‫OPPO تطلق سلسلة هواتف Find X2 الرائدة بتقنيات الجيل الخامس في مؤتمر عبر الإنترنت

دبي الامارات العربية المتحدة، 29 فبراير 2020: أعلنت OPPO، علامة الأجهزة الذكية الرائدة عالمياً، اليوم عن عزمها على إطلاق[1] سلسلة هواتف Find X2 الرائدة بتقنيات الجيل الخامس. وسيعقد حفل الإطلاق العالمي إلكترونياً عبر قناة OPPO على موقع “يوتيوب” (https://youtu.be/ yTSZeiaSLxU) بتاريخ 6 مارس 2020 في الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يمثل الاستكشاف عنصراً جوهرياً من هوية OPPO، ولهذا تحرص العلامة على مواصلة الابتكار واكتشاف الفرص الجديدة وتجاوز حدود المألوف لتقديم أفضل التجارب لعملائها. ويتجلى ذلك بوضوح في سعي OPPO المتواصل لابتكار أفضل المنتجات وتقديم تجربة هاتف ذكي رائدة عبر سلسلة هواتف Find X2 الجديدة.

حرصت OPPO على أخذ آراء ومقترحات عملائها بعين الاعتبار فيما يخص جميع منتجاتها، فاستثمرت بقوة في عمليات البحوث والتطوير لإنتاج سلسلة OPPO Find X2 الجديدة، تأكيداً على سعيها المتواصل لتوفير الهاتف الذكي الأفضل، خاصة في عصر الجيل الخامس.

تأتي سلسلة هواتف Find X2 الجديدة مزودة بالشاشة الأكثر تقدماً على الإطلاق من OPPO، في ظل تركيز خاص على الدقة ومعدل تحديث الشاشة والألوان والنطاق الديناميكي العالي، لتتيح للمستخدمين التمتع بالشاشة الأكثر وضوحاً ودقة وراحة وسلاسة حتى اليوم.

وانطلاقاً من التزامها بالاستثمار في قدرات التصوير الفوتوغرافي المتقدمة، تعاونت OPPO مجدداً مع شركة SONY لتصميم مستشعر فريد من نوعه خصيصاً لسلسلة Find X2، من شأنه الارتقاء بتجربة التصوير الفوتوغرافي بأكملها نحو آفاق جديدة. وسيكون الجهاز أول هاتف ذكي يدعم تقنية “التركيز التلقائي باكتشاف الطور” (PDAF) لجميع البكسلات متعددة الاتجاهات. وبهذا، يمكن لكاميرا لهاتف الذكي أن تركز على أصغر الأجسام بدقة أعلى لتوفير ثبات أعلى عند توجيه الكاميرا خلال التصوير الليلي. وستأتي سلسلة OPPO Find X2 مزودة بمعالجات Snapdragon 865 التي تدعم أنظمة شبكات SA/NSA الثنائية، لتوفر بذلك تجربة استثنائية من الجيل الخامس بكل معنى الكلمة.

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فريق العلاقات العامة لشركة OPPO

البريد الإلكتروني: oppo.mena@bcw-global.com

نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التقنيات الذكية، تعنى بتصنيع منتجات مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. واستناداً إلى العناصر الأساسية لعلامتها التجارية وتضم الشباب والجمال والريادة، تكرس OPPO مهمتها لتمكين المستخدمين الاستثنائيين من التمتع بجمال وروعة أحدث التقنيات.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. فقد أطلقت العلامة جهازها الأول “هاتف الابتسامة” (The Smile Phone) في عام 2008، لتستهل بذلك رحلتها الطموحة لاستكشاف وتقديم أروع التقنيات الاستثنائية، وها هي اليوم تقدم جماليات التقنيات للمستخدمين العالميين عبر الأجهزة الذكية ونظام التشغيل (ColorOS) وخدمات الإنترنت المبتكرة مثل سحابة OPPO وOPPO+.

وفي العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 معاهد للبحوث و4 مراكز للبحث والتطوير حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، والكويت، والبحرين، وكينيا، ونيجيريا، والمشرق العربي.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا. واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وطرح سلسلة OPPO Reno وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين في المنطقة.

[1]كان من المقرر إجراء حفل الإطلاق الرسمي في برشلونة خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف (MWC) في أواخر شهر فبراير، ولكن بسبب المخاوف العالمية المتزايدة حول تفشي فيروس كورونا، تمت إعادة جدولة هذا الحدث وسيقام خلال مؤتمر عبر الإنترنت –

https://youtu.be/yTSZeiaSLxU

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1096484/OPPO_Find_X2.jpg