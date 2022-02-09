‫BrightCHAMPS تستحوذ على Education10x، أول منصة تعليمية لمحو الأمّية المالية للأطفال في العالم

بانجيم، الهند، 9 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت BrightCHAMPS ، وهي منصة تكنولوجيا تعليم عالمية يقع مقرّها في ولاية غوا في الهند- عن استحواذها يوم الثلاثاء على Education10x، وهي منصة تعليمية لمحو الأمّية المالية للأطفال، في صفقة مدفوعة نقدًا وبالأسهم. ويأتي هذا الاستحواذ في إطار تنفيذ رؤية BrightCHAMPS والمتمثلة في توفير حل شامل لتنمية مهارات الأطفال الحياتية والتكنولوجية من سنّ الروضة إلى الصف الثاني عشر (K-12).

تأسّست شركة Education10x منذ 18 شهرًا، على يد كلٍ من جيان تواري وبراسانا إن مولي وبهافيشيا تشورسيا؛ وجميعهم من خريجي المعهد الهندي للإدارة في كلكتا. وقد ابتكرت الشركة أول برنامج من نوعه في العالم لمحو الأمّية المالية لدى الأطفال الصغار والمراهقين من سنّ 8 إلى 16 عامًا. وتُقدّم المناهج التفاعلية للبرنامج من خلال جلسات فردية عبر الإنترنت بواسطة اختصاصيين ماليين حاصلين على شهادة محاسب قانوني (CA) ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA). وتُقدّم المنصة حاليًا دروسها التعليمية للطلاب في 20 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية والكويت والولايات المتحدة وكندا والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعُمان.

وفي إعلانه عن صفقة الاستحواذ، قال رافي بوشان، مؤسس شركة BrightCHAMPS ورئيسها التنفيذي: “نركّز -في BrightCHAMPS– على إكساب الأطفال جميع المهارات الحياتية والتكنولوجية التي سيحتاجون إليها مستقبلًا لينعموا بحياة مُرضية وناجحة. ونحن نؤمن بأنّ محو أمّية الأطفال المالية أمرٌ بالغ الأهمية لمستقبل الأطفال. وقد بدأ الآباء الذين لديهم وعي بمتطلبات العصر في إدراك مدى أهمية محو الأمّية المالية، وهناك تزايد ملحوظ في الاهتمام بهذا الأمر في جميع أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق، يسعدنا أن نرحب بانضمام بشركة Education10x -بسجلها الحافل في تحقيق نتائج تعليمية استثنائية في مجال محو الأمية المالية للأطفال- إلى شركتنا.

وقال جيان تواري، الشريك المؤسس لشركة Education10x: “لقد بدأت شركة Education10x أعمالها التعليمية بتعليم المهارات الحياتية الأساسية لمحو الأمية المالية للأطفال والتي لا تُدرجها أنظمة التعليم الحالية في مناهجها. وعلى مدار الثمانية عشر (18) شهرًا الماضية، شهدت خدماتنا إقبًالًا هائلًا من أولياء الأمور والأطفال على مستوى العالم، والآن وبفضل الدعم المقدم من BrightChamps، فإنّنا سنواصل الاستثمار بشكل أكبر في توسيع نشاطنا عالميًا، من خلال البدء في تقديم دورات جديدة عن العملات المشفرة وريادة الأعمال، وكذلك من خلال تعيين أشخاص مؤهلين وموهوبين يمكنهم المساهمة في توفير تجارب أكثر تطورًا للأطفال”.

وتمارس شركة BrightCHAMPS -التي تأسّست في عام 2020- أنشطتها في أكثر من 30 دولة، وقد قُدّرت قيمتها السوقية في أغسطس 2021 بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بعد زيادة رأسمالها بمبلغ 63 مليون دولار. ويعمل بالشركة حاليًا آلاف المعلمين الذين يقدّمون عشرات الآلاف من الحصص التعليمية شهريًا لجميع للأطفال من سنّ 6 إلى 16 عامًا لإكسابهم جميع المهارات الحياتية والتكنولوجية التي سيحتاجون إليها مستقبلًا لينعموا بحياة ناجحة في هذا العالم الحديث.