‫الاحتفال بالافتتاح الكبير لمنتدى سايبربورت فينشر كابيتال 2024

الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة لشبكة مستثمري سايبربورت بإجمالي استثمارات يتجاوز 2.5 مليار دولار هونج كونج وأكثر من 200 عضوًا

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة – 29 أكتوبر 2024 – افتُتح اليوم منتدى سايبربورت فينشر كابيتال 2024، وهو من أبرز الأحداث السنوية في مجال رأس المال الاستثماري على مستوى العالم وتنظمه شركة سايبربورت. تُقام فعاليات هذا الحدث على مدار يومين تحت عنوان “تحدي الابتكار: تكوين رؤى جديدة للمشاريع“، ويجمع أكثر من 90 من خبراء المشاريع المؤثرين في العالم وأصحاب الرؤى في مجال ريادة الأعمال والمفكرين المبتكرين. يستكشف المشاركين في المنتدى مستقبل الابتكار وريادة الأعمال من منظور جديد، ويتعمقون في كيفية استفادة الشركات والمستثمرين من التقنيات الناشئة مثل ويب 3.0 والذكاء الاصطناعي لتحقيق نجاح كبير في سوق رأس المال الاستثماري سريعة التطور، مما يؤدي إلى إتاحة فرص جديدة. في غضون ذلك، احتفلت سايبربورت أيضًا بالذكرى السنوية السابعة لتأسيس شبكة مستثمري سايبربورت وإنجازات جمع الأموال للشركات الناشئة في سايبربورت.

في المنتدى، ألقى البروفيسور سون دونج، وزير الابتكار والتكنولوجيا والصناعة في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، الكلمة الافتتاحية، بينما ألقى سيمون تشان، رئيس مجلس إدارة شركة سايبربورت، كلمة الترحيب. وقام هندريك سين، رئيس مجلس إدارة المجموعة التوجيهية لشبكة مستثمري سايبربورت، والمؤسس المشارك ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سي إم جي إي للتكنولوجيا المحدودة، والشريك المؤسس لشركة تشاينا بروسبريتي كابيتال، باستعراض مسيرة شبكة مستثمري سايبربورت والإنجازات الرائعة التي حققتها على مدار السنوات السبع الماضية. وبالتعاون مع ضيوف آخرين، أداروا حفل الافتتاح، إيذانًا بالبدء الرسمي لهذا المنتدى العالمي الذي طال انتظاره.

قال البروفيسور سون دونج، وزير الابتكار والتكنولوجيا والصناعة في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، في تصريحاته، “إن المنتدى يعمل على “ربط أصحاب الرؤى وبناء المستقبل”، وذلك لأنه يجمع بين ألمع العقول في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وصناديق رأس المال الاستثماري لتبادل أفكار وتقديم نُهُج جديدة حول كيفية دعم الشركات الناشئة لدينا من أجل إيجاد مزيد من الحلول المبتكرة والجديدة. أعلن الرئيس التنفيذي في خطابه المتعلق بالسياسة الذي ألقاه في الأسبوع الماضي عن سلسلة من مبادرات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والمثيرة للاهتمام من أجل تحفيز منظومة تكنولوجيا المعلومات لدينا. سننشئ صندوقًا بقيمة 10 مليارات دولار مخصصًا لمجال الابتكار والتكنولوجيا لتوجيه مزيد من رأس المال السوقي للاستثمار في صناعات ناشئة ومستقبلية محددة ذات أهمية استراتيجية، وتحسين سبل الاستفادة من صندوق الابتكار والتكنولوجيا الاستثماري الحالي من خلال إعادة توزيع 1.5 مليار دولار لإنشاء صناديق بالمشاركة مع السوق على أساس مطابق للاستثمار في منظومة الشركات الناشئة في هونج كونج. سنبدأ أيضًا في تنفيذ مخطط تسريع الابتكار والتكنولوجيا التجريبي الذي يهدف إلى اجتذاب مقدمي خدمات الشركات الناشئة المحترفين ذوي الكفاءة المشهود بها داخل هونج كونج وخارجها لإنشاء قواعد تسريع في هونج كونج تؤدي إلى دعم النمو القوي للشركات الناشئة.”

