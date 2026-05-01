Datavault AI ו-CyberCatch מודיעות על חתימה על מכתב כוונות מחייב לפיו Datavault AI תרכוש את CyberCatch כדי להאיץ פתרונות להקטנת סיכוני סייבר מבוססי בינה מלאכותית ועמידים בפני מחשוב קוונטי

Strategic acquisition is anticipated to position Datavault AI to bring CyberCatch's AI-enabled cyber risk mitigation solution into Datavault AI's SanQtum-secured edge Graphics Processing Unit ecosystem, addressing a global information security market projected to reach $240 billion in 2026 (Gartner)

CyberCatch's post-quantum cryptography conversion plan is also expected to position the combined company ahead of the AI-enabled "Q-Day" quantum-attack horizon, now compressed to as early as 2029 (Google)

AI-enabled adversary attacks in 2025 rose 89% year-over-year while average eCrime breakout time fell to 29 minutes, a 65% increase in adversary speed compared to 2024, per CrowdStrike's 2026 Global Threat Report, and Google Quantum AI research has now compressed the timeline for cryptographically relevant quantum computing to as early as 2029.

Datavault AI Inc. ("Datavault AI" או "החברה") (נאסד"ק: DVLT), ספקית טכנולוגיות מוניטיזציה של נתונים, אימות אישורים, מעורבות דיגיטלית ואסימוני נכסי עולם אמיתי (RWA), ו-CyberCatch Holdings, Inc ("CyberCatch") (TSXV:CYBE), חברת אבטחת סייבר המציעה פלטפורמה קניינית מבוססת בינה מלאכותית המציעה יכולת ציות רגולטורי מתמשך והקנטת סיכוני סייבר, הודיעו כי חתמו על מכתב כוונות מחייב לפיו Datavault AI ו-CyberCatch יכנסו להסכם סופי לפיו Datavault AI תרכוש 100% מ-CyberCatch בעסקת מניות מלאה הבנויה כתוכנית הסדר שאושרה על ידי בית המשפט במסגרת חוק התאגידים העסקיים (קולומביה הבריטית).

בהתאם להסכם האשראי ובכפוף להסכם סופי, Datavault AI תרכוש 100% מהמניות הרגילות המונפקות והנפקות של CyberCatch (כ-26.8 מיליון מניות) בתמורה לכ-49.9 מיליון מניות רגילות שהונפקו לאחרונה של Datavault AI ("מניות Datavault AI") במחיר של 5.11 דולר קנדי ​​למניה של CyberCatch, מה שמרמז על שווי כולל של 136,843,820 דולר קנדי ​​למניות הרגילות המונפקות והנפקות של CyberCatch. כל ניירות הערך המונפקים והנפקות של CyberCatch, הניתנים להמרה או למימוש עבור מניות רגילות של CyberCatch, יוחלפו במניות Datavault AI על בסיס מימוש ללא מזומן לפי ערך משוער של 2.00 דולר אמריקאי למניה של Datavault AI. עם סגירת העסקה, בכפוף לאישורים מקובלים של הדירקטוריון, הבורסה וכל אישור רגולטורי ובעלי מניות נדרשים, צפוי כי בעלי המניות של Datavault AI יחזיקו בכ-92.48% ובעלי המניות של CyberCatch בכ-7.52% מהון המניות של Datavault AI, על בסיס שאינו מדולל במלואו. הצפי הוא ש-CyberCatch תפעל כחברת בת של Datavault AI מסן דייגו, קליפורניה, ומייסד, יו"ר ומנכ"ל CyberCatch, סאי הודא, ישמש כנשיא חברת הבת, וידווח לנתניאל ט. בראדלי, מנכ"ל Datavault AI.

