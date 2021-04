أول صندوق مؤشرات متداولة للسندات الحكومية الصينية طويلة الأجل

هونج كونج، 14 أبريل 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركةPremia Partners، الشركة الرائدة في توفير صناديق المؤشرات المتداولة في هونج كونج، اليوم عن إدراج اثنان من صناديق المؤشرات المتداولة للسندات الصينية في بورصة هونج كونج.

صناديق المؤشرات المتداولة المنسوخة ماديًا تعرض وصولاً فعالاً من حيث التكلفة وفريدًا من نوعه ومريحًا إلى الأوراق الرابحة في السندات الصينية خارج البلاد بالدولار الأمريكي و أسواق السندات الحكومية الصينية ( CGB ) داخل البلاد .

· صندوق المؤشرات المتداولة Premia الصيني للسندات العقارية بالدولار الأمريكي (رمز التداول: 3001 دولار هونج كونج / 9001 دولار أمريكي / 83001 رنمينبي) مع عائد حالي يبلغ حوالي 7٪* هو أول صندوق مؤشرات متداولة للسندات عالية العائد في هونج كونج مرخص به من قِبَل .SFC إنه يتبع مؤشر ICE 1-5 Year بالدولار الأمريكي في الصين لكبار الشركات العقارية المقيدة في البورصة ، بالنسبة لسندات الدين المقومة بالدولار الأمريكي ذات الدرجة العالية وعالية العائد الصادرة عن مُصدِري الشركات العقارية الصينية. وتأخذ الاستراتيجية نهجًا متنوعًا قائمًا على القواعد مع حد 5٪ على مجموعة المُصدِر ، يغطي فقط الإصدارات المضمونة والرائدة التي صنفتها مؤسسات التصنيف S&P أو Moody’s أو Fitch ، باستثناء وسائل تمويل الحكومة المحلية (LGFVs) والديون الثانوية.

· صندوق مؤشرات التداول طويل الأجل لوزارة الخزانة الصينية وسندات البنوك السياسية من Premia (رمز التداول: 2817 دولار هونج كونج / 9817 دولارًا أمريكيًا / 82817 رنمينبي) يتبع مؤشر بنك الصين الحكومي والسياسي ICE 10+ Year ، بمتوسط مدة حوالي 18 عامًا *، مما يجعله أول صندوق مؤشرات متداولة عالميًا يُوفِّر وصولاً مباشرًا إلى سندات الخزانة الصينية طويلة الأجل للغاية وسندات البنوك السياسية التي يتم تداولها داخل الصين. وباعتباره لبنة بناء مهمة من أجل عرض السندات الحكومية الصينية (CGB) طويلة الأجل، فإن صندوق المؤشرات المتداولة يكمل صناديق المؤشرات المتداولة الحالية لوزارة الخزانة الصينية وسط إدراج مؤشر السندات الحكومية العالمية. شركة BOCHK Asset Management Limited (عضو في مجموعة بنك الصين) هي مستشار الاستثمار.

*اعتبارًا من 14 أبريل 2021

قالت ريبيكا تشوا، الشريك الإداري لشركة Premia Partners، “يسعدنا إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة الفريدة من نوعها هذه التي تُوفِّر عوائد جذابة معدَّلة حسب المخاطر في هذه البيئة منخفضة العائد”. “الآن بدون فتح حسابات سندات صينية داخل البلاد، يمكن للمستثمرين الوصول بسهولة إلى السندات الحكومية الصينية طويلة الأجل داخل البلاد والسندات الصينية بالدولار الأمريكي عالية العائد خارج البلاد من خلال بورصة هونج كونج، وبدون رسوم دمغة أو ضريبة مقتطعة أو ضريبة أرباح رأس المال”.

قال السيد شين هوا، الرئيس التنفيذي لشركة BOCHK لإدارة الأصول المحدودة (“BOCHKAM”)، “يسعد BOCHKAM أن تطلق مع Premia Partners أول صندوق مؤشرات متداولة طويل الأجل لسندات الرنمينبي. ويتمتع صندوق المؤشرات المتداولة هذا باستثمار منخفض التكلفة، ومرونة في التداول، وشفافية عالية، مقارنة بصناديق الاستثمار المشتركة التقليدية، مما يُوفِّر بديلًا استثماريًا للمستثمرين من أجل تلبية احتياجاتهم في تخصيص الأصول. ونحن ملتزمون بتقديم المزيد من المنتجات عالية الجودة من أجل تسهيل تدويل الرنمينبي، ومساعدة هونج كونج على التطور كمركز عالمي لإدارة الأصول”.

قال ماغنوس قطان، نائب رئيس خدمات البيانات والدخل الثابت في آسيا والمحيط الهادئ لدى ICE، “بصفتها المزود الرائد لخدمات المؤشرات لصناديق المؤشرات المتداولة العالمية وتقييمات الدخل الثابت، يسر شركة ICE التعاون مع شركة Premia Partners في هذين المنتجين الفريدين من نوعهما”. “مع استمرار نمو اهتمام المستثمرين بالسندات الصينية بشكل سريع، تتشرف شركة ICE بالمساهمة في تطوير السوق من خلال المزيد من الحلول المبتكرة”.

حول شركة Premia Partners

تأسست شركة Premia Partners في عام 2016، وهي واحدة من مديري صناديق المؤشرات المتداولة الرائدين من هونج كونج، وهي مكرسة لبناء صناديق المؤشرات المتداولة منخفضة التكلفة والفعالة وذات أفضل ممارسات في آسيا. واعتبارًا من 14 أبريل 2021، تدير Premia Partners 8 صناديق مؤشرات متداولة بما في ذلك صندوق Premia CSI Caixin للاقتصاد الجديد للصين وهو رابع أكبر صندوق مؤشرات متداولة في الصين لأسهم الفئة-أ في هونج كونج، والفائز بلقب صندوق المؤشرات المتداولة الأعلى أداءً لعام 2019 في بورصة هونج كونج – جائزة العائد الإجمالي. لمزيد من المعلومات حول Premia أو صناديق المؤشرات المتداولة من Premia التي تغطي الصين و الآسيان الناشئة و التكنولوجيا الآسيوية المبتكرة و Vietnam و السندات الصينية عالية العائد والسندات الحكومية الصينية و وزارة الخزانة الامريكية , يُرجى زيارة www.premia-partners.com

حول شركة BOCHK Asset Management Limited

تأسست BOCHK لإدارة الأصول المحدودة (“BOCHKAM“) في عام 2010، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة “BOC هونج كونج (القابضة) المحدودة”، وهي واحدة من أكبر الشركات المدرجة في البورصة، وواحدة من أكبر المجموعات المصرفية التجارية في هونج كونج، وعضو في بنك مجموعة الصين. BOCHKAM ملتزمة بتزويد المستثمرين الأفراد والمؤسسات بمجموعة واسعة من منتجات السندات والأسهم والاستثمارات البديلة. وفي عام 2020، حصلت الشركة على لقب أفضل مدير رنمينبي “Best RMB Manager” في جوائز Best of the Best لعام 2020 في هونج كونج من قِبَل مجلة آسيا لإدارة الأصول (Asia Asset Management) وجائزة “Outstanding Achiever, China Fixed Income House Award” في جوائز صندوق الاستثمار لهذا العام (Fund of the Year Awards) المقدَّمة من BENCHMARK.