ذكر سيمون تشان، رئيس مجلس إدارة سايبربورت، في كلمته الترحيبية: “حدد خطاب السياسة الذي أُلقي الأسبوع الماضي خططًا لزيادة الاستثمار وتوجيه المزيد من مبادرات رأس المال السوقي، بما في ذلك إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار هونج كونج مخصص لمجال الابتكار والتكنولوجيا والبدء في تنفيذ المخطط التجريبي لتسريع الابتكار والتكنولوجيا. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الاستثمار في مجال الابتكار والتكنولوجيا وتسريع تطويره بشكل عام. بصفتها رائدة التكنولوجيا الرقمية وداعمة لريادة الأعمال في هونج كونج، ستواصل سايبربورت العمل بما يتوافق مع استراتيجيات حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة. من خلال الأحداث الدولية مثل منتدى سايبربورت فينشر كابيتال، نهدف إلى الاستفادة بشكل أكبر من الدور الفريد لهونج كونج في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون الخارجي، ودعم الشركات الناشئة في استكشاف الفرص التجارية في مناطق الصين الكبرى ورابطة دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط”.

خلال المنتدى، أعلنت شركة سايبربورت عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة درابر دراجون لإنشاء “برنامج سايبورت x درابر دراجون لمسرع ويب 3.0”. ومن أجل دمج تجربة سيليكون فالي الداعمة لدى درابر دراجون مع منظومة ويب 3.0 المزدهرة في سايبربورت، يهدف هذا التعاون إلى تسريع تطوير المجال من خلال تنمية المواهب، ودعم المشاريع، والاستثمار، مما يؤدي إلى ربط المجالات ذات الصلة بين سيليكون فالي وهونج كونج. ستختار شركة درابر دراجون أيضًا المشاريع المناسبة من الشركات الناشئة في سايبربورت التي أكملت برنامج المسرع للاستثمار فيها من أجل تعزيز كفاءة الابتكار ومواءمة ابتكارات ويب 3.0 في هونج كونج مع المعايير الدولية. شهد توقيع الاتفاقية سيمون تشان، رئيس مجلس إدارة سايبربورت، ولاري لي، المدير المنتدب لشركة درابر دراجون، ووقعها إير إيريك تشان، كبير مسؤولي المهام العامة في سايبربورت، وريتشارد وانج، شريك في درابر دراجون.

قال تيم درابر، مؤسس شركة درابر دراجون، في خطابه المسجل مسبقًا: “سرني العمل مع شركة سايبربورت في جامعة درابر حيث اجتذبت رواد الأعمال القادمين من عالم ويب 3.0. أتطلع إلى إقامة علاقة رائعة ومستمرة مع شركة سايبربورت وجميع رواد الأعمال المرتبطين بها. أعتقد أن ويب 3.0 واللامركزية من التقنيات التحويلية الضخمة التي ستغير تمامًا طبيعة طرق أداء أعمالنا. كل المجالات بدايةً من الخدمات المصرفية والتأمين والرعاية الصحية حتى الأمور القانونية، سوف تتحول جميعًا باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة. قوة ويب 3.0 ستقدم للعالم طرقًا جديدة للعمل وأعتقد أن هذا سيقرب دول العالم من بعضها البعض، وسيجعلها أكثر ثراءً وسيصبح سكانها أفضل حالًا”.

