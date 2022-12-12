‫PayTabs تستحوذ على Paymes , اكبر منصة للتجارة عبر المواقع الاجتماعية في تركيا.

يهدف الاستحواذ إلى إنشاء منصة موحده للتجارة عبر المواقع الاجتماعية للتجار الصغار ورواد ورائدات الأعمال في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الرياض، المملكة السعودية العربية, 12 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة PayTabs في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا (MEASA) الحائزة على جوائز في مجال المدفوعات الإلكترونية ، انها استحوذت على Paymes اكبر منصة للتجارة عبر المواقع الاجتماعية في تركيا بنسبة 100%. تأتي أخبار الاستحواذ بعد أسابيع فقط من استحواذ PayTabs على شركة ( Digital Pay ) بالكامل في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

و بموجب شروط الاستحواذ، ستعمل Paymes كمنصة للتجارة عبر المواقع الاجتماعية لعملاء PayTabs , لتمكين الملايين من العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين والاستشاريين وأصحاب الأعمال من المنزل والمدربين الشخصيين والبائعين الصغار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا لتلقي مدفوعات فورية . بالنسبة لـ PayTabs ، يتزامن الاستحواذ مع سعيها لتحسين عادات الدفع لدى التجار وتمكينهم . لقد كان التجار المواقع الاجتماعية شريحة غير مخدومة في أنظمة المدفوعات, وقد جاءت Paymes لتوفر لرجال الأعمال منصة لدخول سوق المدفوعات عن طريق إنشاء متاجر إلكترونية بأقل جهد. بعد عام من التعاون مع بيمس وإطلاق أدوات التجارة عبر المواقع الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، قرر المؤسسون أن الحصول على العلامة التجارية هو الخطوة المنطقية التالية، بعد ان دعمت PayTabs المدفوعات الرقمية لعشر سنوات في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا, سيفتح الاستحواذ على Paymes منصات إضافية لملايين التجار الذين يقومون بالبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي و ليس لديهم طريقة مشروعة لتحصيل أموالهم. يوفر الاستحواذ فرصة لـ PayTabs لتنمية وتوسيع بصمتها في المدفوعات في الأسواق الأوروبية الآسيوية ، مع ميزات مبتكرة التي تقدمها المنصة ، مثل إدارة مخزون و Paymes ريلز. يتماشى الاستحواذ مع مهمة PayTabs لدعم اقتصاد التجارة الإلكترونية العالمي من خلال منصة دفع فائقة .

اما في المنطقة التركية، يسمح هذا الاستحواذ لِمنصة Paymes بالارتقاء إلى مستوى “معالج التجارة عبر المواقع الاجتماعية “. ستستفيد Paymes ، التي تخدم حاليًا أكثر من 850 ألف مستخدم في جميع أنحاء تركيا وأذربيجان من وجود PayTabs في السوق لتعزيز المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لـ Paymes في أنها تتيح للمستخدمين إنشاء متجر إلكتروني – يُعرف باسم “متجر Paymes”. . يمكن تخصيص المتجر الإلكتروني ووضع علامة تجارية عليه مما يوفر من التكاليف الإضافية للتجار مقابل تصميم مواقع الويب عبر وكالات محترفة. السهولة التي تتمتع بها هذه الميزة وحدها ستعطي وزناً لتمكين شريحة جديدة من رائدات الأعمال اللواتي يدركن أعمالاً منزلية صغيرة تبيع عبر واتساب على سبيل المثال للمشاركة في الاقتصاد ، وبالتالي المساهمة في زيادة دخل الأسرة عبر تجارة المواقع الاجتماعية.

قال حسن جابروف ، الشريك المؤسس والرئيس الإقليمي / الشريك التشغيلي لـ PayTabs “بموجب اتفاقية الاستحواذ، سيقوم فريق Paymes بتوسيع مسؤولياتنا لتشمل العديد من الأسواق التي تعمل فيها PayTabs في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما سندعم PayTabs بمجموعتنا الجديدة من منتجات التجارة عبر المواقع الاجتماعية، وهو قطاع نمتلك فيه خبرة كبيرة. أوقات ممتعة تنتظر رواد الويب في المنطقة “.

في المقر الرئيسي لشركة PayTabs في المملكة العربية السعودية، قال عبد العزيز الجوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة PayTabs: “ المدفوعات هي سلعة ومهمتنا في PayTabs هي التأكد من أن المدفوعات متاحة بسهولة لكل شريحة من العملاء ابتداء من المؤسسات الكبرى إلى الخباز المنزلي. من خلال الاستحواذ على Paymes ، فإننا نعزز مكانتنا باعتبارنا شركة الوحيدة التي تقدم حلول المدفوعات لأي حجم أعمال – صغير او كبير ، في جميع أنحاء العالم .”

