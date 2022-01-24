‫Huobi أطلقت حملة رأس السنة القمرية الجديدة بقيمة 100 مليون دولار لدعم تطوير ميتافيرس

تستمر هذه الحملة حتى 14 فبراير 2022، وتشجع المستخدمين على استكشاف الاحتمالات المستقبلية في ميتافيرس، وهي شبكة واسعة من العوالم الافتراضية التي قد تتضمن الواقع المعزز والواقع الافتراضي والصور الرمزية ثلاثية الأبعاد ثلاثية الأبعاد والفيديو ووسائل الاتصال الأخرى في المستقبل. لتعزيز تطوير ميتافيرس، تقوم شركة Huobi بتوزيع 100 مليون دولار أمريكي في شكل جوائز ومكافآت، بما في ذلك الوصول إلى قوائم الرموز المميزة لميتافيرس الجديدة ضمن Primelist ، ومنتجات إدارة الأصول ذات العائد المرتفع ضمن PrimeEarn ، وسحب الصناديق العمياء الخاصة ضمن PrimeBox. سوف يقوم Huobi أيضًا بدعوة المشاركين للتسجيل في المعرّفات اللامركزية (DIDs)، أو الهويات الافتراضية الشخصية في ميتافيرس؛ سيكون هؤلاء المستخدمون مؤهلين للفوز بالصور الرمزية للرموز غير القابلة للاستبدال الفريدة التي تحمل طابع النمر.

تم تصميم المعرّفات اللامركزية الخاص بـ Huobi ليكون نقطة دخول المستخدمين إلى ميتافيرس، مما يوفر لهم نقطة وصول بين Web2 و Web3. تعتبر المعرّفات اللامركزية على نطاق واسع شرطًا أساسيًا لأي شخص يتطلع إلى دخول ميتافيرس، ليس فقط لمنح وصول المستخدم ولكن أيضًا تسجيل والتحقق من جميع المعلومات والنشاط على البلوكتشين. تقدم المعرّفات اللامركزية للمستخدمين الأمان والملكية وقابلية التشغيل المتبادل. أطلقت منصة الرموز غير القابلة للاستبدال التابعة لشركة Huobi المعرّفات اللامركزية (DIDs) الخاصة بها في نهاية عام 2021 لمنح مستخدمين محددين إمكانية الوصول إلى إصدارات الرموز غير القابلة للاستبدال الحصرية، والإنزال الجوي، ومزايا خاصة أخرى.

صرح، دو جون، المؤسس المشارك لشركة Huobi: “يعكس تركيزنا على ميتافيرس نوايانا لتوفير تجربة تشفير أكثر متعة وفريدة من نوعها. نحن لسنا مجرد بورصة تداول فورية أخرى. كما أننا نفخر بأنفسنا على مجموعتنا المتنوعة من المنتجات والخدمات، والعروض الترويجية التي نديرها مصممة لتلعب تجربة التداول وجعلها أكثر متعة”.

تقوم شركة Huobi بدعم مشاريع GameFi و ميتافيرس من خلال الاستثمارات وقوائم الرموز المميزة. في سبتمبر من عام 2021، أطلق Huobi تمويلًا بـ 10 دولار للاستثمار في مشاريع GameFi الناشئة. استثمر الصندوق في Zuki Moba، لعبة MOBA الإلكترونية (موبا – حلبة معركة جماعية عبر الإنترنت – Multiplayer Online Battle Arena) ومقرها فيتنام، و Project SEED، وهو مشروع GameFi يستخدم نموذج “Play to Earn“.

على مدار العام الماضي، قام Huobi بإدراج الرموز المميزة مثل Decimated (DIO)، وهي لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت في لعبة سايبر بانك ميتافيرس (cyberpunk metaverse)، و ERTHA، وهي لعبة تمكن اللاعبين من استكشاف عالم افتراضي واستكشافه من خلال التخصص وزيادة قوة كل منهم الرمز غير القابل للاستبدال والبلدان.

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نبذة عن Huobi Group

تأسست Huobi Group في عام 2013، كشركة رائدة عالميًا في صناعة بلوكتشين، بهدف تحقيق اختراقات في تقنية بلوكتشين الأساسية ودمج تقنية بلوكتشين مع الصناعات الأخرى. توسعت Huobi Group في سلاسل الكتل العامة، وتداول الأصول الرقمية، والمحافظ، ومجمعات التعدين، والاستثمارات المملوكة، والحضانة، وأبحاث الأصول الرقمية، والمزيد. أنشأت Huobi Group نظامًا إيكولوجيًا عالميًا لصناعة الاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في أكثر من 60 شركة من شركات مراحل الإنتاج الابتدائية والنهائية في صناعة بلوكتشين.