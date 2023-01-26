‫  Rockwell Automation تعلن عن منصة إنترنت الأشياء الصناعية ThingWorx التي تساعد على تعزيز استخدام الماكينة بأكثر من 160%

تساعد منصة إنترنت الأشياء الصناعية ThingWorx فالكون جروب التي تتخذ من دبي مقرًا لها معرفة السعة التشغيلية الحالية لماكينات إل CNC بدلًا من شراء ماكينات CNC جديدة لرفع معدل الإنتاج .

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 يناير 2023 / PRNewswire / — أعلنت شركة Rockwell Automation ، (رمزها في بورصة نيويورك: ROK )، وهي أكبر شركة في العالم مكرسة للأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، اليوم أنها ساعدت فالكون جروب ( Falcon Group ) لتعزيز استخدام لماكينات بنسبة 162.5% باستخدام منصة إنترنت الأشياء الصناعية ThingWorx ، كجزء من الحلول الرقميه من Rockwell Automation و التي تسمي ب FactoryTalk® InnovationSuite ، المدعومة من PTC .

يقع مقر فالكون جروب في دبي، وتضم خمس عمليات صناعية. واحدة من هذه هي شركة متخصصة في الهندسة الدقيقة والتصنيع التي تلبي الاحتياجات الملحة للعملاء في صناعات الطيران والسيارات والبحرية والرعاية الصحية والدفاع والنفط والغاز والصلب. في قلب عملياتها 16 آلة CNC (تحكم رقمي باستخدام الحاسوب)، وكلها ضرورية لتلبية القدرات الآلية للشركة.

قبل الدعم من Rockwell Automation ، كانت فالكون جروب تفكر في شراء ماكينات CNC إضافية لمواكبة طلب العملاء ودعم وقت تعطل نتيجه الصيانه الدوريه و التشغيليه .. ولكن قبل التوقيع على آلات إضافية، قررت الشركة تقييم السعه الحالية.

صرح برابهو بادريناثن، الرئيس التنفيذي في فالكون جروب، قائلًا: “إننا نبحث دائمًا عن طرق لإنجاز الأعمال بشكل أفضل وتقديم مستويات أعلى من الخدمة لعملائنا. كنا نعلم أن أمامنا مجالًا لزيادة استغلا ل أجهزتنا، ولكن لم يكن الأمر كذلك حتى حصلنا على امكانيه معرفه السعه التشغيليه الحاليه باستخدام منصه انترنت الاشياء ThingWorx التي أدركنا من خلالها أوجه القصور وأين يجب إجراء التغييرات”.

كما أردف برابهو قائلًا: “لقد قمنا بزيادة استخدامنا من 16% إلى 42% وحددنا هدفًا مستقبليًا طموحًا للوصول لنسبة 75% – بنمو يزيد عن 365% . تمتلك منصة ThingWorx هذه القدرة المذهلة على جمع البيانات التشغيلية معًا بطريقة توفر قيمة فورية في شكل ذكاء قابل للتنفيذ”.

وفقا لمحمد النقيب، رئيس مبيعات حلول المعلومات، الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لشركة Rockwell Automation : “إن الرئيس التنفيذي لفالكون جروب صاحب رؤيه مستقبليه في المجال الرقمي وقد أدرك أن التحول الرقمي يمكن أن يحقق فوائد هائلة لموظفيه والمستفيدين من خدماته ، وأصوله، وعملياته. باستخدام منصة ThingWorx ، التي تُعد جزءًا من FactoryTalk® InnovationSuite ، متصلة بأجهزة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة ( PLCs ) وأجهزة الاستشعار في المصنع بالكامل، فقد تمكنا من التأكد بقينًا من أن استخدام الآلة كان متمثلًا في استغلاله بمقدار 16% فقط”.

صرح ريجين خوسيه كوريان، العضو المنتدب في فالكون جروب، إن الزيادة في استخدام الآلات – والفرص التجارية الجديدة التي تم خلقها – تثبت التزام الشركة بالتحسين المستمر والابتكار.

وأردف كوريان قائلًا: “لقد كنا دائمًا شركة ناجحة للغاية، لكننا كنا نعلم أيضًا أنه يمكننا فعل المزيد. ولقد تحدينا الفريق للتفكير في ما كان ممكنا وكيف يمكننا تنمية الأعمال”.

صرح سيباستيان غراو، نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة Rockwell Automation ، قائلًا: “تحتضن إدارة فالكون بشكل مثالي إمكانات البرامج الصناعية والفوائد التي رأوها هي مثال رائع على التحول الرقمي الناجح.

“بتطبيق نهج عملي خطوة بخطوة، تقدم فالكون تحسينات هائلة في العمليات والتكاليف، ولكن أكثر من ذلك، تفتح فالكون أبوابًا جديدة لأعمال إضافية من خلال أن تصبح شركة تكامل أنظمة برامج من Rockwell Automation ومشاركة خبراتها ومعرفتها”.

اكتشف كيف يجلب التحول الرقمي قدرًا أكبر من الابتكار والإنتاجية ويمكنه تلبية أي حاجة تجارية عند إدارة البيانات بشكل جيد. كجزء من تطورك الرقمي، يمكن أن تحدث ThingWorx ثورة في عملياتك أيضًا.

نبذة عن Rockwell Automation

شركة Rockwell Automation ، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ROK )، هي شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. نحن نربط خيال الناس بإمكانيات التكنولوجيا لتوسيع ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة Rockwell Automation في ميلووكي بويسكونسن، وتوظف ما يقرب من 26000 من الموظفين من أجل حلول المشكلات المخصصة لعملائنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية دمجنا لعمليات الشركات من نوع Connected Enterprise (نوع من الشركات تكون فيها خطوط الإنتاج مؤتمتة) عبر المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com .

نبذة عن فالكون جروب

مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، نقدم أفضل خدمات الهندسة الدقيقة والتصنيع والآلات التي تمثل جودة فائقة لا مثيل لها. ومن خلال مجموعة من العملاء المنتشرين عبر قطاعات مثل السيارات والفضاء والضيافة والترفيه وغيرهم، اكتسبنا مكانة كشركة “توجيه” في المنطقة لأعمال الهندسة الدقيقة عالية التعقيد. نعمل على تحقيق الهدف الوحيد المتمثل في رضا العملاء، ونحن نحسن أنفسنا كل يوم من خلال التحسينات المستمرة المصممة لزيادة الجودة والتسليم وتجاوز توقعات العملاء. تدعم المرونة ودعم العملاء والعمل الجماعي كل ما نقوم به.

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