في إسطنبول، قال صابريجان زعيم ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Paymes ، “ من خلال عدد التجار ومعرفة ما اكتسبناه من التجارة عبر المواقع الاجتماعية، فإننا نستعد لإطلاق العديد من المميزات بالإضافة الى تطوير آليات الدفع عبر Paymes ريلز كونها من مصادر القوه لدينا. نعتقد ان Paymes عامل تمكين وتأثير سريع لمنصات الدفع و شركات التجارة الإلكترونية الناشئة. كما ان لتعاوننا مع فيس بوك كشريك تجاري يعد قوه لنا. نحن نهدف إلى تحسين التدفقات النقدية لتجارنا من خلال تزويدهم بالشراء الآن والدفع لاحقًا، وتمويل المستهلك وحتى بطاقة Paymes الخاصة. بصفتنا منصة لتجارة عبر المواقع الاجتماعية الأكثر تفضيلاً في المنطقة، فإننا نستهدف في إطار رؤية PayTabs العالمية لخدمة المزيد من التجار في جميع القارات “.

تعد أوزبكستان والأردن وجورجيا أسواقًا جديدة تلوح في الأفق لإطلاق Paymes في عام 2023 .

على الرغم من أن تقييم صفقة الاستحواذ لم يتم الإفصاح عنه ، فمن المتوقع أن ينمو سوق التجارة في المواقع الاجتماعية إلى أكثر من 2 تريليون دولار بحلول عام 2025 مدفوعًا بعادات شراء الأجيال الجديدة .

نبذة عن PayTabs

PayTabs هي شركة رائدة في مجال حلول المدفوعات حائزة على جوائز أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف.

بعد معالجة أول معاملة بوابة دفع مباشرة في يونيو 2014 ، تعالج PayTabs اليوم المعاملات بعملات وأسواق متعددة بسرعة وأمان. باستخدام المكونات الإضافية لواجهة برمجة التطبيقات API ، تسهل PayTabs التجارة الإلكترونية وحلول التجارة عبر المواقع الاجتماعية السلسة للتجار من أجل “توصيل وتشغيل” ميزات الدفع على مواقع الويب الخاصة بهم.

ومع كونها مدعومة في الأصل من قِبَل “واعد” الذراع الاستثماري لارامكو السعودية، ، فقد قامت PayTabs على مر السنين ببناء وتصدير مجموعة كاملة من الحلول التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة. وتشمل تطبيقات الهاتف المحمول والضيافة والتطبيقات الحكومية والتعليمية وشركات الطيران والسفر والنقل وحلول الفواتير، من أجل ربط سلسلة أسواق الشركات التي تُقدَّر بمليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

في عام 2021، أطلقت PayTabs حل “PT Touch” ، وهو أول حل لنقاط البيع على أجهزة الجوال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحويل الهواتف الذكية إلى محطات نقاط بيع تجارية. في عام 2022، قامت PayTabs بقفزة نحو الريادة في مدفوعات الجيل التالي، من خلال إطلاق مدفوعات موحَّدة مملوكة محليًا ومعتمدة عالميًا ومنصة معالجة المعاملات من الجيل التالي – PayTabs SwitchOn ®

ومع كونها مُغيِّرة لقواعد اللعبة في مجال المدفوعات العالمية، تمتلك PayTabs مكاتب مخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ووجودًا في العديد من المناطق الأخرى من العالم بما فيها مصر. الشركة هي صاحبة عمل تكافؤ الفرص مع فريق متنوع ومتعدد الثقافات من أكثر من عشرين جنسية.

لمزيد من المعلومات عن الإنجازات قم بزيارة https://site.paytabs.com/en/

نبذة عن Paymes

Paymes هي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية حائزة على جوائز ومنصة دفع عالمية تتيح للأفراد والمؤسسات تلقي المدفوعات بسهولة وإجراء التجارة الإلكترونية دون معرفة مسبقة بالتجارة الإلكترونية أو المعرفة المالية. متاح دون الحاجة إلى متطلبات ميزانية عالية.

تفتخر علامة Paymes بأنها الطريقة الأكثر شيوعًا للتجارة الاجتماعية في تركيا وأذربيجان ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1966051/PayTabs_1.jpg