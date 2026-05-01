‫Telnyx تطلق خدمة WhatsApp Business Calling، لتقديم حلول الاتصال الصوتي القابلة للبرمجة عبر أكبر منصة مراسلة في العالم

أصبح بإمكان الشركات الآن ربط مساعدي الذكاء الاصطناعي (AI Assistants) بمكالمات ورسائل WhatsApp الصوتية

شيكاغو, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت Telnyx، وهي منصة اتصالات عالمية بمستوى شركات الاتصالات، اليوم عن إطلاق خدمة WhatsApp Business Calling، ما يتيح للشركات إجراء واستقبال المكالمات الصوتية عبر WhatsApp باستخدام المنصة نفسها التي تعتمد عليها لخدمات المكالمات الصوتية عبر شبكة الهاتف العامة (PSTN) والرسائل النصية القصيرة والاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

مع هذا الإطلاق، يمكن للشركات توسيع نطاق استخدام وكلاء الصوت المدعومين بالذكاء الاصطناعي ليشمل WhatsApp، عبر الدمج بين التحكم في المكالمات في الوقت الفعلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التفاعلي على واحدة من أكثر منصات التواصل استخدامًا في العالم.

بدلاً من التعامل مع WhatsApp كنظام منفصل، تتيح Telnyx للفرق تشغيل مساعدي الذكاء الاصطناعي عبر شبكة الهاتف العامة (PSTN) وتقنية اتصال الويب في الوقت الفعلي (WebRTC) وتطبيق WhatsApp من خلال منصة واحدة. ويمكن إعادة استخدام تدفقات المكالمات الحالية، ونماذج الذكاء الاصطناعي، ومنطق أتمتة المكالمات، بما يتيح لمساعدي الذكاء الاصطناعي إدارة المحادثات عبر القنوات المختلفة دون الحاجة إلى عمليات تكامل إضافية.

“لا تزال معظم الشركات التي تطور حلول اتصالات قائمة على الذكاء الاصطناعي اليوم تدير أنظمة منفصلة لكل قناة، وهذا التجزؤ يبطئ فرق العمل ويحدّ مما يمكن للذكاء الاصطناعي إنجازه فعليًا. تزيل ميزة الاتصال عبر WhatsApp على منصة Telnyx هذا العائق، إذ يعمل مساعدك الذكي حيثما يتواجد عملاؤك، دون الحاجة إلى إعادة تطوير أي شيء.”

— David Casem، الرئيس التنفيذي، Telnyx

تمتلك Telnyx وتُشغّل شبكتها العالمية بشكل كامل، مع تغطية للأرقام المحلية في أكثر من 140 دولة — بما في ذلك مناطق يُعَد فيها WhatsApp وسيلة الاتصال الأساسية للمستهلكين، ما يوسّع بشكل كبير حجم السوق القابل للاستهداف أمام الشركات التي تطبق ميزة مساعدي الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

“في كثير من أنحاء العالم، لا يُعَد WhatsApp مجرد قناة بديلة، بل هو القناة الرئيسية. ولكي يتمكن مساعدو الذكاء الاصطناعي من العمل على نطاقٍ واسعٍ فعليًا، لا بد أن يكونوا متاحين ومدمجين في بنية تحتية بمعايير شركات الاتصالات تدعمهم، وهذا ما طورناه.”

— David Casem، الرئيس التنفيذي، Telnyx

الأسعار والتوافر

تتوفر خدمة WhatsApp Business Calling لعملاء Telnyx، ويمكن للعملاء تفعيل هذه الميزة عبر بوابة Telnyx Mission Control أو واجهة برمجة التطبيقات (API). ويتطلب ذلك وجود حساب WhatsApp Business مرتبط برقم تابع لمنصة Telnyx.

نبذة عن Telnyx

Telnyx هي منصة اتصالات عالمية توفر بنية تحتية لخدمات الصوت والرسائل والذكاء الاصطناعي في أكثر من 140 دولة. وبفضل امتلاكها وتشغيلها لشبكتها بشكل كامل، توفر Telnyx خدمات اتصالات عالية الأداء وموثوقة وقابلة للتوسع للشركات حول العالم. وتقدم Telnyx خدماتها لآلاف الشركات حول العالم، بدءًا من الشركات الناشئة وصولاً إلى الشركات المدرجة ضمن قائمة Fortune 500، مقدمةً بنية تحتية للاتصالات تتنافس من حيث الأداء والموثوقية وامتلاك الشبكة.