נימוק אסטרטגי

השילוב ממוקם בצומת של שניים משווקי הסייבר לטווח ארוך הגדולים ביותר. על פי גרטנר, הוצאות משתמשי הקצה העולמיות על אבטחת מידע צפויות להגיע ל-240 מיליארד דולר בשנת 2026, וגרטנר צופה בנפרד כי תחום האבטחה המוגברת על ידי בינה מלאכותית יגיע ל-160 מיליארד דולר עד 2029, לעומת 49 מיליארד דולר בשנת 2025. על פי דו"ח עלות פריצת נתונים של יבמ לשנת 2025, פריצת נתונים ממוצעת בארה"ב עולה כעת 10.22 מיליון דולר, עם ממוצע עולמי של 4.44 מיליון דולר.

רוחות הגב הרגולטוריות מתכנסות לתמונת הביקוש הזו. שלב 1 של תוכנית מודל ההסמכה לבשלות אבטחת סייבר ("CMMC") של משרד ההגנה האמריקאי נכנס לתוקף ב-10 בנובמבר 2025, כאשר הערכות C3PAO חובה של צד שלישי עבור חוזים ברמה 2 החלו בנובמבר 2026 ואכיפה מלאה משתרעת על פני כ-220,000 קבלנים וקבלני משנה של בסיס תעשייתי ביטחוני. הפלטפורמה של CyberCatch בנויה במיוחד כדי לטפל בדרישה זו בהגנה, HIPAA בתחום הבריאות, NIST 800-171 בייצור, NIST CSF 2.0 בשירותים פיננסיים, בין היתר.

השילוב ממוקם גם לטובת עידן האבטחה הפוסט-קוונטית. Google הגדירה פנימי את 2029 כשנה המועד האחרון להעברת מערכות לאימות קריפטוגרפי שעמיד קוונטית. בנפרד, מחקר ה-Quantum AI של Google הראה כי העקומה הקריפטוגרפית האליפטית המגנה על חתימות דיגיטליות רבות ומערכות אימות עלולה להיפרץ בידי מחשב על המבוסס על מחשוב קוונטי עם פחות מ-500,000 קיוביטים פיזיים, סדר גדול נמוך באופן משמעותי לעומת ההערכות קודמות. CyberCatch ממירה את טכנולוגיית ההצפנה הרב-סמכותית והמבוססת על תכונות שלה, עם שלילה (MARS-MABE), הממתינה לרישום כפטנט, כדי להשיג עמידות קוונטית, והשילוב MARS-MABE עם בדיקות חדירה רציפות באמצעות בינה מלאכותית סוכנית ייצור ערמת אבטחת סייבר מהדור הבא הניתנת ליישום בתחומי הבריאות, הביטחון, הייצור, השירותים הפיננסיים והאנרגיה.

אודות הפלטפורמה וההנהגה של CyberCatch

פתרון תאימות אבטחת סייבר מתמשך והפחתת סיכונים, המוגן בפטנט, מבוסס בינה מלאכותית של CyberCatch:

שימוש בבינה מלאכותית יוצרת כדי להבטיח שכל הבקרות הנדרשות על פי חוק קיימות וחישוב ציון היגיינת סייבר

שימוש בבינה מלאכותית סוכנית כדי לדמות באופן רציף טקטיקות, טכניקות ונהלים של גורמי איום לביצוע בדיקות חדירה וחישוב ציון פריצת סייבר.

זיהוי פערים לצורך תיקון מהיר לפני שגורם איום יכול לנצל אותם ולהצליח

הפלטפורמה בודקת בקרות אבטחת סייבר באופן רציף משלושה מימדים, מבחוץ פנימה, מבפנים החוצה והנדסה חברתית, תוך מיפוי ל- NIST CSF 2.0, NIST 800-171, CMMC 2.0, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS ומסגרות מוסדרות אחרות, ומחליפה בדיקות חדירה ידניות אחת לשנה בבדיקות חדירה רציפות של בינה מלאכותית באמצעות סוכנים בעלי מיומנויות מיוחדות.

