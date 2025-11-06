DDPAI تطلق سلسلة Z90 في الرياض تحت شعار “صُنِعَت للريادة” لتضع معيارًا جديدًا في عالم كاميرات القيادة الذكية

الرياض، المملكة العربية السعودية, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أطلقت شركة DDPAI رسميًا سلسلة Z90 الرائدة، كما كشفت النقاب عن الجيل الجديد N5 Pro ضمن فعالية أُقِيمت في منتجع Al AMAARIA Village بالرياض تحت شعار “صُنِعَت للريادة“. استوحى الحدث أجواءه من الصحراء السعودية، وجمع بين الوكلاء المحليين وممثلي وسائل الإعلام وشركاء القطاع في عرض تفاعلي جمع بين التقنيات المتقدمة وروح الثقافة السعودية.

DDPAI Celebrates “Born to Lead” Launch Event in Riyadh

يكمن جوهر سلسلة كاميرا Z90 في نظام تصوير ثلاثي القنوات هو الأول من نوعه في الصناعة، يتميز بتصوير مزدوج عبر كاميرتين أمامية وخلفية بدقة 4K إضافة إلى كاميرا داخل المقصورة بدقة 3K مُزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور الشخصية ورؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء. بفضل هذا التكامل، توفر هذه الكاميرات وضوحًا شاملًا للمشهد داخل السيارة وخارجها، مما يرسخ معيارًا جديدًا للسلامة البصرية أثناء القيادة.

The New Flagship: DDPAI Z90 Master

يعتمد طراز Z90 على تقنية πLink المبتكرة والحصرية من شركة DDPAI، والذي يوفر نظام نقل رقمي كامل عبر جميع القنوات، ما يضمن جودة صورة خالية من أي فقدان في التفاصيل واتصالاً فائق الثبات. وبفضل ميزة الاتصال بشبكة 4G، يُمكِن للمستخدمين عرض اللقطات عن بُعد، وتلقّي تنبيهات فورية، والاستمتاع بحماية دائمة ومستمرة حتى أثناء عدم تواجدهم بالقرب من السيارة.

بالتزامن مع إطلاق الطراز الرائد، طرحت شركة DDPAI طراز N5 Pro، وهو النسخة المطوّرة من كاميرا القيادة ثنائية القناة المزوّدة بتقنية 4G والأكثر مبيعًا لدى العلامة. صُمِّمَت كاميرا N5 Pro للسائقين الباحثين عن أداء يومي موثوق، حيث توفر تسجيل فيديو أمامي بدقة 4K وخلفي بدقة 2K، وذاكرة تخزين مدمجة موسَّعة من نوع eMMC، بالإضافة إلى تقنية اتصال مُحسّنة بشبكة Wi-Fi 6، لتوفير تجربة تصوير عالي الجودة والمشاركة السلسة للملفات لشريحة أكبر من المستخدمين.

أضافت DDPAI مزيدًا من الإثارة والحماس بالإعلان عن Z90 Master – Desert Edition، وهو طراز محدود الإصدار مستوحى من الكثبان الرملية اللامتناهية في شبه الجزيرة العربية. وبتصميمه الذي يجمع بين الهيكل المعدني الذهبي وواجهته الأمامية المصنوعة من ألياف الكربون، يُجسِد الطراز صلابة الصحراء وروعتها، ويبرز التناغم بين الحرفية الهندسية المتقدمة والإبداع الفني المحلي.

DDPAI Z90 Series and N5 Pro Showcase

قال متحدث باسم شركة DDPAI خلال الفعالية، “تمثل سلسلة Z90 أكثر من مجرد ترقية للأجهزة”. “ويعكس ذلك إيماننا بأن التكنولوجيا والثقافة يمكن أن تتكاملا — لتقدمان أكثر من مجرد ابتكار، بل ترابطًا أعمق بين الأشخاص والسيارات والرحلات التي يتشاركونها.”

يمثل إطلاق سلسلة Z90 واستعراض N5 Pro مرحلة جديدة في توسّع DDPAI في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد سلسلة من الحملات التسويقية الناجحة في المملكة العربية السعودية وخارجها. ومع التزامها بتقديم تجربة قيادة أكثر ذكاءً وأمانًا واتصالًا، تواصل DDPAI ريادتها في الابتكار العالمي لتقنيات التصوير الذكي في قطاع السيارات.

