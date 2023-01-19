‫Vantage تكشف النقاب عن Supercar Blondie كسفير للعلامة التجارية

شراكة Supercar Blondie مع Vantage Markets للتعليم المالي

غراند كايمان، جزر كايمان، 19 يناير 2023 / PRNewswire / — يسر شركة الوساطة متعددة الأصول، مجموعة Vantage الدولية المحدودة (“ Vantage ” أو” Vantage Markets “) أن تكشف النقاب عن ألكسندرا ماري هيرشي، من Supercar Blondie ، سفيرة علامتها التجارية.

تمثل هذه الشراكة علامة فارقة بين شركة وساطة عبر الإنترنت مع ناشر لوسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى استخدام خبراتها الخاصة لتوفير تعليم مالي يمكن الوصول إليه وملائم على منصات Vantage وعلى قناة التعليم عبر الإنترنت Supercar Blondie، Xplained .

يقول مارك ديسباليريس، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتجارة في Vantage : “نحن متحمسون حقًا للعمل مع Supercar Blondie مرة أخرى، بسعة أكبر كسفير لعلامتنا التجارية. إن موقفها المغامر، والدهاء التكنولوجي، والجاذبية العالمية يجعلها مناسبة تمامًا لنا لرفع مستوى الوعي بالعلامة التجارية لشركة Vantage بين الجماهير الأصغر والأكثر تميزًا. وأنا أعلم أن أسلوبها الفريد في العرض التقديمي سيساعد على إزالة الغموض عن التداول، ويجعله ودودًا وملائمًا للجميع.”

يجذب ناشر وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مليار مشاهدة شهريًا عبر المجموعة، مع أكثر من 85 مليون متابع على مستوى العالم. كصوت رائد وتأثير في صناعة ذكورية تقليدية، يولد Supercar Blondie معتقدات Vantage في تمكين المرأة، إلى جانب التزام مشترك من Vantage تجاه الابتكار، والعمل المناخي، والذي يتماشى مع شراكة Vantage مع NEOM McLaren Extreme E .

تقول ألكسندرا ماري هيرشي: “أنا كلي لجلب محتوى مثيرًا وتحويليًا لجمهورنا. يتمثل أحد أهدافنا الرئيسية في عام 2023 في تمكين جمهورنا من خلال توفير مواد تعليمية مالية يمكن الوصول إليها. مع ذلك، يسعدني أن أشارك مع شركة رائدة في السوق مثل Vantage لرفع مستوى التعليم المالي وتعزيز محو الأمية المالية للجميع. Vantage هي شركة ذات قلب كبير، ومن المثير أن نرى التأثير الذي يمكننا تحقيقه معًا”

يمثل هذا الإعلان تعزيزًا للشراكة بين المنظمتين التي تأسست لأول مرة في عام 2022 عندما شاركت Supercar Blondie في مبادرة Blue Carbon في سردينيا، إيطاليا، لإطلاق رحلة Vantage للشركات ESG رسميًا، وزيادة الوعي بتغير المناخ.

نبذة عن Vantage

Vantage (مجموعة Vantage الدولية المحدودة) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم والـ ETFs .

مع أكثر من 13 سنوات من الخبرة في السوق يعمل لدى مؤسسات Vantage حاليًا أكثر من 1,000 موظفًا في أكثر من 30 مكتبًا حول العالم.

Vantage هي أكثر من مجرد وسيط. إنها توفر نظامًا بيئيًا للتداول موثوقًا، تطبيق تداول للجوّال الحائز على الجوائز ، ومنصة تداول صديقة للمستخدم تمكن العملاء من الاستفادة من فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage App على App Store أو Google Play .

تتداول بذكاء في @ Vantage .

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