MARS-MABE מספקת מספר יתרונות ברורים על פני הצפנת RSA ו-AES-256 הנוכחית, כגון:

גישה לנתונים ניתנת רק אם מתקיימים מאפייני משתמש מפורטים

ניתן להגביל את הגישה למשתמשים לתת-קבוצות נתונים מפורטות

ביטול מיידי של גישת המשתמש לתת-קבוצות נתונים, תוך ביטול הצורך להצפין מחדש את כל מערך הנתונים ומספק מהירות וחיסכון משמעותי בעלויות

CyberCatch מובלת על ידי המייסד, היו"ר והמנכ"ל סאי הודא, מומחה אבטחת סייבר בעל שם עולמי, מחבר רב המכר Next Level Cybersecurity, מחבר שותף של תקן אבטחת הסייבר הלאומי של קנדה, וממציא פטנט USPTO מס' 11,297,094, "הערכת אבטחת סייבר אוטומטית ורציפה עם מדידה וניקוד". הוא המייסד והמנכ"ל לשעבר של Compliance Coach, שנרכשה על ידי FIS , חברת FORTUNE 500 , שם שימש כמנכ"ל, סיכונים, אבטחת מידע ופתרונות תאימות.

הדירקטוריון והוועדה המייעצת של CyberCatch כוללים:

טום רידג', עוזר מיוחד לשעבר לנשיא ארה"ב, המזכיר הראשון של משרד ביטחון המולדת של ארה"ב ומושל פנסילבניה שכיהן במשך שתי קדנציות

ד"ר מארב לנגסטון, לשעבר מנהל מערכות מידע ב-DARPA האמריקאי וראש אבטחת הסייבר בחיל הים האמריקאי

סקוט טייט, מפקד חיל הים האמריקאי לשעבר ויועץ לביטחון לאומי במפקדים המשולבים בפנטגון האמריקאי

לקוחותיה של CyberCatch משתרעים על פני שרשרת האספקה ​​הביטחונית בארה"ב, שירותי בריאות, שירותים פיננסיים, ייצור, חינוך והמגזר הציבורי, ויכולות החברה הורחבו באמצעות רכישת טכנולוגיית הצפנה מבוססת תכונות רב-רשויותית בפברואר 2026, שכעת ממותגת כ- MARS-MABE, ובאמצעות שותפויות משווקים והפניות בשנת 2026, כגון עם Speridian Technologies ושותפי משווקים מרובים אחרים לסוכנויות ממשלתיות בארה"ב.

יתרון אסטרטגי נוסף: שילוב פלטפורמה ושכבת הגנת סייבר ברחבי מחסנית הבינה המלאכותית של Datavault

לאחר הסגירה, פלטפורמת התוכנה כשירות של CyberCatch, המבוססת על בינה מלאכותית, צפויה לפעול גם כשכבת אבטחת הסייבר והתאימות המתמשכת לתקנות ברחבי חבילת הטכנולוגיות הקיימת של Datavault AI, כולל:

DataValue®, DataScore ® ו- Information Data Exchange® (IDE®) הפועלים באופן טבעי על פלטפורמת הקצה SanQtum של Available Infrastructure, עמידה בפני קוונטים ובעלת אפס אמון, ב-1,000 אתרי ניאו-ענן עירוניים בקצה מיקרו-קצה, המתוכננים ביותר מ-100 ערים בארה"ב עד סוף שנת 2026.

טכנולוגיות חטיבת מדעי האקוסטיקה (WiSA ® , ADIO ® , Sumerian ® ) ופריסות יעיעיע המשרתות לקוחות בתחומי הספורט, הבידור, הביוטכנולוגיה, החינוך, הפינטק, הנדל"ן, הבריאות והאנרגיה

עומסי עבודה של לקוחות פדרליים ומפוקחים בתעשייה, שבהם אימות תאימות רציף מול מסגרות NIST, CMMC, ISO 27001, SOC 2, HIPAA ו- PCI DSSהופכת יותר ויותר לתנאי מוקדם לרכש, ביקורת וחידוש.

הרכישה המוצעת נועדה להעניק ללקוחות ולשותפים של Datavault AI נתיב משולב, החל ממחשוב מאובטח ועד לניתוח נתונים המונע על ידי בינה מלאכותית, עם אימות מתמשך בכל שכבה.

