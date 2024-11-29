‫إطلاق الوثيقة البيضاء لمؤتمر تطوير النطاق العريض 2024 الذي يسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الشبكات الثابتة المستدامة

كيب تاون، جنوب أفريقيا, 2024 نوفمبر 29/APO Group/ —: جمع مؤتمر تطوير النطاق العريض 2024: المنعقد في كيب تاون، الذي استضافته الجمعية العالمية للنطاق العريض (WBBA) (www.WorldBroadbandAssociation.com) خلال مهرجان أفريقيا للتكنولوجيا 2024، قادة الصناعة العالمية وأصحاب المصلحة من قطاعات التشغيل والتكنولوجيا والوزارات والبنوك لمعالجة التحديات والفرص الهامة في توسيع نطاق الوصول إلى النطاق العريض في جميع أنحاء أفريقيا.

بالإضافة إلى عرض قصص نجاح في تبني النطاق العريض، كان من أبرز ما تم عرضه إطلاق وثيقة بيضاء بعنوان دور الذكاء الاصطناعي في استدامة الشبكات الثابتة. تستكشف هذه الوثيقة المعلوماتية كيف تعمل الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية مع دعم البنية التحتية المستدامة والمرنة للنطاق العريض الثابت.

مع ارتفاع اشتراكات النطاق العريض بنسبة 22% في العام الماضي، والتوقعات بنمو عائدات خدمة النطاق العريض بنسبة 45% إلى 6.7 مليار دولار في عام 2029، أكد المؤتمر على أهمية الشراكات والابتكار.

حلول تعاونية لتحديات النطاق العريض في أفريقيا

مع أكثر من 130 عضوًا عالميًا وعضوية أفريقية متزايدة، تعد الجمعية العالمية للنطاق العريض بمثابة رابطة متعددة الأطراف تقودها الصناعة توفر القيادة للابتكار في النطاق العريض الرقمي. ويتمثل هدف الجمعية في التغلب على تحديات الصناعة ودعم الدفع نحو توفير شبكات وخدمات النطاق العريض للجميع. وقد وفر مؤتمر تطوير النطاق العريض 2024: كيب تاون المنصة المثالية لتحقيق هذه الأهداف.

المناقشات الرئيسية ورؤى الخبراء

في الكلمة الافتتاحية للفعالية، ناقش الدكتور لي زينجماو، رئيس الجمعية العالمية للنطاق العريض، الدور التحويلي للنطاق العريض في المشهد الرقمي في أفريقيا، مسلطًا الضوء على الموارد الغنية للقارة ومستقبلها الرقمي المشرق. وعزز نفالي سيلا، رئيس الأركان في وزارة البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي في غينيا، هذه الرسالة، مستعرضًا مبادرات مثل مركز البيانات الوطني ودوره في النمو الرقمي.

وحدد كي روي وين، المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشينا تليكوم، تطور شركات الاتصالات إلى “شركات تكنولوجية” واستراتيجيات استثمارية تركز على أفريقيا. وفي معرض حديثه عن موضوع الوثيقة البيضاء، أكد نوربرت بريودا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تونس للاتصالات، على تأثير الذكاء الاصطناعي على نشر النطاق العريض.

ودعا الدكتور سونيل بيارلال، المدير التنفيذي للهندسة وتصميم النماذج الشبكية في شركة أوبن سيرف، إلى توفير وصول عادل إلى البنية التحتية الرقمية، واستكشف بيتر فيلجون، الرئيس التنفيذي لشركة يانغتسي أوبتيكس أفريقيا كيبل، نماذج إنتاج الألياف القابلة للتطوير لأفريقيا.

وتناولت حلقة نقاشية ديناميكية موضوعات بالغة الأهمية مثل الاستثمارات والأطر التنظيمية ونماذج التمويل، حيث ناقش خبراء من أومديا، وغامبيا تيليكوم، ومنتدى الدفاع السيبراني في أفريقيا، وإم تي إن، وستاندرد بنك، وشركة زد تي إي كوربوريشن الخطوات العملية لتسريع نشر النطاق العريض.

وأبرز تيبوجو مولوي، رئيس هندسة السحابة في مجموعة ستاندرد بنك، دور البنية التحتية الرقمية في دعم الخدمات المصرفية وتعزيز تجارب العملاء في جميع أنحاء أفريقيا. وقدم كيم جين، نائب الرئيس والمدير التنفيذي للتسويق في خط منتجات الأعمال البصرية لشركة هواوي، عرضًا حول مبادرات الشركة لدعم توسيع النطاق العريض في أفريقيا، واقترح على شركات الاتصالات الأفريقية النظر في نماذج تحقيق الدخل لدفع الاقتصاد الرقمي ونمو الإيرادات.

في الكلمة الختامية، ناقش المدير العام للجمعية العالمية للنطاق العريض WBBA مارتن كرينر مفهوم الاستدامة الذكية وكيف يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل النطاق العريض من خلال التخطيط للشبكة وتحسينها وإدارتها بشكل أكثر ذكاءً. كما تحدث بالتفصيل عن الموضوعات الرئيسية للوثيقة البيضاء حول دور الذكاء الاصطناعي في استدامة الشبكات الثابتة، مؤكدًا أن التحدي الأكبر الذي تم تحديده – ضمان توفر البيانات وجودتها – هو دعوة للعمل للمشغلين بهدف تعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي.

احصل على الوثيقة البيضاء

الوثيقة البيضاء، دور الذكاء الاصطناعي في استدامة الشبكات الثابتة، متاحة الآن للتنزيل على موقع الجمعية العالمية للنطاق العريض WBBA على الموقع الإلكتروني وهي توفر إرشادات أساسية لقادة الصناعة الذين يسلكون الطريق نحو أفريقيا المستدامة والمتصلة رقميًا.

توزيع APO Group بالنيابة عن World Broadband Association (WBBA).

نبذة عن الجمعية العالمية للنطاق العريضWBBA :

الجمعية العالمية للنطاق العريض (WBBA) هي رابطة متعددة الأطراف تقودها الصناعة، وتوفر القيادة للابتكار في النطاق العريض الرقمي على مدار العقد المقبل.

تهدف إلى التغلب على تحديات الصناعة ودعم الدفع نحو توفير شبكات وخدمات النطاق العريض للجميع. بهدف تسريع التنمية الصحية للصناعة، مع فوائد مستدامة لأصحاب المصلحة والمستخدمين النهائيين والمجتمع.

الجمعية العالمية للنطاق العريض WBBA هي كيان قانوني مستقلًا ومسجلًا في سويسرا.

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