‫ ZTE تحصل على شهادة ISO/IEC 27701 لعام 2019 في إدارة الموارد البشرية

شنتشن، الصين, 23 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة ZTE (المدرجة في بورصتي هونغ كونغ وشنتشن‎ 0763.HK / 000063.SZ‏)، وهي المزود الرائد عالميًا لحلول الاتصالات والمعلومات المتكاملة والإنترنت المحمول لمشغلي الاتصالات والشركات والعملاء، عن نجاح أنشطة إدارة مواردها البشرية في اجتياز المراجعة التي يقوم بها المعهد البريطاني للمعايير (BSI) وحصلت الشركة على شهادة ISO/IEC 27701 لعام 2019 عن نظام إدارة معلومات الخصوصية (PIMS) في مجال إدارة الموارد البشرية.

ويُعد معيار ISO/IEC 27701:2019 في الوقت الراهن أحد أكثر معايير حماية الخصوصية موثوقية على مستوى العالم. ويهدف هذا المعيار إلى مساعدة المؤسسات على توفير الحماية الفعالة للمعلومات الشخصية التي تم جمعها ومعالجتها، وفي سبيل ذلك يوفر المعيار دعمًا قويًا لتلك المؤسسات بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات قانون حماية المعلومات الشخصية في الصين، ولائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات، فضلاً عن قوانين ولوائح حماية البيانات في البلدان الأخرى والمناطق.

ويغطي نطاق هذه الشهادة التي حصلت عليها شركة ZTE أنشطة إدارة الموارد البشرية في قسم الموارد البشرية بالشركة في بما تشمله تلك الأنشطة من التوظيف والتخصيص، والمكافآت والمزايا، وإدارة الكوادر البشرية، وثقافة الشركة، وعلاقات الموظفين بالإضافة إلى مجالات العمل المتعددة مثل حماية الخصوصية لنظام معلومات الموارد البشرية، وتطبيق القوانين واللوائح، وأمن معلومات الشركة، وأمن مقرات الشركة، وإدارة المشتريات.

وتأتي شهادة ISO/IEC 27701:2019 تجسيدًا لتقدير الهيئات الدولية لما تقوم به شركة ZTE من جهود في سبيل حماية خصوصية موظفيها، وما حققه قسم الموارد البشرية بالشركة من إنجازات في بناء وتشغيل نظام إدارة الخصوصية الشخصية.

وفي معرض حديثه عن أنشطة إدارة الموارد البشرية، قال السيد غو جونينغ ‎(Gu Junying)، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ZTE، إن قسم الموارد البشرية بالشركة مطالب بمعالجة كمية كبيرة من المعلومات الشخصية للموظفين، مؤكدًا أن الشركة تولي أهمية كبيرة للحقوق الشخصية للموظفين وتحمي خصوصية موظفيها. وأضاف أن الشركة قامت بدمج عدد من القوانين واللوائح خارجية في أنظمة وقواعد حوكمة الشركة، وصاغت إجراءات إدارية قابلة للتنفيذ بما يتوافق مع متطلبات المعيار ISO/IEC 27701:2019. وأشار إلى أنه تم دمج هذه النظم والقواعد بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية في أنشطة إدارة الموارد البشرية من خلال الأدوات الرقمية، مما يضمن الأمان والمصداقية في معالجة معلومات الموظفين، وشرعية إدارة هذه العملية وامتثالها لتلك النظم والقواعد والإجراءات.

وتحدث السيد لين جين ‎(Lin Jin)، العضو المنتدب لشركة BSI Asia Pacific المتخصصة في معايير الأعمال، وأعرب في كلمته، بالنيابة عن مجموعة BSI، عن تهانيه لإدارة الموارد البشرية في ZTE لاجتيازها التدقيق بنجاح وحصولها على شهادة نظام إدارة معلومات الخصوصية ISO/IEC 27701. وأشار إلى أنه بحصول ZTE على شهادة الأيزو فقد أصبحت أول شركة في العالم تحصل على شهادة ISO 27701 في مجال إدارة الموارد البشرية الداخلية،

موضحًا أن بناء نظام حماية المعلومات الشخصية للموارد البشرية حقق نتائج بارزة. وأضاف السيد لين جين: “إنه تعبير مهم عن حماية الشركة للمعلومات الخاصة، واحترام حقوق الموظفين ومصالحهم، والوفاء بمسؤوليات أصحاب العمل”. وأشار إلى أن شركة BSI ستواصل، في المستقبل، دعم إنشاء نظام الامتثال الممتاز لشركة ZTE. وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة ZTE تعزيزها لقدرات حماية بيانات الموارد البشرية، وتقديم نماذج مقارنة يُحتذى بها وخبرة قيّمة للصناعة بأكملها، وتوفير العمل المتعلق بامتثال بيانات الشركات المختلفة.

وأردف أنه في سبيلها للمضي قدمًا، ستواصل ZTE تبوأ مكانتها كشركة عالمية ورائدة في الامتثال لحماية البيانات الشخصية، وتحسين إدارة المخاطر والتحكم فيها من البداية إلى النهاية، ورفع مستوى إدارة النظام وتشغيله، مع توقع المزيد من التعزيز لإدارة النظام والتحكم فيه على نحو فعال، والترويج للعلامة التجارية لصاحب العمل، وبناء الثقة، وتشكيل ملامح صورة الشركة “كمدافع عن خصوصية الموظفين”.

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مارغريت ما

شركة ZTE

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