פרשנות ניהולית

"אבטחת סייבר אינה עוד ערימה נפרדת מנתונים ובינה מלאכותית - היא התנאי המוקדם לשניהם. פלטפורמת התאימות הרציפה של CyberCatch צפויה לספק יתרון אסטרטגי נוסף על ידי הוספת אות סיכון ותאימות בזמן אמת ל- DataValue®, DataScore® ול- IDE®בכל צומת בצי הקצה המאובטח קוונטי שלנו, מקבלנים פדרליים ועד לקוחות נתונים ארגוניים", אמר נתניאל ט. בראדלי, מנכ"ל Datavault AI.

"פלטפורמת הקצה המוכנה קוונטית של Datavault AI היא בדיוק התשתית של הדור הבא שהלקוחות שלנו והשוק במגזרים קריטיים כמו ביטחון, שירותי בריאות ושירותים פיננסיים זקוקים להבנה של אבטחת סייבר. ההצטרפות ל-Datavault AI מעניקה להם נתיב ברור לפלטפורמת נתונים מאוחדת ומאובטחת עם תאימות מתמשכת והפחתת סיכוני סייבר מובנית", אמר סאי הודא, מייסד, יו"ר ומנכ"ל CyberCatch.

סקירת העסקה

במסגרת הצהרת הכוונה המחייבת, מחזיקי המניות הרגילות של CyberCatch יקבלו מניות רגילות חדשות של Datavault AI כמתואר לעיל, כאשר CyberCatch תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של Datavault AI. מניות Datavault AI שיונפקו צפויות להיות מונפקות בהסתמך על הפטור מרישום במסגרת חוק ניירות הערך של ארצות הברית משנת 1933, כפי שתוקן ("חוק ניירות הערך"), הקבוע בסעיף 3(a)(10), ופטורים רלוונטיים מחוקי ניירות הערך של המדינה.

העסקה כפופה למשא ומתן וחתימה על הסכם סופי, השלמת בדיקת נאותות, אישורי דירקטוריון של שתי החברות, אישור בעלי המניות הנדרש של CyberCatch, אישור בית המשפט הרלוונטי לתוכנית ההסדר (קולומביה הבריטית), ואישורי שוק המניות של נאסד"ק ובורסת ההון סיכון TSX, כמו גם תנאי סגירה מקובלים אחרים. הצדדים הסכימו לנהל משא ומתן על הסכם סופי במהלך תקופת בלעדיות הדדית של 45 יום.

אודות Datavault AI

Datavault AI (נאסד"ק: DVLT) מובילה את הדרך בחוויות נתונים, הערכת שווי ומונטיזציה של נכסים המונעים על ידי בינה מלאכותית בסביבת Web 3.0. הפלטפורמה מבוססת הענן של החברה מספקת פתרונות מקיפים עם דגש על שיתוף פעולה בחטיבות המדע האקוסטי ומדעי הנתונים שלה.

חטיבת המדע האקוסטי של Datavault AI כוללות טכנולוגיות פטנטיות WiSA®, ADIO® ו-Sumerian® לשידור צליל אלחוטי מרחבי ורב-ערוצי ברזולוציה גבוהה. חטיבת מדעי הנתונים ממנפת את כוח ה-Web 3.0 ומחשוב עתיר ביצועים כדי לספק פתרונות ללכידת נתונים חווייתית, הערכת שווי ומונטיזציה מאובטחת בתעשיות שונות, כולל לספורט ובידור, אירועים ואולמות, ביוטכנולוגיה, חינוך, פינטק, נדל"ן, בריאות, אנרגיה ועוד.

. Information Data Exchange® (IDE®) היא טכנולוגיית בורסת אסימונים המופעלת על ידי Nasdaq Financial Infrastructure. החברה מחזיקה ומפעילה בורסות, כולל International Elements Exchange (IEE), Sports Illustrated Exchange (Six), New York Interactive Advertising Exchange (NYIAX) ו- American Political Exchange (APE). מטה החברה נמצא בפילדלפיה, פנסילבניה. למידע נוסף בקרו באתר https://www.dvlt.ai.

