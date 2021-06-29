‫Splitit تَعقِد شراكة مع المزود الرائد في الشرق الأوسط لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا؛ شركة “تابي”

– تتيح الشراكة الاستراتيجية الجديدة الدخول إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة والسعودية سريعة النمو، والتي تُقدَّر بحوالي 7 مليار دولار أمريكي و 11 مليار دولار أمريكي على التوالي كحجم سوق.1

– إن التوسع في التكنولوجيا من أجل تقديم عروض العلامة البيضاء يُسرِّع فرص النمو ويوسع تدفقات الإيرادات المستقبلية

– تتضح الطبيعة التكميلية لحل Splitit في تقديم بديل لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) قائم على بطاقات الائتمان للمشتريات عالية القيمة

نيويورك, 29 يونيو 2021 — /PRNewswire/ أعلنت Splitit (في البورصة الأسترالية: SPT) -وهي الشركة التي تقوم بتمكين المستهلكين من استخدام بطاقات ائتمانهم الموجودة لديهم بالفعل لتقسيط المدفوعات على فترات زمنية- عن شراكة مع شركة تابي، المزود الرائد لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في الشرق الأوسط. وستدمج تابي منصة الدفع بالتقسيط الخاصة بـ Splitit من خلال أحد حلول العلامة البيضاء من أجل السماح لتجار تابي بتقديم الأقساط على بطاقات الائتمان. كما سيسمح تكامل Splitit أيضًا لـ تابي بتوسيع عروضها إلى فئات التجار الجديدة وهؤلاء الذين لديهم قِيَم متوسطة أعلى للطلب.

ستقوم تابي بدمج تقنية Splitit في منصة “تابي BNPL” من أجل تزويد المتسوقين بسلاسة بخيار إضافي للدفع على أقساط على فترات زمنية باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم. ومن المتوقع أن يكتمل التكامل مع منصة “تابي BNPL” بنهاية الربع الثالث من عام 2021.

تُعَد تابي بمثابة مزود خدمات BNPL الرائد الذي يخدم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويدعم أكثر من 2000 تاجر، بما في ذلك إيكيا، وشي إن، وماركس أند سبنسر، وأديداس، وتويز آر أص. وفي عام 2020، بلغت قيمة سوق التجارة الإلكترونية 11 مليار دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية و 7 مليار دولار أمريكي في الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن يتضاعف حجمها في السنوات الخمس المقبلة.1 تُقدِّم تابي خيار تمويل المستهلك للمتسوقين للدفع مقابل السلع على أربعة أقساط متساوية، ولديها علامة تجارية رفيعة المستوى في المنطقة. كما تندمج تابي مباشرة في عمليات الدفع الخاصة بالتاجر أو أنظمة نقاط البيع، ولا تفرض فائدة على المتسوقين.

قال حسام عرب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تابي، “هذه شراكة رائعة بالنسبة لنا في تابي، لأنها تسمح لنا بتوسيع تقديم منتجنا للتجار الحاليين وكذلك دخول قطاعات جديدة عبر الأسواق التي نخدمها”. “وتمتلك Splitit حلاً أنيقًا يتناسب بشكل جيد مع منتجنا، ويُكمِل خيارات التمويل الخاصة بنا للمشتريات عالية القيمة”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Splitit، براد باترسون، “يسعدنا أن نتشارك مع تابي من أجل توسيع عروضها الرائدة في السوق. لقد رأينا دائمًا أن حلنا مكمل لمزودي خدمات BNPL الآخرين، وهو ما تُبرزه تمامًا هذه الشراكة الجديدة والمثيرة مع تابي. وتُعَد منصة المدفوعات العالمية الخاصة بنا هي الحل الوحيد الذي يستفيد من شبكات الدفع ببطاقات الائتمان، مع المرونة في التوسع دوليًا دون الحاجة إلى دعم كبير على الأرض”.

وأضاف السيد باترسون، “بعد توسيع قدرة منصتنا، يمكننا الآن أيضًا تقديم حلول العلامة البيضاء كوسيلة لدخول مناطق جديدة مثل الشرق الأوسط من خلال الشراكة مع لاعبين راسخين يتمتعون بالفعل بحضور قوي في السوق. في حين أننا لا نزال نركز على زيادة اختراق المنتج الذي يحمل علامة Splitit التجارية في الولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، فإن هذا يُقدِّم تدفقًا جديدًا منخفض التكلفة وعالي الهامش للإيرادات يمكننا محاكاته بسهولة في الأسواق الأخرى”.

لمعرفة المزيد حول Splitit أو الدخول في شراكة مع Splitit، قم بزيارة: https://www.splitit.com/ partners/

حول شركة تابي

تابي هي حل “الشراء الآن والدفع لاحقًا” في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تمكين الناس من شراء ما يريدون بسهولة، عندما يريدون، مع الحفاظ على السيطرة على مواردهم المالية. وتساعد تابي تجار التجزئة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على زيادة مبيعاتهم من خلال تقديم حلول دفع مرنة بنظام “الشراء الآن والدفع لاحقًا” لعملائهم. ومن قاعدتها في دبي، تخطط تابي للتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط بسرعة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.tabby.ai

تتكامل تابي مباشرة في عمليات الدفع الخاصة بالتاجر أو أنظمة نقاط البيع، مما يُقدِّم للمستهلكين على الفور وسيلة للدفع مقابل مشترياتهم مع دفع 25٪ فقط من قيمة المعاملة المالية في وقت الشراء والباقي يتم تحصيله تلقائيًا على ثلاثة أقساط شهرية. ولا تفرض تابي على عملائها أي فائدة أو رسوم طالما أنهم يدفعون في الوقت المحدد ويحققون الدخل في المقام الأول عن طريق فرض عمولة على التجار للمبيعات التي تمت على منصتها.

حول شركة Splitit

تُعَد Splitit بمثابة مزود عالمي لحلول الدفع يتيح للمتسوقين استخدام الائتمان الذي حصلوا عليه عن طريق تقسيم المشتريات إلى أقساط شهرية بدون فوائد باستخدام بطاقات الائتمان الموجودة لديهم بالفعل. وتتيح Splitit للتجار تحسين معدلات التحويل وزيادة متوسط قيمة الطلب من خلال منح العملاء طريقة سهلة وسريعة للدفع مقابل المشتريات على فترات زمنية دون الحاجة إلى موافقات إضافية. وتَخدِم Splitit العديد من أفضل 500 تاجر على الإنترنت، كما أنها مقبولة لدى أكثر من 2000 تاجر في قطاع التجارة الإلكترونية في أكثر من 30 دولة ومتسوق في أكثر من 100 دولة. ويقع مقر Splitit الرئيسي في نيويورك، ولديها مركز للبحث والتطوير في إسرائيل ومكاتب في لندن وأستراليا. والشركة مدرَجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) تحت رمز التداول SPT.

[1] المصدر: تحليل كيرني

معلومات الاتصال:

بريان بلانك

Splitit

brian.blank@splitit.com

+1 760 917 3321



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