالات استخدام مثل مقاطع الفيديو القصيرة والمحتوى الذي ينشئه المستخدم. يجلب حل CRBT من Comviva عناصر للتكامل مع بث الموسيقى، وحالة التسجيل الذاتي للمستخدم، ونغمة رنين الفيديو. إنه حل جاهز للمستقبل يدعم برنامج VoLTE/ViLTE الجاهز، والواجهات الرقمية المبتكرة مثل تطبيق الهاتف الجوَّال، وواجهات متاجرOTT، ويوتيوب، و شات بوت، والتكامل مع الأجهزة الذكية مثل أليكسا.

المنصة عبارة عن عرض شامل، بما في ذلك تخطيط المنتج، وإدارة الشركاء، وإدارة واجهة المتجر، وإدارة الإيرادات، وتحليلات الأعمال. ويضم برنامج CRBT ميزات وواجهات مبتكرة تهدف إلى تعزيز الإيرادات عبر دورة حياة العميل.

وعلق أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في ‘اتصالات’،” نتطلع إلى شراكة مثمرة مع Comviva في إحدى خدمات القيمة المضافة الرائدة لدينا. وستسمح لنا منصة Comviva برقمنة تجربة CRBT وإثراء وتعزيز رحلة المستخدم. ونظرًا لأن مجتمعنا يتطور باستمرار، فإن الخيارات المتاحة على منصتنا الجديدة ستكون بالتأكيد قادرة على تلبية جميع احتياجات العملاء من خلال خيارات إضفاء الطابع الشخصي والتخصيص التي لا حصر لها.

يتحدث عن الشراكة رامي مصيلحي، نائب أول للرئيس ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Comviva قائلاً، “نحن ملتزمون بتقديم خدمات رقمية مبتكرة تثري حياة الناس عبر الأسواق على مستوى العالم. نحن متحمسون للشراكة مع ‘اتصالات’ في رؤيتهم واستراتيجيتهم طويلة المدى التي تركز على الرقمنة. وستتيح خدمات المعلومات والترفيه الجديدة والمثيرة هذه تجارب جديدة لقاعدة عملائها سريعة النمو. لقد حققت CRBT نجاحًا هائلاً مع المشغلين في جميع أنحاء العالم، ونحن على ثقة من تكرار نجاحنا مع ‘اتصالات مصر'”.

وأوضح عمرو فتحي، نائب رئيس تقنية المعلومات في ‘اتصالات مصر’، “شراكتنا الجديدة ستكون مع Comviva حيث ستوفر هذه الخدمة تجربة اتصال أكثر حيوية لعملائنا في ‘اتصالات مصر’. لطالما كان اعتماد تقنيات جديدة ومثيرة وتقديمها لعملائنا هو التركيز الأساسي في ‘اتصالات مصر’، ولهذا السبب نُقدِّم هذه الخدمة الجديدة حيث يمكن للمتصلين تغيير نغمة الرنين الخاصة بهم بناءً على مزاج المستخدم والسياق، أو استخدام ميزات متنوعة لإهداء نغمة رنين أو نسخها. وتُعَد منصة CRBT بمثابة خدمة أخرى من شأنها رفع تجربة الاتصال لدينا إلى مستوى جديد تمامًا”.

مع بصمة CRBT من Comviva الممتدة عبر عشرين عملية نشر في جميع أنحاء العالم، شهدت الشركة زيادة عدد نغمات المتصل على منصتها بشكل كبير. وتعمل منصة CRBT على تشغيل مليار نغمة من المتصلين في الهند كل يوم، مما يشكل 86 في المائة من كل حركة مرور CRBT التي تنشأ في المنطقة. على الصعيد العالمي، تعمل الشركة على تشغيل نغمة رنين موسيقية مخصصة لـ 224 مليون مستخدِم للهاتف الجوَّال، مما يشكل 45 بالمائة من حصة السوق العالمية.

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