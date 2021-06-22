‫AM General تُوقِّع مذكرة تفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية من أجل إقامة شراكة استراتيجية في مجال السيارات

قال آندي هوف، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة AM General، “إن حفل التوقيع اليوم يُعزِّز علاقتنا طويلة الأمد مع الحكومة المصرية”. “نتطلع إلى تطبيق خبرتنا في التصنيع والتصميم من أجل المساعدة في تطوير صناعة السيارات المصرية”.

سيساعد هذا التعاون في تسهيل تطوير صناعة السيارات العسكرية المحلية في مصر. وجنبًا إلى جنب مع وزارة الإنتاج الحربي، ستدرس الشركة جدوى تطوير القدرة على التجميع والتصنيع داخل البلاد، والتي ستتيح لوزارة الإنتاج الحربي استبدال و/أو استكمال أسطول سيارات هامفي الحالي. كما ستؤدي الدراسة إلى وضع خطة مفصلة للمضي قدمًا في اتفاقية الشراكة.

حول شركة AM General

تقوم AM General بتصميم وهندسة وتصنيع وتوريد ودعم المركبات المتخصصة للعملاء العسكريين والتجاريين في جميع أنحاء العالم. ومن خلال أعمالها العسكرية، تشتهر الشركة على نطاق واسع بأنها الشركة الرائدة عالميًا في التصميم والهندسة والتصنيع والدعم اللوجستي للمركبات التكتيكية العسكرية، حيث قامت بإنتاج واستدامة أكثر من 300000 مركبة في أكثر من 70 دولة. تتمتع AM General بخبرة واسعة في تلبية الاحتياجات المتغيرة للصناعات الدفاعية والسيارات، بدعم من موظفيها في المنشآت الرئيسية في إنديانا وميشيغان وأوهايو، وقاعدة الموردين القوية التي تمتد عبر 43 ولاية. يُرجى الاطلاع على مزيد من المعلومات حول AM General على www.amgeneral.com.

الاتصال الإعلامي: ديبورا رييس، مديرة التسويق والاتصالات العالمية / AM General

البريد الإلكتروني: deborah.reyes@ amgeneral.com

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