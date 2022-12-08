‫POWERCHINA تضع مثالا آخر على التعاون بين الصين وكوتديفوار، لصالح الشعب

بكين, 8 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — تقرير إخباري من : CRI Online :

POWERCHINA تنفذ مفهوم التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة مع قلبها وإخلاصها في كوتديفوار، وهي دولة تقع في غرب إفريقيا بعيدة عن البحر. محطة Gribo-Popoli للطاقة الكهرومائية التي بنتها POWERCHINA ستجعل نهر ساساندرا محركًا جديدًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وجيرانها.

وسيساعد هذا المشروع على التخفيف من حدة نقص الطاقة في كوتديفوار وسيؤدي دورًا إيجابيًا في تعزيز تنمية مجمع الطاقة لغرب أفريقيا. وفي الوقت نفسه، سيوفر المشروع موارد قيمة من الطاقة الأحفورية، ويقلل من التلوث البيئي، ويخفف من الضغط البيئي. علاوة على ذلك، يمكنها أيضًا زيادة فرص العمل بشكل فعال، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز تطوير صناعات مواد وخدمات البناء. وسيحقق تشغيله منافع اجتماعية واقتصادية أكبر، وسيؤدي دورًا هامًا في النهوض بالاقتصاد في كوتديفوار.

ويجري حاليًا تجهيز خطوط عمل مختلفة، مثل بناء المصنع، وممر الانسكاب، والسدود، والقهوة، وحفر الصخور، والبناء المؤقت. خلال بنائه، كان عمال البناء من كلا البلدين يعملون بجد للتغلب على الصعوبات في التقنيات، والظروف الجيولوجية المحلية المعقدة، والوباء، وربط أحلام الشعبين بقيمة العيش في انسجام مع الاختلافات.

كوامو، مهندس المشروع من كوتديفوار، شجعته مزايا POWERCHINA الرائدة في الصناعة وخبراتها الغنية. وأعرب عن تقديره العميق لثقافة الشركات وقال إنه يتطلع إلى مزيد من التعاون في مشاريع المنظمة في المستقبل.