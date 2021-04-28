‫ Freedom Pizza تصبح خدمة توصيل الطعام الأولى في الإمارات العربية المتحدة التي تتشارك مع what3words

Freedom Pizza تتعاون مع what3words ليصبح العملاء قادرين على تلقي طلباتهم على مواقع جغرافية تصل دقتها إلى 3 أمتار مربّعة في دبي بدون الحاجة إلى تحديد اتجاهات إضافية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 أبريل 2021 /PRNewswire/ — تُعد what3words من شركات تكنولوجيا تحديد المواقع الجغرافية المبتكرة التي تُمكِّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تحديد ومشاركة مواقعهم الجغرافية الدقيقة باستخدام ثلاث كلمات فقط. وتَتّحد هذه الشركة ولأوّل مرّة مع Freedom Pizza، وهي إحدى شركات KRUSH Brands، لتصبح هذه أوّل شراكة خدمة توصيل طعام في الإمارات العربية المتحدة. وسيصبح العملاء الآن قادرين على الاستمتاع بما لذ وطاب من بيتزا Freedom Pizza الشهية والتي سيتم توصيلها إلى موقع جغرافي بدقة 3 أمتار مربّعة بدون الحاجة إلى تحديد اتجاهات إضافية.

إنَّ هدف what3words هو تبسيط عملية التحديد الدقيق للمواقع الجغرافية. وقامت هذه الشركة بتقسيم الكرة الأرضية إلى مربّعات بمساحة 3 أمتار مربعة ومنحت كل منها عنوان what3words مميّز مكوّن من ثلاث كلمات من القاموس. على سبيل المثال، يمكنك العثور على الموقع الجغرافي للباب الأمامي لمحلّ Freedom Pizza في منتصف المدينة بزيارة الرابط ///flicked.host. officers

تسمح خدمة what3words للأشخاص بمشاركة أي موقع جغرافي وبدقة باستخدام ثلاث كلمات فقط، سواءً كان هذا الموقع الجغرافي لمدخل مكتب تجاري أو مجمّع سكني حديث أو صالة للتشمّس على الشاطئ.

توفّر خدمة what3words لسائقي توصيل الطلبات في KRUSH Brands طريقة سهلة ومبتكرة لتسليم الطلبات مباشرة إلى عتبة باب بيت العميل أو إلى أي مكان آخر يفضّله العميل في دبي، سواء كان ذلك المكان على الشاطئ أو على سجادة نزهة في متنزّه أو داخل حرم جامعي.

قد تكون عناوين الشوارع في جميع أنحاء الإمارات غير دقيقة، حيث قد تقع علامات التمييز على الخريطة في منتصف إحدى المباني مما يجعل سائق توصيل الطلبات غير قادر على تحديد الباب أو نقطة الوصول الصحيحة، وبالتالي البحث ضمن مناطق أوسع. وتُعد العناوين التي تقدمها خدمة what3words أكثر دقة من العناوين البريدية العادية، وتسمح هذه الخدمة لعملاء Freedom Pizza وKRUSH Brands بتحديد مواقعهم الجغرافية بدقة من أجل توصيل طلباتهم بسرعة فائقة وبأمان ليستمتعوا بطعام طازج.

ولن تقتصر الاستفادة على عملاء Freedom Pizza فقط، حيث أدخلت KRUSH Brands هذه التكنولوجيا ضمن مجموعة شركاتها المحلية التي تشمل Wildflower Poke & More وCoco Yogo Vegan Kitchen وSalad Jar جنبًا إلى جنب مع Jet Lagged Chef وViking Bageri شركاء Foodpreneur.

لقد أضحى العثور على عنوان موقع جغرافي محدد على what3words أسهل من ذي قبل: يمكن لعملاء KRUSH Brands زيارة الموقع الإلكتروني what3words.com أو ت نزيل تطبيق what3words المجاني ، واختيار المربّع الذي يريدون استلام طلبهم فيه والاطلاع على عنوان what3words الخاص بذلك المربّع والذي يسهل تذكّره. يمكن للعملاء بعد ذلك الدخول على أي موقع من مواقع KRUSH Brands أو إحدى تطبيقاته ثم إضافة عنوان what3words المحدد الخاص بالعميل إلى ملفّه التعريفي.

