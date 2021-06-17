‫MSD تزود الحكومة الأمريكية بدواء مولنوبيرافير كمرشح تجريبي لعلاج إصابات كوفيد-19 الخفيفة والمتوسطة

كينيلورث، نيوجيرسي , 17 يونيو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ميرك، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:MRK) والمعروفة باسم MSD خارج الولايات المتحدة وكندا، عن توقيع اتفاقية مع الحكومة الأمريكية لشراء مولنوبيرافير (MK-4482). ويخضع مولنوبيرافير حالياً للتقييم ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، لعلاج المرضى خارج المستشفيات الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض كوفيد-19 ولديهم على الاقل عامل خطورة واحد مرتبط بتطور المرض للأسوء من خلال تحليل مخبري. وتعمل ميرك على تطوير مولنوبيرافير بالتعاون مع ريدجباك بايو ثيرابيوتكس.

وتعليقاً على الإعلان، قال روب دافيس، رئيس شركة MSD: “يسرنا أن نتعاون مع الحكومة الأمريكية من خلال هذه الاتفاقية لتزويد المواطنين الأمريكيين بدواء مولنوبيرافير لعلاج مرض كوفيد-19 في حال حصوله على التصريح أو الموافقة، إذ يتم حالياً دراسة فعالية هذا الدواء التجريبي لعلاج المرض في مراحله الأولية. وبالإضافة إلى هذه الاتفاقية مع الحكومة الأمريكية فإننا نسعى من خلال شراكتنا العديدة إلى توفير مولنوبيرافير على مستوى العالم، تحقيقاً لالتزام شركتنا بتوفير إمكانية الوصول إلى الأدوية على نطاق واسع”.

وتلتزم الحكومة الأمريكية بموجب هذه الاتفاقية بشراء كمية تكفي لعلاج 1.7 مليون إصابة، عند حصول مولنوبيرافير على تصريح الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء أو تصريح منها، مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي. واستثمرت شركة ميرك الكثير من الجهود في تطوير عملية إنتاج مولنوبيرافير وتوسيع نطاقها، ومن المتوقع أن تمتلك أكثر من 10 ملايين جرعة علاجية بحلول نهاية عام 2021.

كما تخطط الشركة لتقديم طلب للحصول على موافقة أو تصريح الاستخدام الطارئ للجهات التنظيمية خارج الولايات المتحدة، وتُجري الشركة حالياً مفاوضات مع دول أخرى مهتمة في عقد اتفاقيات شراء مسبقة. وتؤكد ميرك على التزامها بتوفير الوصول إلى هذا الدواء وفق الجدول الزمني المحدد على مستوى العالم، وتسعى لتطبيق منهجية تسعير على فئات مختلفة تستند إلى بيانات البنك الدولي، والتي تأخذ بعين الاعتبار قدرة الدول النسبية لتمويل استجابة قطاع الرعاية الصحي العام لعلاج هذا المرض.

وضمن استراتيجيتها بهذا الخصوص، عقدت MSD اتفاقيات ترخيص طوعية وغير حصرية لدواء مولنوبيرافير مع شركات لتصنيع الأدوية المحلية، بهدف تسريع توافر الدواء في 104 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل بعد حصوله على الموافقة أو تصريح الاستخدام الطارئ من الجهات التنظيمية المحلية.

وبالإضافة إلى جهودها في تطوير دواء مولنوبيرافير، تعمل ميرك على الحد من انتشار كوفيد-19 بالتعاون مع جونسون آند جونسون لدعم عمليات إنتاج اللقاح.

وسيتم تمويل اتفاقية الشراء بشكل جزئي أو كامل من خلال التمويل الفيدرالي عن طريق وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، ومكتب السكرتير المساعد للاستعداد والاستجابة، وهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي للبرنامج المشترك للدفاع ضد المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية بموجب العقد رقم W911QY21C0031

حول مولنوبيرافير

مولنوبيرافير (EIDD-2801/MK-4482) هو مركّب قيد الاستقصاء يتم تناوله عن طريق الفم، ويُعتبر من أحد نظائر الريبونوكليوسيدات، ويثبط تكاثر عدّة سلالات من فيروسات الحمض الريبي النووي (RNA)، بما فيها سارس-كوف-2، الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19. وأظهرت نتائج الاختبارات فعالية مولنوبيرافير ضد سلالات عديدة من فيروس كورونا، هما سارس-كوف-2، بما في ذلك الوقاية منه وعلاجه ومنع انتشاره، بالإضافة إلى سارس-كوف-1 والفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS). وتم اختراع EIDD-2801 في شركة دراج إنفويشنز آت إيموري (DRIVE) المحدودة، وهي شركة غير ربحية متخصصة بالتكنولوجيا الحيوية مملوكة بالكامل لجامعة إيموري، وبتمويل جزئي من الحكومة الأمريكية. ومنذ حصوله على الترخيص من ريدجباك، تم تقديم كامل التمويل المستخدم لتطوير EIDD-2801 لدى ريدجباك من قبل واين وويندي وهولمان وميرك.

