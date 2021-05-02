‫ GAC MOTOR: السعي وراء الحرفية

قوانغتشو، الصين،, 1 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — لقد كان عامًا رائعًا لشركة GAC MOTOR، مع مستقبل مشرق ينتظرنا. مع بداية عام ناجح في بناء مكاتب دولية وتحقيق التقدم التكنولوجي، تمتلك الشركة “قائمة مهام” كاملة لمرحلة تطوير علامتها التجارية التالية.

تتمثل مهمة GAC MOTOR في خلق القيمة. يتم إنشاء القيمة من خلال إنتاج سيارات جذابة ومتطورة تلبي احتياجات المستهلك الحالية، ولكن جودتها ستصمد أيضًا أمام اختبار الزمن.

حتى في مواجهة جائحة كوفيد-19، حققت GAC MOTOR نجاحًا كبيرًا في توسيع أعمالها العالمية. بحلول نهاية عام 2020، شهدت زيادة في مبيعات المحطات الخارجية على أساس سنوي بنسبة 18%. كما افتتحت GAC MOTOR ما مجموعه 69 صالة عرض حول العالم في مواقع مثل الأردن وتشيلي والمملكة العربية السعودية.

وفي يوم GAC Tech السنوي لهذا العام، تمت مشاركة الإنجازات التكنولوجية، بما في ذلك تقنية السيليكون الإسفنجية الجديدة التي تجعل بطاريات السيارات أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر قوة. جزء من طموحات طاقة “النجم النيتروني” للشركة؛ مع قدرات شحن فائقة السرعة تقلل “إعادة تعبئة الخزان” لأقل من 20 دقيقة؛ والعديد من التطورات في تقنية الحمض النووي للهيكل. في GAC MOTOR، تتشابك البحوث التقنية والحرفية بشكل متلاحم.

يسمح البحث المستقل الشامل الذي يتم إجراؤه من خلال مركز البحث والتطوير التابع لشركة GAC بتصميم السيارات وفقًا للتطورات الصناعية الحالية واتجاهات المستهلكين. يعتبر المركز، الذي يستخدم مليارات اليوانات في التمويل، مسؤولًا عن تطوير أحدث تقنيات السيارات الداخلية التي تجعل سيارات GAC MOTOR أكثر كفاءة وأسهل في الاستخدام ومنافسة جيدة على المستوى الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، في معرض شنغهاي للسيارات 2021 في وقتٍ سابق من هذا الشهر، جمع المدير العام “فنغ شينغيا” الحضور وتبادل الموضوعات من كهربة السيارات إلى ابتكار التكنولوجيا الخضراء بالإضافة إلى إطلاق نماذج جديدة والتوسع بشكل عميق في الأسواق الخارجية.

ابتداءً من 27 أبريل، تدعو GAC MOTOR المعجبين للمشاركة في مسابقة مثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي: “ماذا في قائمة المهام الخاصة بك؟” على منصات GAC MOTOR الاجتماعية من خلال إنشاء فيديو لرحلة تحقيق الأحلام للحصول على فرصة للفوز بجوائز مذهلة.

لطالما شجعت GAC MOTOR الناس على السعي وراء أحلامهم والتحلي بالشجاعة وتشكيل العالم بالطريقة التي يريدونها. لا زالت الشركة مليئة بالتوقعات لمزيد من الإنجازات في عام 2021 وما بعده. ترقبوا الإصدار القادم من شعار العلامة التجارية GAC MOTOR الجديد كليًا ومجموعة القيم الأساسية يوم 13 مايو.

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1500728/1.mp4