تمتلك KRUSH Brands قاعدة بيانات أكثر من 350,000 عميل، وتأتي نسبة 60% من جميع الطلبات مباشرة من منصات العلامة التجارية التي أسسها فريق التكنولوجيا الداخلي الخاص بها. ستكون نسبة 95% على الأقل من الطلبات هي طلبات للتوصيل والتي تعادل حوالي 10,000 طلب أو أكثر في الأسبوع يتحمّل مسؤولية تنفيذها فريق توصيل الطلبات لدى KRUSH Brands. وسيضمن دمج خدمة what3words ضمن نظام تحديد العناوين لديهم تلبية معايير السرعة والدقة والاعتمادية في سوق مليء بالمنافسة الشرسة، وسيسمح ذلك لعلامات KRUSH التجارية بالمحافظة على متوسط وقت توصيل طلبات مدّته 23 دقيقة مع ارتفاع معدلات الطلب.

تمنح خدمة what3words الجميع في كل مكان عنوانًا بسيطًا ودقيقًا يمكن الاعتماد عليه. وتأتي العناوين في what3words بصيغة يسهل تذكّرها مقارنة بالعنوان البريدي العادي، والتي يمكن مشاركتها بشكل أدقّ من أي نظام مرجعي آخر للمواقع الجغرافية. كما أن هذه الخدمة تُعد أول نظام تحديد عناوين مُحسَّن تمامًا لميزة التعرف على الصوت، ما يوفّر طريقة إدخال أسهل وأكثر ملاءمة للمستخدم. تتوفر خدمة what3words حاليًا بأكثر من 45 لغة، ما يسمح لأكثر من نصف دول العالم باستخدام ميزة التعرف على الصوت في هذه الخدمة بلغة واحدة على الأقل من لغاتها الرسمية.

قال إيان أوهان، مؤسس KRUSH Brands والرئيس التنفيذي: نحن متحمسون للغاية للاتحاد مع خدمة what3words لكي نوفّر لعملائنا خدمة توصيل طلبات سهلة الاستخدام وأكثر دقة وأسرع. وسواء كنت في المنزل أو على الشاطئ أو في الصحراء أو إحدى متنزّهات الإمارات الرائعة، سوف نتمكن من تحديد موقعك الجغرافي بفضل خدمة what3words. نحن معجبون كثيرًا ببساطة هذه الخدمة ونعتقد أنها ستشكّل مستقبل تحديد العناوين الجغرافية في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. ما من شك أن الأفكار الجيّدة مهمّة، وخدمة what3words تُعد واحدة من هذه الأفكار الجيّدة.

“إن الفائدة التي ستعود على خدمات توصيل الطعام من وراء what3words واضحة وضوح الشمس. وذكر ثلاث كلمات بسيطة على صفحة الدفع سوف يعني عدم تأخير توصيل طلبات البيتزا أو فقدانها بعد الآن”. كان ذلك تعليق كريس شيلدريك، مؤسس what3words الشريك والرئيس التنفيذي، حيث أضاف قائلاً: “نحن متحمسون كثيرًا بالاتحاد مع KRUSH Brands في دبي لكي نمنح العملاء تجربة توصيل طلبات أكثر دقة وسلاسة في أي وقت ومكان”.

المزيد من المعلومات على www.what3words.com و www.freedompizza.ae

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للاستفسارات الإعلامية، يُرجى الاتصال بـ:

دهارا بهاتيا، مستشار أول تفاعل، Katch International

dhara@katchthis.com ، ‎+971 56 794 4126

صفاء منصوري، مستشار تفاعل، Katch International

prteam@katchthis.com ، ‎+971 50 926 5882

عن what3words

تأسست what3words في لندن عام 2013 بمساعدة الشريك كريس شيلدريك، وتُعد الطريقة الأبسط والأسهل في تحديد المواقع الجغرافية. ويغطي هذا النظام جميع أنحاء العالم، ولا يحتاج إلى أي تحديثات ويعمل بدون اتصال بالإنترنت. ويُعد العنوان بصيغة what3words طريقة سهلة للمستخدم لكي يشارك بها موقعه الجغرافي الدقيق مع الآخرين أو ليُدخِل بها الموقع الجغرافي على المنصات أو الأجهزة مثل تطبيقات طلب سائقي التوصيل أو صفحات الدفع بمواقع التسوق الإلكتروني. وقد تم تحسين هذا النظام ليعمل بميزة التعرف على الصوت، ويتضمّن آلية مُدمجة لمنع الأخطاء وتحديدها وتصحيحها بأثر فوري.

