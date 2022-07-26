‫الابتكار الرقمي: هواوي Huawei تكشف عن حلول البنية التحتية الرقمية الضخمة 

سنغفورة، 26 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — خلال مؤتمر هواوي Huawei للتمويل الذكي 2022، اقترحت هواوي Huawei البنية التحتية الرقمية المالية التعاونية والفعالة والصديقة للبيئة والمستقلة ( MEGA ) متعددة المجالات، والحلول التي تم الكشف عنها لتمكين التحول الرقمي للصناعة المالية.

البنية التحتية الضخمة هي اتجاه عالمي للتمويل.

من خلال الركوب على الاتجاهات الكبرى للتمويل المتصل بالكامل والذكاء الكامل وجميع السيناريوهات، فإن الابتكار الرقمي هو القدرة التنافسية الرئيسية لنمو الأعمال والمرونة التشغيلية والاستدامة، والتي أصبحت أيضًا المحرك الأساسي للاقتصاد الرقمي العالمي. تعمل تجربة المستخدم الرقمية النهائية وابتكارات الأعمال على تسريع التحول الرقمي للصناعة المالية.

قالت الدكتورة مارغريت هو، رئيسة قسم التسويق ومبيعات الحلول، التمويل الرقمي العالمي، شركة هواوي Huawei : “من أجل التحول الرقمي والذكي للتمويل، ستعمل هواوي Huawei مع الشركاء لمواجهة التحديات المستقبلية، ومساعدة القطاع المالي في بناء بنية تحتية رقمية ضخمة.”

تمثل MEGA تعاونية متعددة المجالات وفعالة وخضراء ومستقلة. تعتقد هواوي Huawei أن اتجاهات MEGA هذه مهمة لتطور البنية التحتية الرقمية المالية في العصر الجديد. لبناء البنية التحتية الرقمية المالية التعاونية والفعالة والصديقة للبيئة والمستقلة ( MEGA) ، سيتم إعادة تشكيل قوة الحوسبة والتخزين والاتصال لتمكين المؤسسات المالية من تحقيق خدمات عالية الكفاءة ومتاحة وعالية الأداء من خلال التعاون السحابي المتعمق والتعاون عبر المجالات والتعاون غير المتجانس.

قال نيكولاس ما، رئيس مجموعة أعمال المؤسسات، هواوي Huawei منطقة آسيا والمحيط الهادئ: “لبناء التمويل الأخضر والرقمي والذكي، لا يمكننا التحرك معًا بشكل أسرع إلا من خلال التعاون الصحي والمستدام في النظام البيئي. نحن نخطط لتعزيز تعاون النظام الإيكولوجي مع الشركاء العالميين لمطابقة المتطلبات الرقمية من الصناعة المالية بناءً على قدرتنا البحثية الأساسية والحلول المبتكرة ومنصة التكنولوجيا و Huawei Cloud . “

تقود هواوي Huawei التحول الرقمي بالابتكار، كاشفة النقاب عن حلول البنية التحتية الضخمة

استنادًا إلى التقنيات والقدرات المبتكرة الرائدة من هواوي Huawei ، تعمل هذه الأخيرة مع الشركاء لتطوير حلول البنية التحتية الرقمية المبتكرة.

أول تنسيق اتصال بصري للتخزين في الصناعة ( SOCC ): يعمل الجمع بين اكتشاف أخطاء ارتباط الإرسال البصري بمستوى ميلي ثانية وخوارزمية التبديل السريع للتخزين على تقليل تبديل ارتباط الإدخال/الإخراج من 120 ثانية إلى ثانيتين عندما يكون خط النقل معيبًا، مما يضمن عدم حدوث أي فشل في المعاملات وخدمة 24/7 عبر الإنترنت للعملاء الماليين.

وحدة تحكم متعددة المجالات ( MDC ): يتم عزل السحابات العامة للعملاء الماليين والسحابات الخاصة ومراكز البيانات التقليدية عن بعضها ، مما يجعل من الصعب على الإدارات المتعددة التعاون في تشغيل وصيانة الشبكة. ينفذ حل MDC التحقق من المحاكاة على مستوى الشبكة وتسليم التكوين بنقرة واحدة، مما يقلل من كفاءة تغيير الشبكة من أيام إلى دقائق.

تجمع التخزين المتقارب: لتلبية متطلبات العملاء متعددة البيئات، يمكن تخزين جميع البيانات من الأجهزة المادية أو الأجهزة الظاهرية أو الحاويات أو السحابات العامة في تجمع موارد بيانات واحد وإدارتها مركزيًا باستخدام محرك إدارة بيانات هواوي Huawei (DME) . يعمل هذا الحل على دمج موارد البيانات وتحسين الاستخدام العام للموارد من 40٪ إلى 70٪ وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة 30٪.

حماية البيانات المضمونة: في سيناريوهات مكافحة الفيروسات ومكافحة برامج الفدية، يتم الجمع بين جدار الحماية وإنتاج الفلاش والنسخ الاحتياطي بالكامل لتحقيق حماية متكاملة تمتد من اكتشاف الفيروسات والوقاية منها والعزل إلى استعادة البيانات. تم زيادة معدل اكتشاف الفيروسات من 99.5٪ إلى 99.9٪، كما تم تقصير وقت النسخ الاحتياطي والاسترداد بمقدار خمس مرات. يمنع هذا الحل هجمات الفيروسات بشكل فعال مثل برامج الفدية ويضمن أمان الخدمات المالية.

تعمل هواوي Huawei مع Netis بشكل مشترك لتطوير حل تشغيل وصيانة ذكي على مستوى الخدمة للصناعة المالية، لمواجهة سلسلة من تحديات تشغيل وصيانة تكنولوجيا المعلومات من هذا الحل، يمكن تصور تشغيل وصيانة الخدمات والتطبيقات والسحابات ومراكز البيانات والشبكات والأجهزة من نهاية إلى نهاية، تغطي جميع الروابط.

قامت هواوي Huawei و Tongdun بشكل مشترك بتطوير قرار ذكي بشأن المخاطر: الجمع بين محرك صنع القرار الرائد في الصناعة من Tongdun ، وقدرات إدارة النماذج، ومع Huawei Cloud ، وتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي الرائدة مثل Hetu و DGC و Lakehouse و GES . يساعد هذا الحل العملاء الماليين على تحسين كفاءة اتخاذ القرار بنسبة تزيد عن 70٪ في سيناريوهات مثل مكافحة الاحتيال والتصنيف الائتماني. يمكن أن يصل متوسط وقت الاستجابة في سيناريوهات التزامن واسعة النطاق إلى أقل من 50 مللي ثانية. بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين المئات من القواعد والنماذج النموذجية، مما يسهل النشر السريع ويواجه تحديات الخدمة.

حتى الآن، خدمت هواوي Huawei أكثر من 2000 عميل مالي في أكثر من 60 دولة ومنطقة، بما في ذلك 49 من أكبر 100 بنك في العالم.