‫ Increff “إنكريف” توقع اتفاقية مع شركتي Namshi “نمشي” وAramex “أرامكس” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 أغسطس/آب، 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم إنكريف، الشركة الهندية الرائدة في مجال البرمجيات التي تقدم سلسلة التوريد وحلول التخزين للعلامات التجارية الخاصة بالأزياء ونمط الحياة، عن عقد شراكة مع شركتين رائدين في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شركة نمشي، التي تُعد أكبر منصة أزياء متعددة العلامات التجارية عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، وشركة أرامكس، وهي شركة متعددة الجنسيات للخدمات اللوجستية والبريد السريع وتوصيل الطرود. ستشهد هذه الاتفاقية وصول كلتا الشركتين إلى منصة الإنجاز الذكية متعددة القنوات الخاصة بإنكريف، Assure.

إنكريف Assure هو حل نظام ادارة المستودعات وOMS مستضاف مواقع الويب للسماح للعلامات التجارية بتتبع القطع الفردية للمخزون، من خلال التسلسل، باستخدام ترميز القطع المتميزة (UPB) وكشف مخزون بنسبة 100 ٪ عبر جميع قنوات المبيعات، في وقت واحد. كما إنه يزيد من الرؤية ويعزز قابلية التوسع ويسهل دقة تنفيذ الطلبات بنسبة 100٪ ضمن اتفاقية مستوى الخدمة (SLA). تساعد واجهة المستخدم البديهية البسيطة في أتمتة العمليات وتحسين كفاءة القوى العاملة وتقليل التكلفة بنسبة 20-25٪ مما يحد من الاعتماد على العمالة الماهرة. من خلال تقديم حلول تخزين شاملة، تعمل Assure على زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين نمو الشركة وتقليل النفقات التشغيلية والهدر.

علق Anshuman Agarwal “أنشومان أغاروال”، الشريك المؤسس لشركة إنكريف قائلًا “نمشي هي واحدة من الشركات العملاقة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وأرامكس هي شركة لوجستية متعددة الجنسيات، وكوننا شريكًا تقنيًا هو أمر نفتخر به بالنسبة لنا. إن زيادة انتشار الإنترنت والتقنيات الناشئة تجعل سوق الشرق الأوسط مَصدَرًا لنمو التجارة الإلكترونية: تقدر قيمة سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 49 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022. وسيعود جزء كبير من هذا النمو إلى زيادة شعبية أسواق التجارة الإلكترونية، حيث يمثل قطاع الموضة والجمال جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة. سيمكن حل إدارة المخزون والطلبات من إنكريف، المصممة خصيصًا لهذه القطاعات، العلامات التجارية من بناء الكفاءات التشغيلية المطلوبة للتوسع بسرعة في هذه البيئة التنافسية. ومن خلال مشاركة نمشي وأرامكس، نتطلع إلى حل تحديات التجزئة الأكبر وتحقيق عملاء أعلى الرضا عن عمليات التسليم الأسرع في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ومن أجل تلبية المتطلبات الإقليمية لعملائها بشكل أفضل، قامت إنكريف بإجراء العديد من التعديلات على منصة Assure. أحد هذه التغييرات هو تمكين تخصيص الانتقاء التلقائي وتخصيص الانتقاء حسب المنطقة لتحسين كفاءة الانتقاء. تمنح ميزة الانتقاء السريع العلامات التجارية القدرة على تحديد أولويات الانتقاء، مما يسمح لها بتنفيذ الطلبات في غضون ساعة إلى ساعتين من اتفاقية مستوى الخدمة.

قال راني العبد، مدير سلسلة التوريد الوطنية – المملكة العربية السعودية، أرامكس: “يمثل الوفاء الدقيق بالطلبات والتسليم السريع تحديًا مستمرًا بالنسبة لنا. يؤدي تزايد الإمتياز في تلبية طلبات التجارة الإلكترونية والتسليم بالساعة إلى رفع المستوى باستمرار. تعد الحلول التقنية المتخصصة التي توفر الرشاقة والمرونة في سلاسل التوريد أمرًا ضروريًا لكل لاعب لوجستي، ويسعدنا أن نتشارك مع إنكريف في هذا الأمر. إن القدرة على التكيف بسرعة مع متطلبات السوق المتغيرة مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية، هي الطريقة الوحيدة لبناء سلاسل توريد مستدامة وموثوقة. من خلال حلول تقنية إنكريف، نرى فرصة رائعة لنا لتوسيع عملياتنا إلى أسواق جديدة مع إدارة عملائنا الحاليين بأفضل طريقة ممكنة “

ساعدت تقنية إنكريف الثورية العلامات التجارية على الكشف عن مخزون بنسبة 100 في المائة وتسهيل مزامنة طلبات المخزون في الوقت الفعلي حتى خلال فترات ذروة المبيعات. وقد أدى ذلك إلى تحقيق العلامات التجارية زيادة في الإيرادات بنسبة 300٪ مع انخفاض في الاحتفاظ بالمخزون بنسبة 25٪، في غضون فترة زمنية قصيرة.

تعمل إنكريف حاليًا على تمكين أكثر من 100 علامة تجارية رائدة في مجال الموضة والأزياء مثل أديداس وريبوك وتومي وكالفين كلاين وليفايس وبيبي ووينكانتون وما إلى ذلك لتحقيق آفاق جديدة. ستعمل شراكة الشركة مع نمشي وأرامكس على تعزيز وجودها في الخارج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعزيز سمعتها كمنصة تنفيذية رائدة.

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للتواصل الإعلامي: Saumya Sharma "سمية شارما": [email protected] ، 8826984647