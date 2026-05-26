‫CGTN: إعلاء مصلحة الشعب أولاً: ركيزة أساسية في منظومة الحوكمة في الصين

نشرت شبكة CGTN مقالاً يستعرض كيف أسهم نهج الحوكمة القائم على إعلاء مصلحة الشعب أولاً في تحسين مستويات المعيشة في الصين تحسينًا ملحوظًا، وكيف يُتوقع أن يحقق مزيدًا من التحسينات الملموسة في حياة الناس مستقبلاً

بكين, May 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

قبيل عيد الربيع لهذا العام، زار الرئيس الصيني Xi Jinping مقصفًا مجتمعيًا في مجمع سكني لكبار السن للاطلاع على الجهود المحلية المبذولة لتحسين خدمات المرافق العامة والرعاية المخصصة للمسنين. وتبادل كذلك أطراف الحديث بحفاوة مع عمال التوصيل في أثناء فترة استراحتهم في المقصف، مستفسرًا عن ظروف عملهم وتفاصيل حياتهم اليومية.

وشدد الرئيس Xi على ضرورة أن تولي لجان الحزب والجهات الحكومية، بجميع مستوياتها، اهتمامًا برعايتهم وتقديم خدمات أفضل تدعم شؤون حياتهم وأعمالهم وتعليمهم.

يوافق عام 2026 الذكرى السنوية الخامسة بعد المائة لتأسيس حزب Communist Party of China (CPC). وقد أشار الرئيس Xi في إحدى المناسبات إلى أن الشعب عماد الأمة، وأن الأمة تجسيد لشعبها. وذكر كذلك أن استمرار حزب CPC مرهون بمؤازرة شعبه، مؤكدًا أن الحزب، متسلحًا بثقة الشعب ودعمه المطلق، غدا حزبًا لا يُقهر في مواجهة أي عقبات.

ومنذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب CPC عام 2012، انتُشل ما يقرب من 100 مليون شخص من براثن الفقر، وأكملت الصين بناء مجتمع مزدهر باعتدال من جميع النواحي، وأسست الدولة أضخم منظومات عالمية للتعليم والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ودعم الإسكان الحضري في المدن.

ووصلت معدلات الالتحاق بالتعليم على جميع المستويات إلى المتوسط السائد في البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع، بل وتجاوزته. وظلت نسبة تغطية التأمين الطبي الأساسي فوق 95%، وارتفع متوسط العمر المتوقع إلى أكثر من 79 عامًا، وتجاوزت الفئة ذات الدخل المتوسط الآن 400 مليون نسمة.

ويتجلى هذا التركيز على إعلاء مصلحة الشعب أولاً بشكل أكثر وضوحًا مع دخول الصين العام الأول من فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030). ويرتبط أكثر من ثلث خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بمعيشة الشعب، لتغطي مجالات التوظيف والدخل والتعليم والرعاية الصحية ورعاية كبار السن ورعاية الأطفال، وهي القضايا التي تحظى بالاهتمام الأكبر والأكثر إلحاحًا لدى الجمهور.

وبخصوص عمال توصيل الطلبات وسائقي خدمات النقل الذكي وموظفي التجارة الإلكترونية، وهي فئات تُصنف ضمن “أنماط التوظيف المستحدثة” وتجسد قطاعًا متسارع النمو في سوق العمل بالصين واكب طفرة الإنترنت والاقتصاد الرقمي، فقد أكدت الخطة على السعي نحو دفع التطوير الإيجابي لفرص العمل المرنة والمستحدثة وتمكين العاملين في هذه القطاعات من الاشتراك في برامج التأمين الخاصة بالموظفين والارتقاء بآليات نقل حسابات التأمينات الاجتماعية.

وصرح Zhang Linshan بصفته باحثًا في Academy of Macroeconomic Research التابعة لـ National Development and Reform Commission في الصين، بأن الخطة الخمسية الخامسة عشرة ترسل إشارة قوية على أن الصين تظل ملتزمة بالنهج القائم على إعلاء مصلحة الشعب أولاً، مع تركيز التنمية عالية الجودة على الارتقاء بجودة حياة الناس وضمان أن تعود ثمار التنمية بالفائدة على جميع أفراد الشعب بشكل أوسع وأكثر إنصافًا.

وأضاف Zhang أن هذا يعكس أيضًا التحول في مسار التنمية بالصين من التركيز على مجرد تحقيق النمو إلى السعي نحو ضمان أن يكون هذا النمو ذو جودة أعلى.

وأردف Zhang أن الهدف يكمن في ضمان تقدم النمو الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب جنبًا إلى جنب، ما ينتج عنه حلقة من العوائد الإيجابية ويمكّن الأفراد من الشعور بأمان أكثر وثقة أكبر تجاه المستقبل.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-24/Putting-people-first-A-guiding-principle-in-China-s-governance-1NpJlbWbCUM/p.html