אודות CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc.(TSXV:CYBE) (OTCQB:CYBHF) מספקת פתרון תוכנה כשירות (SaaS) קנייני, מבוסס בינה מלאכותית, המספק תאימות מתמשכת והפחתת סיכוני סייבר לארגונים במגזרים קריטיים, כך שיוכלו להיות מוגנים מפני איומי סייבר. פלטפורמת CyberCatch מתמקדת בפתרון שורש ההצלחה של מתקפות סייבר: פרצות אבטחה הנובעות מליקויים בבקרה. תחילה היא מסייעת ביישום כל הבקרות הנדרשות והנדרשות, לאחר מכן הפלטפורמה בודקת באופן אוטומטי ורציף את הבקרות משלושה ממדים (מבחוץ פנימה, מבפנים החוצה והנדסה חברתית) כדי למצוא כשלים בבקרה, כך שניתן לתקן אותם במהירות ולשמור על תאימות ובטוחה מפני תוקפים. למידע נוסף בקרו באתר: https://www.cybercatch.com.

אין הצעה או שידול

הודעה לעיתונות זו נועדה למטרות מידע בלבד ואינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם, או שידול להצבעה או אישור כלשהם, וגם לא תהיה כל הצעה, שידול או מכירה של ניירות ערך בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או זכאות לפי חוקי ניירות הערך של כל תחום שיפוט כזה. לא תוצע הצעה של ניירות ערך אלא באמצעות תשקיף העומד בדרישות סעיף 10 לחוק ניירות ערך, או פטור ממנו.

הצהרות צופות פני עתיד

הודעה לעיתונות זו מכילה "הצהרות צופות פני עתיד" (במשמעות חוק רפורמת התביעות הפרטיות של ניירות ערך משנת 1995, כפי שתוקן, וחוקי ניירות ערך נוספים) בנוגע ל-Datavault AI Inc ("Datavault AI," "החברה," "אנחנו," "שלנו," או "אנחנו") ו-CyberCatch והתעשייה שלנו, הכוללים סיכונים ואי-ודאויות. במקרים מסוימים, ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד כי הן מכילות מילים, כגון "עשוי", "אולי", "רוצה", "יהיה", "צריך", "מצפה", "מתכנן", "צופה את זה", "יכול", "מתכוון", "מטרה", "פרויקטים", "מתבונן", "מאמין", "מעריך", "חוזה", "פוטנציאלי", "מטרה", "מחפש", "סביר" או "ממשיך", או את השלילי של מילים אלו או מונחים או ביטויים דומים הנוגעים לציפיות, לאסטרטגיה, לתוכניות או לכוונות שלנו. היעדר מילים אלו אינו אומר שהצהרה אינה צופה קדימה. הצהרות צופות פני עתיד כאלה, כולל, אך לא רק, הצהרות בנוגע לאירועים עתידיים; הרכישה המוצעת של CyberCatch Holdings, Inc על ידי Datavault AI ומבנה הרכישה כעסקה מלאה במניות באמצעות תוכנית הסדר מאושרת על ידי בית המשפט לפי חוק התאגידים העסקיים (קולומביה הבריטית); משא ומתן, ביצוע והשלמת הסכם סופי המיישם את תנאי הסכם ה-LOI; קבלת כל האישורים הנדרשים מהדירקטוריון, בעלי המניות, בית המשפט, הרגולציה והבורסה (כולל אלו של בורסת נאסד"ק ובורסת ההון סיכון של TSX); ההסתמכות הצפויה על הפטור מהרישום לפי סעיף 3(a)(10) לחוק ניירות הערך, והפטורים החלים על חוקי ניירות ערך מדינתיים; חלוקת הבעלות על המניות לאחר הסגירה בין בעלי המניות של Datavault AI ו-CyberCatch; המשך פעילותה של CyberCatch כחברת בת בסן דייגו; האינטגרציה של פלטפורמת התאימות המתמשכת המופעלת על ידי בינה מלאכותית של CyberCatch על פני טכנולוגיות DataValue®, DataScore®, Information Data Exchange® (IDE®) וטכנולוגיות מדעי האקוסטיקה של DataVault AI, וכן בפלטפורמת הקצה SanQtum AI של התשתית הקיימת; ההמרה הצפויה של טכנולוגיית ההצפנה MARS-MABE של CyberCatch לקריפטוגרפיה פוסט-קוונטית; היתרונות המסחריים, הטכניים, הרגולטוריים והתפעוליים הצפויים של השילוב המוצע, כולל מיצוב מול מסגרות הרגולציה CMMC, NIST, ISO 27001, SOC 2, HIPAA ו-PCI DSS; והתוצאות התפעוליות, הטכניות והמסחריות הצפויות של האסטרטגיה המסחרית של החברה, והכיוון וההשפעות השוק הצפויות של שינויים רגולטוריים בנוגע לנכסים דיגיטליים וקריפטוגרפיה פוסט-קוונטית, מבוססות בהכרח על הערכות והנחות שלמרות שהן סבירות על ידי החברות וההנהלה, הן במהותן לא ודאיות.