لا تزال المرحلة الثالثة (الجزء 2) من دراسة MOVe-OUT مستمرة، لتقييم إمكانية مولنوبيرافير في تخفيض الحاجة إلى نقل المرضى إلى المستشفيات. وتتوقع ميرك، بانتظار النتائج الإيجابية لهذه الدراسة، أن يتم تقديم أول طلب للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ لعقار مولنوبيرافير في النصف الثاني من 2021. وتخطط كل من ميرك وريدجباك بايو ثيرابيوتكس لمشاركة تحديثات مستقبلية حول برنامج تطوير دواء مولنوبيرافير مع الجهات التنظيمية بمجرد توفر هذه المستجدات. لمزيد من المعلومات حول مولنوبيرافير، يرجى زيارة الموقعالإلكتروني: https:// merckcovidresearch.com/.

كما تخطط ميرك إلى إطلاق برنامج تجربة سريرية لتقييم فعالية مولنوبيرافير للوقاية في مرحلة ما بعد التعرض للفيروس خلال النصف الثاني من عام 2021.

لمحة حول ميرك (MSD)

منذ تأسيسها قبل 130 عاماً، تواصل ميرك، المعروفة باسم MSD خارج الولايات المتحدة وكندا، سعيها لابتكار أدوية ولقاحات ضد أكثر الأمراض تحدياً، وذلك في إطار رسالتها الهادفة لإنقاذ حياة المرضى حول العالم والارتقاء بها نحو الأفضل. كما تركز على الالتزام بصحة المرضى وكافة أفراد المجتمع من خلال تعزيز وصولهم إلى سُبل الرعاية الصحية عبر اعتماد سياسات وبرامج وشراكات واسعة النطاق. وتواصل ميرك اليوم ترسيخ مكانتها في ريادة الأبحاث العلمية الرامية لعلاج الأمراض التي تهدد حياة البشر والحيوانات والوقاية منها، بما في ذلك الأمراض السرطانية والمُعدية، مثل نقص المناعة المكتسب وإيبولا، إلى جانب الأمراض الناشئة في الحيوانات، وذلك في إطار سعيها لتعزيز مكانتها كشركة التكنولوجيا الحيوية الأولى عالمياً من حيث كثافة الأبحاث العلمية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.merck.com ، والتواصل معنا عبر حساباتنا على تويتر وفيسبوك وإنستاجرام ويوتي وب ولينكدإن

بيان تطلّعي من شركة ميرك آند كو المحدودة، كينيلورث في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية

يحتوي هذا الخبر الصحفي من شركة ميرك آند كو المحدودة، كينيلورث في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية (“الشركة”) على “بيانات تطلّعية” بالمعنى المشار إليه في أحكام عدم التعرض (الملاذ الآمن) ضمن قانون إصلاح التقاضي الأمريكي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتستند هذه البيانات إلى الآراء والتوقعات الحالية لإدارة الشركة، وهي عرضة لمخاطر وشكوك كبيرة. ولا توجد أية ضمانات متعلقة بخطوط إنتاج المنتجات تُفيد بأن المنتج سوف يحظى بالموافقات التنظيمية المطلوبة، أو أنه سيثبت نجاحاً تجارياً. وفي حال ثبتت عدم دقة الافتراضات المتضمنة أو تحققت هذه المخاطر أو الشكوك، فقد تختلف النتائج الفعلية مادياً عن تلك الواردة في البيانات التطلّعية.

تشمل المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، الشروط العامة والمنافسة في القطاع؛ العوامل الاقتصادية العامة، بما في ذلك تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات؛ تأثير الجائحة العالمية الأخيرة لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ تأثير اللوائح التنظيمية لقطاع صناعة الأدوية وتشريعات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة والعالم؛ التوجهات العالمية حول احتواء تكاليف الرعاية الصحية؛ التطور التكنولوجي والمنتجات الجديدة وبراءات الاختراع التي حصلت عليها الجهات المنافسة؛ التحديات الكامنة في تطوير المنتجات الجديدة، بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات التنظيمية؛ قدرة الشركة على التنبؤ بظروف السوق المستقبلية بدقة؛ التحديات المتعلقة بالتصنيع أو التأخير؛ عدم الاستقرار المالي للاقتصادات الدولية والمخاطر السيادية؛ الاعتماد على فعالية براءات اختراع الشركة وأشكال الحماية الأخرى للمنتجات المبتكرة؛ بما في ذلك الدعاوى القضائية المتعلقة ببراءات الاختراع، و/أو الإجراءات التنظيمية، ولا تلتزم الشركة بتحديث أيّ من البيانات التطلّعية علناً، سواءً كنتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ويمكن الاطلاع على العوامل الإضافية التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج مادياً عن تلك الموضحة في البيانات التطلّعية في التقرير السنوي للشركة لعام 2020 على النموذج 10-K وملفات الشركة الأخرى لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المتاحة على موقعها الإلكتروني www.sec.gov