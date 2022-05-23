‫Penta: الأمن السيبراني على مستوى المؤسسات أصبح الآن ميسور التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 مايو 2022 /PRNewswire/ — في عالم اليوم المترابط، أصبح الأمن السيبراني ضروريًا للمؤسسات من جميع الأحجام. تحتاج الشركات الكبيرة والصغيرة إلى حلول أمنية قوية لحمايتها من التهديدات المتزايدة التي أصبحت أكثر تعقيدًا وبعيدة المدى. مع استخدام الشركات لعدد لا يحصى من التطبيقات والشبكات والأجهزة والمحطات الطرفية وتعرضها لها، فإن تهديدات الخروقات الأمنية تتزايد في التعقيد وفي احتمالات حدوثها. بالإضافة إلى الخسائر المالية، التي وصلت العام الماضي إلى ما يقرب من 1 تريليون دولار، يمكن التماس آثار الجرائم السيبرانية من خلال خروقات البيانات، واضطراب الشبكة والتشغيل، وفقدان الثقة، والتكاليف المتزايدة للوقاية.

في ظل هذه الخلفية، تعمل شركات الأمن السيبراني دائمًا على تطوير تقنيات جديدة وإجراءات مضادة وأنظمة حماية. يوضح فرهاد خليلنيا، الرئيس التنفيذي لشركة Penta، وهي شركة رائدة في مجال حلول أمن تكنولوجيا المعلومات في دبي وجنيف: “نظرًا لتعقيد الجرائم الإلكترونية وفرص حدوثها، يجب على برنامج إدارة الأمن القوي أن يكون قادرًا على التخفيف من مخاطر تكنولوجيا المعلومات، وتوقع الحوادث الأمنية والاستجابة لها، والحفاظ على الامتثال للقوانين والتنظيمات. سيؤدي الفشل في أي من هذه المجالات إلى تقويض الفعالية، وعادة ما يتبعه أضرار مالية كبيرة”.

تستخدم شركات الأمن مزيجًا من أنظمة إدارة المعلومات والأحداث لتقديم معلومات الأمان وأنظمة إدارة الأحداث (SIEM) كجزء من أي مركز عمليات أمان فعال (SOC). تم استخدام أنظمة SIEM على مدار العقد الماضي، لكنها تطورت بشكل كبير عن وظيفتها الأساسية الأولية في مراقبة السجلات، وأصبحت الآن تستخدم برامج متقدمة لمراقبة وتحليل القياس عن بُعد والسجلات من نقاط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بشكل لحظي لاكتشاف المخالفات والأنماط السلوكية التي يمكن أن تشير إلى التهديدات. وتعتمد هذه الأنظمة على جمع البيانات من مصادر متعددة وبأشكال مختلفة، ويمكن إدارتها من قبل فرق أمن تكنولوجيا المعلومات الداخلية، أو بشكل مستقل كخدمة خارجية.

بالإضافة إلى ذلك، واستنادًا إلى عمليات التدقيق والتقييم الشاملة، يجب أن تغطي حلول مخاطر تكنولوجيا المعلومات الآن مجموعة شاملة من الخدمات بما في ذلك متطلبات الحوكمة والامتثال والمتطلبات التنظيمية ومجموعة من الخدمات التكميلية مثل تطوير سياسات الأمن السيبراني ودعم التأمين والتدريب والتوعية، والمراقبة والإبلاغ. ومن المهم جداً العثور على النقطة المثالية للتكلفة مقابل المنفعة التي تتطابق مع المتطلبات التنظيمية لمعالجة احتمالات التهديد الحقيقي. تهدف منتجات مثل Penta Sentinel إلى مساعدة الشركات على العثور على هذا الحل الأمثل.

وأضاف فرهاد: “لم يعد الانتصار في الحرب ضد الجرائم الإلكترونية مقصورًا على المؤسسات الكبرى والبنوك والجهات الحكومية. الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً موضع اهتمام وخاصة بوجود سلاسل التوريد المعقدة والشبكات المترابطة والعملاء الدوليين. هذه الشركات أيضاً بحاجة إلى نفس معايير الأمان البنكية لعملياتها ولحماية سمعتها. الفوز سيكون لتلك الشركات التي يمكنها الحصول على الدعم المناسب، بالسعر المناسب، وبطريقة قابلة للتطوير، مع الشريك المناسب لأمن تكنولوجيا المعلومات”.

نبذة عن Penta

Penta هي شركة خاصة لإدارة نظم المعلومات السحابية تأسست عام 1996. يقع مقرها الرئيسي في جنيف ولها مكاتب في مركز دبي المالي العالمي. معظم عملاء Penta هم في القطاع المالي والقطاعات الحساسة الأخرى التي تتطلب الموثوقية العالية والأمان العالي للبيانات والامتثال التنظيمي وضمان استمرارية الأعمال. يتمثل نهج Penta في الشراكة مع العملاء لتوفير حلول متكاملة لتكنولوجيا المعلومات وضمان عائد أفضل على الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الشركة www.penta.ch.

للتواصل: بيتر فيليب – peter@penta.ch – +41 22 316 1015