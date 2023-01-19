‫OKX تنشر تقرير إثبات الاحتياطيات لشهر يناير، ويظهر أكبر احتياطيات أصول نظيفة بنسبة 100% بين عمليات التبادل الرئيسية

تتضمن الميزات الجديدة لوحة معلومات أكثر تفصيلاً لرصيد الأصول والتي تعرض طرق احتساب إجمالي الأصول للمنتجات المقيّمة بـ BTC وETH وUSDT

فيكتوريا، سيشيل، 20 يناير 2023 – نشرت OKX، ثاني أكبر منصة لتبادل العملات في العالم من حيث حجم التداول، اليوم تقرير إثباتالاحتياطيات (PoR) الشهري الثالث والذي يظهر أصول بقيمة 7.5$ مليار دولار تحتفظ بها المنصة بعملة BTC وETH وUSDT، وهو أكبر احتياطي أصول نظيف بنسبة 100% بين منصات تبادل العملات الرئيسية في العالم، وفقًا لبيانات نشرتها جهة خارجية.

وتشتمل الميزات الجديدة المتضمنة في تقرير “إثبات الاحتياطيات” (PoR) لهذا الشهر على لوحة معلومات أكثر تفصيلاً لرصيد الأصول، مما يسمح للمستخدمين بمعرفة كيفية احتساب إجمالي الأصول لديهم من خلال المنتجات المقوَّمة بعملة BTC وETH وUSDT.

ويتم اعتبار تعتبر الأصول بأنها “نظيفة” في “إثبات الاحتياطيات” (PoR) عندما يحدد تحليل الجهة الخارجية أنها لا تتضمن رمزًا مميزًا لمنصة تبادل العملات المشفرة، وأنها تتكون فقط من أصول عملات مشفرة “تقليدية” ذات قيمة سوقية عالية مثل BTC وETH وUSDT. وتراقب شركةCryptoQuant ، المتخصصة في إجراء تحليلات البلوكشين، تقارير “إثبات الاحتياطيات” (PoR) لمنصات تبادل العملات المشفرة على مستوى الصناعة، والتي أفادت بأن أصول منصة OKX “نظيفةبنسبة 100%“.

وكما هو الحال مع جميع تقارير “إثبات الاحتياطيات” (PoR) لمنصة OKX، يمكن للمستخدمين عرض بيانات تقرير OKX بشأن “إثبات الاحتياطيات” (PoR) لشهر يناير على موقعها الإلكتروني، بما يشمل نسب الاحتياطي للبيانات الجديدة والتاريخية. كما يمكن التحقق من بيانات الاحتياطيات والالتزامات ذاتيًا باستخدام أدوات غير موثوقة على الموقع الإلكتروني لـ OKX.

من جانبه علَّق “حيدر رفيق”، مدير التسويق العالمي لدى OKX، قائلاً: “إن الأمن والشفافية والثقة تمثل المبادئ الأساسية لإجراءات العمل المتبعة في OKX وتجسد فلسفة خدمة العملاء. ولقد أصبحنا نحظى بمكانة رائدة في هذه الصناعة بنشر تقارير “إثبات الاحتياطيات” (PoR) بصفة شهرية. وفي إطار مواصلة العمل على استكمال وضع معايير “إثبات الاحتياطيات” في الصناعة، فإننا نتوقع أن تمثل جودة الأصول الاحتياطية أحد العوامل الرئيسية الكثيرة التي تتميز بها OKX في السوق”.

وتجدر الإشارة إلى أن OKX دائمًا ما احتفظت بحجم احتياطيات بنسبة 1 إلى 1. وتتمثل نسب الاحتياطيات الحالية لدى OKX فيما يلي:

BTC: 105%

ETH: 105%

USDT: 101%

كما نشرت OKX أكثر من 23000 عنوان لبرنامج Merkle Tree PoR الخاص بها لإثبات الاحتياطيات، وستواصل استخدام هذه العناوين للسماح للجمهور بعرض بيانات تدفقات الأصول. ويُعد بروتوكول OKX لإثبات الاحتياطيات بروتوكولاً مفتوح المصدر ومتاح للجمهور علىGithub. ويمكن عرض ممتلكات OKX الإضافية على لوحة OKX Nansen Dashboard.

وستواصل OKX نشر تقارير إثبات الاحتياطيات الخاصة بها بصفة شهرية في إطار التزامها بالشفافية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر: media@okx.com

ما هو تقرير إثبات الاحتياطيات؟

إثبات الاحتياطيات هو عبارة عن تقرير يعرض حجم الأصول من العملات المشفرة للمنصة والذي يضمن بأن مؤسسة الحفظ (وهي OKX هنا) تحتفظ بالأصول التي تدعي بأنها تحتفظ بها وتمتلكها بالنيابة عن مستخدميها. وتستخدم OKX برنامج شجرة Merkle (شجرة hash) لإثبات هذه الاحتياطيات بطريقتين. أولاً، يمكن للمستخدمين الاطلاع على رصيدهم في الشجرة والتأكد من أن أصولهم محتفظ بها ضمن إجمالي رصيد OKX من الأصول. ثانيًا، تتم مقارنة إجمالي رصيد OKX من الأصول برصيد محفظة OKX من الأصول المعلن عنه على السلسلة لإثبات الاحتياطيات.

نبذة عن OKX

OKX هي شركة تقنيات رائدة عالمًا في بناء مستقبل تقنية Web3.وتشتهرمنصةتداولالعملاتالمشفرة الخاصة بشركة OKX بأنها الأسرع والأكثر موثوقية بالنسبة إلى المستثمرين والمتداولين المحترفين في كل مكان، وهي ثاني أكبر منصة تداول على مستوى العالم من حيث حجم التداول.

وتشمل الحلول الرائدة من OKX للإدارة الذاتية للأصول محفظة OKX Wallet، المتوافقة مع تقنية Web3، والتي تتيح للمستخدمين تحكمًا أكبر في أصولهم مع توسيع إمكانية الوصول إلى منصات التداول اللامركزية (DEXs) وأسواق رموز NFT والتمويل اللامركزي (DeFi) ورموز GameFi والآلاف من التطبيقات اللامركزية (dApps).

كما تقيم OKX شراكات مع العديد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين على مستوى العالم، بما يشمل: نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وفريق مكلارين للسباقات الفورمولا 1، مهرجان تريبيكا السينمائي،، ولاعب الجولف “إيان بولتر”، ولاعب الألعاب الأوليمبية “سكوتي جيمس”، والسائق “دانيال ريكاردو” في سباقات الفورمولا 1.

وتلتزم OKX بضمان الشفافية والأمان وتنشر تقارير إثباتالاحتياطيات بصفة شهرية.

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