‫ASK Indian Entrepreneur Fund يحصل على ترخيص UCITS، ويهدف إلى جمع 500 مليون دولار أمريكي من المستثمرين العالميين

أكبر خدمة لإدارة المحافظ التقديرية المحلية في الهند، “ PMS ” * متاحة الآن تحت منصة UCITS

سنغافورة، 12 ديسمبر، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة ASK Capital ، وهي جزء من مجموعة ASK (“ASK”) – إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والثروات في الهند، أنها حصلت على ترخيص من البنك المركزي الأيرلندي لأول مركبة UCITS – صندوق ASK Indian Entrepreneur Fund . سيتم تصميم مركبة UCITS على غرار PMS الرائد من ASK، ASK Indian Entrepreneur Portfolio (“IEP”) الذي يتمتع بسجل حافل لأكثر من عقد من الزمان، منذ إنشائه.

UCITS ، أو تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل، هو إطار تنظيمي للمفوضية الأوروبية يخلق نظامًا منسقًا في جميع أنحاء أوروبا لإدارة وبيع الأموال. يمكن تسجيل صناديق UCITS في أوروبا وبيعها للمستثمرين في جميع أنحاء العالم باستخدام متطلبات تنظيمية وحماية مستثمر موحدة. ونظرا للعملية التنظيمية المكثفة للحصول على صندوق معتمد على أنه متوافق مع UCITS من قبل المنظم، فإن علامة UCITS بمثابة ختم للجودة والموثوقية للمستثمرين الأجانب.

وتستخدم ASK أداة UCITS لجلب استراتيجية IEP إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين وتهدف إلى جمع 500 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الـ 3 المقبلة لهذا الصندوق.

IEP هي واحدة من أكثر استراتيجيات توليد ألفا اتساقًا منذ إطلاقها في عام 2010. وهي تستثمر في الشركات التي يقودها رجال أعمال هنود يتمتعون ببشرة كافية في اللعبة، ومعايير عالية من الحوكمة، والرؤية، والتنفيذ، وتخصيص رأس المال، ومهارات توزيع رأس المال. صندوق ASK IEP الأساسي لديه معدل نمو سنوي مركب قدره 18% ** منذ إنشائه في حين أن معياره، BSE 500 CAGR هو 10.7%.

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال سونيل روهوكالي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ASK : “يتفوق الاقتصاد الهندي وأسواق الأسهم على معظم نظرائهم العالميين. لم تكن قضية التخصيص المستقل للهند أقوى من أي وقت مضى، والمستثمرون العالميون حريصون على الوصول إلى قصة نمو الهند مع مديري الأصول المناسبين. يوفر العائد الديموغرافي للهند وبراعة التصنيع والبنية التحتية الرقمية المتقدمة فرصة استثمارية مقنعة للمستثمرين العالميين على المدى الطويل. إن ASK في وضع جيد كمدير متخصص في الهند مع سجل حافل من جيل ألفا، وسيسهل صندوق UCITS هذا على المستثمرين الأجانب، وخاصة المستثمرين الأوروبيين، الاستثمار في الهند”.

وأضاف سمير ديف، الرئيس التنفيذي لشركة ASK Capital : “يوفر صندوق UCITS الذي يتخذ من أيرلندا مقرًا له للمستثمرين العالميين وصولًا مألوفا وفعالًا من الناحية الضريبية ومريحًا إلى أسواق الأسهم الهندية عالية النمو. مع موافقة UCTIS ، نأمل في الوصول إلى المستثمرين المؤسسيين والأوقاف وصناديق التقاعد والمكاتب العائلية والمستثمرين عبر البنوك الخاصة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأجزاء من آسيا. يوفر صندوق ASK India Entrepreneur Fund لهؤلاء المستثمرين العالميين فرصة للمشاركة في قصة الهند من خلال الاستثمار في بعض الشركات الأسرع نموًا والتي تدار بشكل جيد، من خلال استراتيجية استثمار مدارة بنشاط”.

* (المصدر: موقع مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند ( SEBI) ، الأصول المدارة كما في 31 أكتوبر 2022)

** يتم احتساب عوائد ASK IEP كما هو مذكور أعلاه وفقا للإرشادات المنصوص عليها في مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند ( SEBI ) وهي صافية من الرسوم والنفقات وهي للمحفظة القياسية. قد تختلف عوائد المستثمر الفردي حسب توقيت استثماراته.

حول ASK Capital | ASK Capital Management Pte. Ltd. (“ASKCM ” أو “ ASK Capital “) موجودة في سنغافورة منذ عام 2011 وتحمل ترخيص خدمات أسواق رأس المال الصادر عن سلطة النقد في سنغافورة لتقديم خدمات إدارة الأموال للمستثمرين المعتمدين والمؤسسيين. يوفر مجموعة من الحلول الاستثمارية التي تركز على الهند للمستثمرين من المؤسسات والقطاع الخاص. في أبريل 2016، نجحت ASKCM في جمع 82 مليون دولار أمريكي من مستثمرين عالميين لأول صندوق عقاري يركز على الهند، صندوق الفرص العقارية الخاصة في الهند ( IRESOF) ، وفي يوليو 2017، أطلقت ASKCM أول صندوق أسهم عامة مفتوح يركز على الهند، ASK India Opportunities Fund 1 (AIOF1) للمستثمرين العالميين.

حول ASK | ASK هي شركة رائدة في مجال إدارة الأصول والثروات وتلبي في المقام الأول سوق HNI و UHNI مع أكثر من ثلاثة عقود من الوجود. لقد كانت ASK مؤمنة حقيقية بقصة النمو الهندية ونمت على مر السنين جنبًا إلى جنب مع عملائها في الهند وفي جميع أنحاء العالم. يتم تمثيل ASK في الهند من خلال أعمالها الرئيسية الثلاثة: خدمات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار البديلة – ASK Investment Managers Ltd. ؛ الأسهم العقارية الخاصة – صندوق ASK Property ؛ واستشارات الثروة وخدمة المكاتب متعددة العائلات – ASK Private Wealth . تمتلك أكثر من 20 مكتبًا وفرعًا في جميع أنحاء الهند ودبي وسنغافورة. وهي تلبي احتياجات العديد من فئات الأصول والمستثمرين (مثل الرهن الوطني، والمؤسسات، والمكاتب العائلية، وصناديق التقاعد، وصناديق الأرصدة، وصناديق الثروة السيادية) في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. تدير مجموعة ASK الأصول بقيمة الروبية. 79,000 كرور/ 9.5 مليار دولار أمريكي كما في 31 أكتوبر 2022.