הקוראים מתבקשים לא להסתמך יותר מדי על הצהרות אלו ואחרות הכלולות כאן.

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלו שמוזכרות בהצהרות עתידיות אלו, כתוצאה מסיכונים ואי-ודאויות שונות, כולל, אך לא מוגבל ל: הסיכון שהצדדים לא ינהלו משא ומתן או לא יבצעו הסכם סופי על התנאים שנשקלו על ידי LOI או בכלל; הסיכון שתנאי אחד או יותר לסגירה לא יושגו או יושגו בתנאים שאינם מקובלים על הצדדים; סיכון אינטגרציה הקשור לרכישה המוצעת של CyberCatch ופעילותה, בסיס הלקוחות והצוות שלה; סיכונים הקשורים לזמינות הפטור מסעיף 3(א)(10) מהרישום; ההשפעה המדללת של הנפקת מניות Datavault AI בתמורה לעסקה; יכולת החברה לבצע את האינטגרציה של פלטפורמת התאימות המתמשכת של CyberCatch לאורך חבילת הטכנולוגיה הקיימת של החברה וצי הקצה המאובטח על ידי SanQtum; סיכונים הקשורים להמרת הצפנת MARS-MABE לקריפטוגרפיה פוסט-קוונטית ולציר הזמן הרחב יותר למעבר לאבטחה פוסט-קוונטית; תנאים תחרותיים בשווקי מחשוב בינה מלאכותית, שירותי נתונים ארגוניים ואבטחת סייבר; היכולת של החברה למשוך ולשמר לקוחות ושותפים אסטרטגיים; זמינות מימון; סיכוני פיתוח ואינטגרציה טכנולוגיים; שינויים בביקוש בשוק לשירותי ומוצרי Datavault AI; שינויים בתנאים כלכליים, שווקיים או רגולטוריים; סיכונים הקשורים למסגרות רגולטוריות מתפתחות החלות על אסימוני נכסים, נכסים דיגיטליים ועמידה בתקנות אבטחת סייבר; וסיכונים ואי-ודאויות נוספות כפי שמתואר בפירוט בדיווחי Datavault AI לרשות ניירות ערך של ארה"ב, כולל מדור גורמי הסיכון בדוח השנתי האחרון של החברה על טופס 10-K ודו"חות רבעוניים בטופס 10-Q, הזמין ב-www.sec.gov, וההגשות של CyberCatch ל- SEDAR+ ב-www.sedarplus.ca, ויכולים לגרום לתוצאות בפועל להשתנות מהציפיות.

ההצהרות המתקדמות בהודעה זו מתייחסות רק לאירועים עד למועד שבו נמסרו ההצהרות. Datavault AI ו-CyberCatch אינם מתחייבים לעדכן הצהרות עתידיות שנמסרו בהודעה זו כדי לשקף אירועים או נסיבות לאחר תאריך ההודעה לעיתונות זו או לשקף מידע חדש או התרחשות של אירועים בלתי צפויים, אלא אם כן נדרש על פי חוק.

