GA-ASI השלימה את ניסויי הטיסה ‘טיסה לתוך אזור קרח ידוע’ של MQ-9B

Global RPA Leader Is Certifying MQ-9B for FIKI

סן דייגו, קליפורניה, 20 באפריל 2026, ACCESS Newswire :

General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI) ביצעה סדרת ניסויי טיסה לאישור כלי הטיס המופעל מרחוק (RPA) MQ-9B לטיסה לתוך אזור קרח ידוע (FIKI). ניסויי הטיסה החלו בשנה שעברה, וכל הניסויים המתוכננים הושלמו בהצלחה בתחילת אפריל במרכז ניסויי הטיסה וההדרכה (FTTC) של GA-ASI ליד גראנד פורקס, דקוטה הצפונית, באמצעות MQ-9B בבעלות החברה.

טיסות FIKI מתבססות על מבחני טיסה מוצלחים קודמים כדי להעריך מאפייני טיסה עם צורות קרח מדומות המודבקות למטוס, כמו גם על אימות מוצלח של המטוס במזג אוויר קר וטיסות באזור הארקטי. הסמכת FIKI תרחיב את יכולותיו של MQ-9B לספק יכולות מעקב בכל מזג אוויר עבור מדינות רבות שרכשו את המערכת למשימות התמיכה הצבאיות והאזרחיות שלהן.

הניסויים נערכו באמצעות מימון פנימי של GA-ASI למחקר ופיתוח.

"ניגשנו לניסויי הטיסה הללו בקפדנות רבה," אמר נשיא GA-ASI דייוויד ר. אלכסנדר. "GA-ASI הפכה למפתחת RPA הראשונה שקיבלה אישור סוג צבאי ל-MQ-9B (RAF Protector) בשנה שעברה, וכעת אנו נוקטים צעדים לקראת הסמכת הפלטפורמה עבור FIKI. צריך את הנחישות של GA-ASI כדי להשיג את זה עבור בסיס המשתמשים שלנו".

לקוחות GA-ASI מחפשים את ה-MQ-9B לפעולה במגוון רחב של תנאי סביבה, מחמים מאוד ועד קרים מאוד, כמו גם בתנאים קפואים. אחד הלקוחות הללו הוא ממשלת קנדה, שהזמינה 11 מטוסי MQ-9B SkyGuardians®. מנהלת הכשירות הטכנית והתמיכה ההנדסית של קנדה, רשות ההסמכה הצבאית הלאומית של קנדה, הייתה במקום בחלקים מתקופת ניסוי הטיסה ותשתמש בחפצים מהטיסות כדי לאשר את ה-MQ-9B לפעולה בתנאי FIKI.

ה-MQ-9B SkyGuardian והגרסה הימית שלו, SeaGuardian®, הם מטוסי RPA רב-משימתיים ורב-תחומיים, שיכולים לפעול בתנאי מזג אוויר קרים. מטוסי MQ-9B מופעלים על ידי חיל האוויר המלכותי הבריטי, משרד ההגנה הבלגית ומשמר החופים של יפן. בנוסף לקנדה, MQ-9B נבחר על ידי דנמרק, פולין, גרמניה, טייוואן, הודו וחיל האוויר האמריקאי לתמיכה בפיקוד המבצעים המיוחדים. MQ-9B הוצג גם בתרגילים שונים של חיל הים האמריקאי, כולל Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC ו-Group Sail

אודות GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc היא היצרנית המובילה בעולם של מערכות מטוסים ללא טייס (UAS). עם יותר מ-9 מיליון שעות טיסה, ליין ה-Predator® של UAS טס כבר למעלה מ-30 שנה וכולל את MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle® , MQ-20 Avenger®, ואת MQ-9B , SkyGuardian®/SeaGuardian® . החברה מחויבת לספק פתרונות לריבוי משימות עם זמן ממושך המספקים מודעות מתמשכת למצב ויכולת תקיפה מהירה.

