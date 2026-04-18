LG Electronics Fait Progresser le Nettoyage Intelligent avec des Solutions de Lave-vaisselle de Nouvelle Génération

Steam, multi-directional washing and smart connectivity combine to deliver more convenient, hygienic kitchen care

News Summary

LG Electronics introduces dishwasher technologies designed to support smarter, more convenient home living.

Core features include TrueSteam™, QuadWash™, Auto Open Dry and Heat Dry for enhanced cleaning and drying performance.

Flexible rack systems help improve loading efficiency and make space for a wide range of cookware and utensils.

LG ThinQ® connectivity enables remote monitoring and control for a more connected home experience.

RABAT, MAROC / ACCESS Newswire / 18 avril 2026 / LG Electronics met en avant ses dernières innovations en matière de lave-vaisselle, intégrées à son écosystème de maison connectée, conçu pour un quotidien plus pratique, efficace et hygiénique. Alliant nettoyage à la vapeur avancé, lavage multidirectionnel et connectivité intelligente via l'application LG ThinQ®, les lave-vaisselle LG visent à simplifier l'une des tâches ménagères les plus chronophages.

Un nettoyage plus intelligent grâce à des technologies de pointe

La gamme de lave-vaisselle LG s'appuie sur quatre technologies clés conçues pour améliorer les performances de nettoyage et réduire la nécessité d'une intervention manuelle.

La technologie TrueSteam utilise de la vapeur à haute température pour décoller les aliments tenaces et incrustés, tout en réduisant les traces d'eau jusqu'à 84 %1. Elle garantit ainsi des résultats de nettoyage plus hygiéniques, tout en limitant la nécessité du prélavage.

La technologie QuadWash est dotée de quatre bras de pulvérisation à mouvements multiples qui pivotent et se déplacent dans plusieurs directions, assurant une couverture optimale de la vaisselle sous différents angles pour un nettoyage uniforme sur l'ensemble du chargement.

La fonction Auto Open Dry ouvre automatiquement la porte du lave-vaisselle en fin de cycle, favorisant la circulation de l'air et l'évacuation de l'humidité pour un séchage plus naturel.

La fonction Heat Dry2 complète ce processus en faisant circuler de l'air chaud à l'intérieur de l'appareil, garantissant que la vaisselle - y compris les articles en plastique - soit prête à l'emploi sans nécessiter de séchage supplémentaire.

Conçu pour faciliter la vie quotidienne

RABAT, MAROC / ACCESS Newswire / 18 avril 2026 /Les lave-vaisselle LG sont pensés pour les foyers modernes qui accordent de la valeur au temps et à l'efficacité, afin que les familles puissent se consacrer à l'essentiel plutôt qu'aux tâches ménagères.

Le cycle complet de lavage et de séchage en une heure3 permet de traiter rapidement la vaisselle, idéal pour enchaîner les repas ou organiser des réceptions sans contrainte. Par ailleurs, le système de paniers flexibles avec options de rangement réglables sur plusieurs niveaux accueille une grande variété d'ustensiles de cuisine, optimisant ainsi le chargement et l'utilisation de l'espace.

Son fonctionnement silencieux4 constitue également un atout majeur pour les espaces de vie ouverts, permettant à l'appareil de fonctionner avec un minimum de perturbations sur les activités du quotidien.

Une expérience culinaire plus connectée

Intégrés à l'écosystème maison intelligente de LG, les lave-vaisselle sont compatibles avec l'application LG ThinQ®5, permettant aux utilisateurs de surveiller les cycles en cours, de recevoir des notifications et de gérer leur appareil à distance.

Cette connectivité offre aux ménages un contrôle permanent de leurs habitudes culinaires, même en dehors du domicile, contribuant ainsi à un environnement de vie plus fluide et réactif.

L'innovation au service d'un mode de vie intelligent

Un mode de vie intelligent commence par la simplification des tâches du quotidien. En combinant des technologies de nettoyage de pointe et la connectivité LG ThinQ®, les lave-vaisselle LG sont conçus pour aider les foyers à gagner du temps, tout en garantissant hygiène et confort au quotidien.

Axées sur un nettoyage intelligent, des performances efficaces et une vie connectée, les dernières innovations de lave-vaisselle LG témoignent de l'engagement continu de l'entreprise à rendre la vie à la maison plus simple et plus intuitive.

Pour en savoir plus, veuillez consulter: https://www.lg.com/ma/lave-vaisselle/dfc287hvs/

À propos de LG Electronics Home Appliance Solution Company

La division Home Appliance Solution (HS) de LG Electronics est un leader mondial dans le domaine des appareils électroménagers et des solutions domotiques basées sur l'intelligence artificielle. S'appuyant sur des technologies de base reconnues comme les plus avancées du secteur, la division HS s'engage à améliorer la qualité de vie des consommateurs et à promouvoir un développement durable. L'entreprise conçoit des solutions d'électroménager pour la cuisine et le quotidien, alliant ergonomie et innovation, et a récemment intégré la division Robotique de LG afin d'incorporer des technologies robotiques avancées à ses solutions pour la maison. Ensemble, ces produits offrent un confort accru, des performances exceptionnelles, une utilisation énergétique optimisée et des solutions contribuant à un mode de vie durable. Pour suivre toute l'actualité de LG, veuillez consulter www.LGnewsroom.com.

Notes

1 Réduction des traces d'eau: En l'absence d'adoucisseur d'eau et de vapeur, 123 traces d'eau ont été constatées. L'utilisation de la vapeur seule, sans adoucisseur d'eau, a permis de réduire ce nombre à 19 traces (soit une réduction de 84 %).

2 Performance de séchage Heat Dry : Le lave-vaisselle LG équipé de la fonction Heat Dry (DFB24MS, 94,3 points) affiche un indice de performance de séchage supérieur de 37 % pour la vaisselle et les ustensiles de cuisine testés en mode standard avec la fonction de séchage maximum, par rapport au modèle LG sans Heat Dry (DBF22SA, 68,8 points).

3 Cycle lavage et séchage en 1 heure : Ce cycle se compose de 50 minutes de lavage et de 10 minutes de séchage Heat Dry, soit une durée totale d'une heure. L'activation d'options supplémentaires est susceptible d'allonger cette durée.

4 Niveau sonore : 41 dB ou moins, sur la base des résultats de tests internes LG. Basé sur des tests internes (mesure du niveau de puissance acoustique, PWL) effectués en mode ECO + économie d'énergie + option AOD (janvier 2019).

5 Les fonctionnalités ThinQ® peuvent varier selon le produit et le pays. Veuillez vous rapprocher de votre revendeur local ou de LG pour connaître la disponibilité du service.

Contacts medias

LG Electronics, MEAHQ

Sajeeth Shetty

+971 4 279 9222

sajeeth.shetty@lge.com

SOURCE: LG Electronics