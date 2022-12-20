‫Vinco Ventures يكمل الاستحواذ على TikTok Rival Lomotif

روتشستر، نيويورك، 20 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — تعلن Vinco Ventures عن شراء جميع أسهم ZVV في أسهم ZVV Media Partners ، وهي مشروع مشترك مع ZASH Global Media ، بما في ذلك منافس TikTok Lomotif .

إنه أحدث إنجاز لمجلس الإدارة في استراتيجيته الناجحة والمتسارعة لبناء النظام البيئي القائم على المحتوى في الشركة مع التآزر الحالي بين Lomotif و AdRizer و Magnifi U و Honey Badger .

تم تعيين Lomotif مؤخرًا كأفضل 12 بديل تيك توك لمشاركة مقاطع فيديو قصيرة رائجة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف Lomotif في المرتبة الثالثة في أفضل بدائل TikTok على موقع begindot.com . https://www.begindot.com/best- tiktok-alternatives/

يأتي إغلاق Vinco لمحفظة JV و ZASH وسط حملات حكومية ومخاوف سياسية بشأن شركة تيك توك التي تتخذ من الصين مقرًا لها.

أقر مجلس الشيوخ مؤخرًا تشريعًا لحظر TikTok من جميع أجهزة الحكومة الأمريكية بعد الموافقة بالإجماع على قانون No TikTok بشأن الأجهزة الحكومية.

“إن قيادة Vinco Ventures واثقة للغاية في مهمتها السريعة والتعاونية لجعل الشركة لاعبًا رئيسيًا في مجال الإعلام والترفيه. هذه خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف وستواصل الشركة تحديد العلامات التجارية التي يمكن أن تكمل العمليات وتوسع نطاقها وإيلائها اهتمامًا وثيقًا”.

من خلال شراء أسهم ZVV Media Partners ، توسع Vinco محفظتها مع الإضافة المثيرة لمختلف مسلسلات الإنتاج التلفزيونية الداخلية.

نبذة عن Vinco Ventures

Vinco Ventures (Nasdaq: BBIG ) تركز على تطوير الوسائط الرقمية وتقنيات المحتوى. تمتلك شركة Vinco Ventures الموحدة، ZVV Media Partners، LLC ، وهي مشروع مشترك بين Vinco Ventures و ZASH Global Media و Entertainment Corporation ، حصة ملكية بنسبة 80% في Lomotif Private Limited . تمتلك شركة Vinco Ventures حصة ملكية بنسبة 100% في AdRizer, LLC . لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة investors.vincoventures.com.

البيانات التطلعية وإخلاء المسؤولية

يحتوي هذا البيان الصحفي على “بيانات استشرافية” على النحو المحدد في أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1995، والتي تستند إلى معتقدات ومعلومات متاحة حاليًا لإدارة Vinco Ventures بالإضافة إلى التقديرات والافتراضات التي وضعتها إدارة Vinco Ventures . ويمكن تحديد هذه التصريحات بحقيقة أنها لا تتعلق بوقائع تاريخية أو حالية على وجه الدقة. عند استخدامها في هذا العرض التقديمي، فإن الكلمات “تقدير” و”توقع” و”نية” و”تصديق” و”خطة” و”توقع” و”متوقع” وغيرها من الكلمات أو السلبية لهذه المصطلحات والعبارات المماثلة من حيث صلتها بالشركة المعنية أو إدارتها تحدد البيانات التطلعية. تعكس هذه البيانات وجهة النظر الحالية لشركة Vinco Ventures فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر والشكوك والافتراضات والعوامل الأخرى المتعلقة بشركة Vinco Ventures والشركات التابعة لها والكيانات ذات الفائدة المتغيرة الموحدة بما في ذلك Lomotif وصناعتها وحالتها المالية وعملياتها ونتائج العمليات. تتضمن هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والفوائد المتوقعة من الزيادة المقترحة في أسهم Vinco Ventures المرخصة كما هو موضح في بيان الوكيل الخاص بنا، استثمارات Vinco Ventures في ZVV Media Partners، LLC، Lomotif Private Limited، PZAJ Holdings، LLC ومبادرات واستراتيجيات النمو ذات الصلة مثل الوسائط المختلطة واستراتيجية التوزيع عبر الأنظمة الأساسية والفوائد المتوقعة من مشاركة Lomotif ورعايتها لأحداث الترفيه الحية والفوائد المتوقعة من الاستحواذ على AdRizer والتكامل المخطط لتكنولوجيا AdRizer مع Lomotif و Honey Badger والتآزر بين AdRizer و Lomotif و Honey Badger ، والمخاطر التنظيمية مع خطوط أعمال NFT و blockchain ومثل هذه المخاطر والشكوك الأخرى موصوفة بشكل كامل في المستندات المقدمة من قبل Vinco Ventures و Cryptyde مع أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة، بما في ذلك عوامل الخطر التي تمت مناقشتها في التقرير السنوي لشركة Vinco Ventures على النموذج 10- K لـ الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 المقدمة في 15 أبريل 2022 والمتاحة على www.sec.gov. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو حالات عدم اليقين، أو ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عن تلك المتوقعة أو المصدق أو المقدرة أو المتوقعة أو المقصودة أو المخطط لها. على الرغم من أننا نعتقد أن التوقعات الواردة في البيانات التطلعية معقولة، إلا أننا لا نستطيع ضمان النتائج أو الأداء أو الإنجازات في المستقبل. باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة، لا نعتزم تحديث أي من البيانات التطلعية لمطابقة هذه البيانات مع النتائج الفعلية.

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