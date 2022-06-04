‫L7 Defense و TEXUB تعلنان عن شراكة استراتيجية لحماية TEXUB من التهديدات السيبرانية لواجهة برمجة التطبيقات API

بموجب اتفاقية الشراكة، ستنشر TEXUB تقنية Ammune الخاصة بِـ L7 Defense لحماية واجهات برمجة التطبيقات APIs والتطبيقات الخاصة بالمنصة من الهجمات الإلكترونية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 3 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة L7 Defense Ltd، المطورة الرائدة لحلول الأمن السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي، اليوم أنها وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع TEXUB، لحماية منصة TEXUB للتجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) الخاصة بها من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف واجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات الخاصة بها.

تقدم منصات التجارة الإلكترونية خدمات متقدمة (واجهات برمجة التطبيقات APIs) لعملائها التي تحتاج إلى التكيف والتحسين باستمرار لتلبية احتياجات مستخدمي المنصة مع الحفاظ على واجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات هذه في مأمن من التهديدات الإلكترونية في الوقت الفعلي. يحمي حل أمان واجهات برمجة التطبيقات من L7 Defense’s Ammune بشكل آلي وبأعلى جودة ممكنة، العدد المتزايد باستمرار من واجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات الخاصة بالمؤسسة والتي تعمل في البيئة الرقمية الهجينة الناشئة.

أوضح سوشيت كومار، الرئيس التنفيذي لشركة TEXUB” :TEXUB هو سوق رقمي لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والتنقل التي تساعد الشركات على التعامل مع الفرص العالمية بطريقة آمنة ومستقرة وسلسة. تم اختيار L7 Defense’s Ammune بعد تقييم صارم لتأمين منصة TEXUB من التهديدات المتقدمة ونقاط الضعف”.

“باعتبارها وسيلة الاتصال الرئيسية بين أنظمة منصة TEXUB والمستخدمين والتطبيقات، فإن واجهات برمجة التطبيقات APIs والتطبيقات هي محركات رئيسية لتسريع خفة الحركة والمرونة والترابط المطلوب لجعل TEXUB تعمل على النحو الأمثل،” أوضح يسرائيل جروس، الشريك المؤسس ونائب الرئيس تطويرالأعمال في L7 Defense. “مما يجعل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة به أهدافًا جذابة معرضة للهجمات الإلكترونية أيضا. باستخدام Ammune، يتم تحديد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف واجهات برمجة التطبيقات والقضاء عليها في الوقت الفعلي، مما يحافظ على سلامة النظام الأساسي ومستخدميه “.

وأضاف: “إن تقنية Ammune الخاصة بنا، تحافظ على حماية واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ TEXUB بشكل جيد، ونحن فخورون بأن TEXUB قد اختارت L7 Defense لتكون شريكها الاستراتيجي للأمن السيبراني لواجهة برمجة التطبيقات”.

نبذة عن TEXUB

تم إطلاق TEXUB في عام 2022، وهو عبارة عن سوق عالمي بين الشركات B2B، يوفر نظامًا بيئيًا للتجارة الإلكترونية آمنًا ومستقرًا وسلسًا لتجارة تكنولوجيا المعلومات العالمية في مساحة B2B. يسمح TEXUB لشركات تكنولوجيا المعلومات بالتبادلات التجارية من خلال الاتصال بالمشترين المعتمدين والبائعين المعتمدين بشكل مجهول. إنه يوفر منصة سحابية قابلة للتطوير للعلامات التجارية والموزعين والبائعين وجميع الشركاء الرئيسيين، مع تحسين تجربة البيع والشراء في الوقت نفسه، والحفاظ على خصوصية التجارة، ومستوى عالٍ من أمان المعاملات، مما يجعلها منصة قويًا وسلسًا لتكنولوجيا المعلومات العالمية وتجارة التنقل في مساحة B2B.

للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة: www.texub.com .

نبذة عن L7 Defense

L7 Defense هي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني تحمي البنية الأساسية للمؤسسات وتطبيقاتها من الهجمات التي تستهدف واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي. تحمي تقنية Ammune الخاصة بها من الهجمات الرئيسية التي تواجهها واجهة برمجة التطبيقات، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهجمات كل من البوت وDDoS وWAF ومنطق الأعمال بشكل نشط عن طريق استخدام التعلم الآلي المتقدم لحماية واجهات برمجة التطبيقات من أكثر أنواع الهجمات تقدمًا دون التأثير على زيارات المنصة. يتم نشر Ammune ™ الحائز على جائزة الشركة، في مراكز البيانات والسحابات العامة والمحلية داخل الشركة، حيث تعمل كحل مستقل أو مختلط في هذه البيئات. تشمل قاعدة عملاء L7 Defense شركات واجهات برمجة التطبيقات API (الإنترنت) والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والمؤسسات الصناعية.