ייתכן ש-Datavault AI ו-CyberCatch לא ישיגו בפועל את התוכניות, הכוונות או הציפיות שנחשפו בהצהרות העתידיות שלהם, ואין להסתמך יותר מדי על הצהרות כאלה. ההצהרות העתידיות של Datavault AI ו-CyberCatch אינן משקפות את ההשפעה הפוטנציאלית של רכישות, מיזוגים, מכירות, מיזמים משותפים או השקעות עתידיות שהם עשויים לבצע.

נתוני תעשייה ושוק

בהודעה לעיתונות זו, אנו מתייחסים למידע וסטטיסטיקות בנוגע לשוק המוצרים שלנו. השגנו חלק מהמידע והסטטיסטיקות הללו ממקורות צד שלישי עצמאיים שונים, כולל פרסומים עצמאיים בתעשייה, דוחות של חברות מחקרי שוק ומקורות עצמאיים אחרים. חלק מהנתונים והמידע האחרים הכלולים בהודעה לעיתונות זו מבוססים גם על הערכות וחישובים של ההנהלה, הנגזרים מסקירה ופרשנות שלנו של סקרים פנימיים ומקורות עצמאיים. נתונים בנוגע לתעשיות בהן אנו מתחרים, מעמדנו בשוק ונתח השוק שלנו בתעשיות אלה אינם מדויקים מטבעם וכפופים לחוסר ודאויות עסקיות, כלכליות ותחרותיות משמעותיות שאינן בשליטתנו, אך אנו מאמינים שהם מצביעים בדרך כלל על גודל, מעמד ונתח שוק בתעשייה זו. בעוד שאנו מאמינים שמידע כזה אמין, לא אימתנו באופן עצמאי מידע של צד שלישי. בעוד שאנו מאמינים שמחקרי החברה וההערכות הפנימיים שלנו אמינים, מחקרים והערכות כאלה לא אומתו על ידי אף מקור עצמאי. בנוסף, הנחות והערכות לגבי הביצועים העתידיים שלנו ושל התעשיות שלנו כפופים בהכרח לרמה גבוהה של אי ודאות וסיכון עקב מגוון גורמים. גורמים אלה ואחרים עלולים לגרום לביצועים העתידיים שלנו להיות שונים באופן מהותי מההנחות וההערכות שלנו. כתוצאה מכך, עליך להיות מודע לכך שנתוני שוק, דירוג ונתוני תעשייה דומים אחרים הכלולים בהודעה לעיתונות זו, וכן הערכות ואמונות המבוססות על נתונים אלה, עשויים שלא להיות אמינים.

סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות וזכויות יוצרים

אנו מחזיקים או יש לנו זכויות להשתמש בסימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות וזכויות יוצרים, המוגנים תחת חוקי קניין רוחני חלים. הודעה לעיתונות זו כוללת גם סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות וזכויות יוצרים של חברות אחרות, שלמיטב ידיעתנו הם רכושם של בעליהם. רק לנוחות, סימני מסחר, שמות מסחר, סימני שירות וזכויות יוצרים מסוימים המוזכרים בהודעה לעיתונות זו עשויים להופיע ללא הסימנים © , ® , ו -, אך הפניות אלו אינן מתכוונות להראות, בשום צורה, שלא נטען, במלוא המידה המרבית לפי החוק החל, את זכויותינו או את זכויות המעניקים הרלוונטיים לסימני מסחר אלו, שמות מסחריים, סימני שירות וזכויות יוצרים. איננו מתכוונים שהשימוש או ההצגה שלנו בסימני מסחר, שמות מסחר, סימני שירות או זכויות יוצרים של צדדים אחרים ירמזו, ושימוש או תצוגה כאלה אינם צריכים להתפרש כרמזים על קשר, או תמיכה או חסות שלנו על ידי צדדים אחרים.

