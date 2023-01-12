‫Public Access Lagoons™ من Crystal Lagoons تتوسع في إسرائيل

ميامي, 12 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — تشترك Crystal Lagoons وإسرائيل في شيئين مشتركين، حب التكنولوجيا والرغبة في تحسين نوعية الحياة من خلال الابتكار. في هذا البلد على وجه التحديد، وهو واحد من أكثر البلدان ابتكارًا في العالم، دخلت الشركة متعددة الجنسيات في اتفاقية جديدة لتطوير مشاريع Public Access Lagoons ، وتسمى أيضًا تطورات PAL .

سيتم تطوير المشاريع بالشراكة مع شركة Ecipsa العقارية الدولية ويمكن أن تكون موجودة في المدن الكبرى مثل تل أبيب وحيفا وريشون ليزيون ونتانيا وبتاح تكفا. وستتيح هذه التطورات لسكان المدن الإسرائيلية الوصول إلى حياة شاطئية مثالية على مدار السنة بغض النظر عن المناخ الخاص الذي يعيشون فيه.

ستشمل جميع مشاريع PAL التي سيتم تطويرها في إسرائيل بحيرة بلورية كبيرة مدعومة بتقنية Crystal Lagoons ، ومناسبة للسباحة والرياضات المائية، مع شواطئ رملية بيضاء وتكون مفتوحة للجمهور مقابل رسوم دخول. يمكن أن يشمل كل مشروع أيضًا الفنادق والمناطق السكنية وأماكن تذوق الطعام ومنافذ البيع بالتجزئة وما إلى ذلك.

كما تشترك إسرائيل و Crystal Lagoons في الالتزام بالاستدامة وحماية المياه، وقد فازت مشاريع PAL التابعة للشركة بالعديد من الجوائز الدولية لاستدامتها. ومن السمات الرئيسية لهذه البحيرات أنها يمكن أن تستخدم أي نوع من المياه، بما في ذلك مياه البحر والمياه المالحة من المناطق القاحلة، والتي ليس لها استخدام بديل. هذا المزيج من العوامل مهد الطريق لاول مرة من Crystal Lagoons في إسرائيل، البلد الذي كان رائدًا في حماية المياه.

“إن حقيقة أن واحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال الابتكار واستدامة المياه ترحب ب Crystal Lagoons هو تأييد هائل لتكنولوجيتنا. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مشاريع PAL مناسبة تمامًا للثقافة الإسرائيلية، لأنها تستمتع بالحياة، خاصة في الهواء الطلق “ ، هذا ما قاله فرانسيسكو ماتي، المدير الإقليمي لشركة Crystal Lagoons .

كانت التكنولوجيا المستدامة للشركة عاملًا رئيسيًا وراء نجاحها في البلدان المتقدمة. تحتاج البحيرات إلى الملء مرة واحدة فقط، وتعمل بنظام الدائرة المغلقة، ويمكنها استخدام أي نوع من المياه (البحر وقليل الملوحة والعذبة) واستخدام مياه أقل بنسبة 40% من متوسط المساحة الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تستخدم ما يصل إلى 100 مرة أقل من المواد الكيميائية من حمام السباحة و 2% فقط من طاقة نظام الترشيح التقليدي.

وقد استحوذت تطورات PAL على اهتمام اللاعبين الرئيسيين في السوق في جميع أنحاء العالم، مع توقيع عقود رفيعة المستوى في: الولايات المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية والهند وكوريا وفلسطين وباكستان وأوروبا وكولومبيا وغيرها.

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