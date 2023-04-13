‫ CORRECTING AND REPLACING – يسر دار فايدي أن تعلن عن عقد أول دورة تعريفية في العالم في مجال أحجار الياقوت في دبي في الفترة من 27 أبريل حتى 4 مايو ،

MONACO CITY, MONACO / ACCESSWIRE / April 13, 2023



يسر دار فايدي أن تعلن عن عقد أول دورة تعريفية في العالم في مجال أحجار الياقوت في دبي في الفترة من 27 أبريل حتى 4 مايو ، وذلك باستضافة فنسنت بارديو ، عالم الأحجار الكريمة المشهور عالميًا الذي زار تقريبًا جميع مناجم الأحجار الكريمة حول العالم ، و رافي لونيا ، المدير الإبداعي في دار فايدي ، وهي الجيل الرابع لنشاط العائلة المتخصص في أجود أنواع أحجار الياقوت البورمي. وقامت ألينا برنارد ، وهي مؤسس شركة لإدارة العلامات التجارية والعلاقات العامة والحائزة على جوائز في لندن ، بإعداد الدورة التمهيدية وتنظيمها واستضافتها.

ستُعقد الدورة التمهيدية عن الياقوت في لانا ريزيدنس ، مجموعة دورتشستر وون بالم جميرا ، مجموعة دورتشستر ، دبي التي طورتها مجموعة أمنيات العقارية ، في الفترة من 27 أبريل – 30 أبريل 2023.

وإضافةً إلى ذلك ، يُعقد يومًا إعلاميًا في 2 مايو 2023 في واحدٍ من أكثر الأماكن أناقة في دبي.

ستتيح الجلسة التي تستغرق ساعتين الفرصة لفهم جودة الأحجار الكريمة الجيدة من خلال عدة عوامل مثل المنشأ واللون ودرجة النقاء وطريقة القطع ، وذلك باستخدام نماذج من الياقوت الحقيقي القيِّم. وستكتسب معرفة أعمق حول الأهمية التاريخية والثقافية لحجر الياقوت بالإضافة إلى مقدمة موجزة عن كيفية جعل أحجار الياقوت استثمارًا بديلاً محتملاً.

تقتصر الدورات المنعقدة على أصحاب الثروات المالية الضخمة ولا يتم الدخول إليها إلا من خلال دعوات. إنها فرصة نادرة وامتياز خاص للتعرف على حجر الياقوت ، المعروف باسم ملك الأحجار الكريمة ، وذلك من خلال جلسة تفاعلية مع متخصصين مثل فنسنت ورافي ، الذين كرسوا حياتهم لهذا النوع من الأحجار.

بيانات الاتصال

مسؤول الاتصال: ألينا برنارد ( مسؤول العلاقات العامة والجهة المنظمة للدورة التمهيدية في دبي )

رقم التليفون: +447872968698

عنوان البريد الإلكتروني: alina@rustyleltd.com

رابط الموقع الإلكتروني: https://www.faidee.com