يسمح تطبيق what3words المجاني، والمتوفّر لأجهزة iOS و Android ، وكذلك الخريطة المتاحة على الإنترنت ، للمستخدمين بمشاركة عناوين what3words وسهولة الوصول إليها وذلك بأكثر من 45 لغة حتى الآن. تُستخدم الملايين من عناوين what3words حول العالم، حيث تستخدمها الآلاف من الشركات لتوفير المال ورفع الكفاءة وتوفير تجربة عملاء أفضل. ويتم دمج خدمة what3words في التطبيقات والمنصات والمواقع الإلكترونية ببضعة سطور من التعليمات البرمجية. المنتجات متاحة مجانًا أو مقابل رسوم رمزية للمنظّمات غير الحكومية المؤهلة. وتشمل قاعدة الشركاء مرسيدس-بنز وتريومف للدراجات البخارية (Triumph Motorcycles) وفندق برميير إن (Premier Inn) وشركة إيه إيه (AA) والكثير من موفّري خدمات الطوارئ في جميع أنحاء العالم.

أسست what3words فريقًا يضم أكثر من 100 شخص يعملون في مكاتب بكل من لندن بالمملكة المتحدة وسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة وجوهانسبرج بجنوب أفريقيا وأولان باتور عاصمة منغوليا. حصدت الشركة أكثر من 50 مليون جنيه استرليني كرأس مال من مستثمرين مثل إنتل وأرامكس ودويتشه بان (Deutsche Bahn) وسايك موتورز وصندوق سوني الاستثماري (Sony Investment Fund).

يمكنك معرفة عنوانك بصيغة what3words هنا .

عن Freedom Pizza

تأسست Freedom Pizza بكل الحب في الإمارات العربية المتحدة عام 2015 على يد رجل أعمال المشاريع المتعددة إيان أوهان. وتُصنع Freedom Pizza فطائر بيتزا شهية بمكوّنات طازجة وطبيعية نضمن اتفاق الجميع على لذّتها. وباستخدام الحبوب الطبيعية والصحية والمكونات المحلية الطازجة والخالية من المواد الحافظة والمواد المضافة، نأتيك بمذاق بيتزا Freedom الرائع في تجربة توصيل سريعة ودقيقة من قبل فريق التوصيل المحترف والخبير لديها، وذلك في كل مرّة تطلب فيها بيتزا Freedom. ومع سبع أماكن حالية في الإمارات والمزيد من الأماكن في المستقبل، تحرص Freedom Pizza على أن تمنح عملاءها وشركتها ومجتمعها صفة الحرية، وتشجّع على مشاركة الأفكار الجديدة وإشاعة الحب بين الناس وتقديم فطائر بيتزا رائعة.

www.freedompizza.com

www.instagram.com/ freedomdelivers

عن KRUSH Brands

KRUSH Brands هي شركة متكاملة الخدمات وتضم مطابخ متعددة وتكنولوجيا أغذية وتضطلع بأنشطة التشغيل ومنح الامتياز التجاري وخدمات المرحلة الأخيرة من تسليم الطلبات. تستمد جميع علامات KRUSH Brands التجارية قوتها من مفهوم الحريّة، حيث تضمن التكنولوجيا الحصرية ومنصة تسليم الطلبات التي تمتلكها KRUSH Brands، بالإضافة إلى أسطولها من سائقي توصيل الطلبات المحترفين، تحقيق سرعة وأمان توصيل طلبات الطعام طازجة وساخة في كل مرة. وكبديل عن أنظمة توصيل الطلبات الخارجية والسيئة، طوّرت KRUSH Brands منظومة فعّالة تسمح لرواد الأعمال في مجال الطعام والمأكولات بالتواصل مباشرة مع العملاء وتنمية أعمالهم التجارية بطريقة نزيهة وعادلة. وتمتلك KRUSH Brands وتدير مجموعة مطاعم Freedom Pizza وWildflower Poke & More وCoco Yogo Vegan Kitchen وSalad Jar. ترقّبوا الإعلان عن انضمام المزيد من الشركاء إلى مجموعة علاماتنا التجارية.