تَوَسُّع شبكة مستثمري سايبربورت في مناطق متعددة جذب إلى عضويتها مؤسسات من مختلف أنحاء العالم

لقد نجحت شبكة مستثمري سايبربورت باستمرار في جذب كيانات استثمارية قوية من جميع أنحاء العالم، مما ربطها بشركات ذات إمكانات عالية تحت مظلة سايبربورت. تحل هذا العام الذكرى السنوية السابعة لتأسيس شبكة مستثمري سايبربورت التي بلغ إجمالي استثمارها منذ إنشائها أكثر من 2.597 مليار دولار هونج كونج، وبذلك زاد استثمارها بمقدار 560 مليون دولار هونج كونج مقارنةً بالعام الماضي، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 64٪ على أساس سنوي. مهدت شبكة مستثمري سايبربورت أيضًا 96مطابقة مشاريع إجماليًا، أي ما يزيد بمقدار 21 مطابقة مشاريع مقارنةً بالعام الماضي، وبذلك حققت زيادة سنوية بما يبلغ 1.5 ضعف. هذا العام، انضم أكثر من 30 كيانًا استثماريًا جديدًا إلى شبكة مستثمري سايبربورت، ليصل إجمالي عدد الكيانات الاستثمارية المشاركة فيها إلى أكثر من 200 كيان، بما في ذلك المستثمرون من البر الصيني الرئيسي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ‎يُظهِر هذا التنوع مدى الانتشار العالمي والشمولية التي تتمتع بها الشبكة، مما يجذب رؤوس الأموال الاستثمارية من شتى بقاع العالم.

استثمرت سايبربورت كذلك بشكل مستمر في الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية داخل منظومتها من خلال صندوق سايبربورت ماكرو وساعدتها بقوة في الحصول على تمويلات. بدايةً من سبتمبر 2024، استثمر صندوق سايبربورت ماكرو في 28 مشروعًا للشركات الناشئة، بما في ذلك شركة جرين مانداي المتخصصة في تصنيع منتجات اللحوم النباتية هذا العام، مما يدل على أهمية التكنولوجيا المراعية للبيئة والاستدامة من أجل مستقبل أفضل للمجتمع. تجاوز إجمالي مبلغ استثمارات صندوق سايبربورت ماكرو والاستثمارات المشتركة 1.94 مليار دولار هونج كونج في الوقت الحالي، بنسبة استثمار مشترك 1 : 9، وهذا يوضح قدرة سايبربورت الكبيرة على جذب الاستثمارات.

يما يتعلق بالاتجاه المستقبلي لشبكة مستثمري سايبربورت، ذكر هندريك سين، رئيس مجلس إدارة المجموعة التوجيهية لشبكة مستثمري سايبربورت، والمؤسس المشارك ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سي إم جي إي للتكنولوجيا المحدودة، والشريك المؤسس لشركة تشاينا بروسبريتي كابيتال، ما يلي: “تبذل حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة جهودًا مستمرةً لتعزيز التعاون الإقليمي مع أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، و”شبكة مستثمري سايبربورت” على استعداد تام للمشاركة بدور رئيسي في هذه الجهود، حيث إنها تتبع السياسات الحالية للاستثمار في قطاع الابتكار والتكنولوجيا، وتركز على التوسع المحلي والعالمي. نسعى إلى تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 20٪ في عدد الأعضاء المستثمرين، مما يوفر مصدر صفقات قوي للمستثمرين إلى جانب دعم جمع التمويلات وتنمية منظومة سايبربورت بشكل كامل. ستتعاون شبكة مستثمري سايبربورت مستقبلًا مع صندوق سايبربورت ماكرو لتيسير إجراء مزيد من عمليات مطابقة الاستثمارات، واكتشاف فرص الاستثمار، وتوسيع نطاق أعمال الشركات الناشئة في هونج كونج على مستوى عالمي.”

شركات سايبربورت الناشئة نجحت في إبرام صفقات لإنشاء مشاريع عالية القيمة

بسبب تأثير الاقتصاد الكلي، تتغير باستمرار أوضاع الشركات الناشئة في مختلف أنحاء العالم. لذلك يجب على رواد الأعمال تبني رؤى أكثر جرأةً وإبداعًا لجذب مستثمرين وتكوين شراكات. على مدار العام الماضي، أدت الشركات الناشئة في منظومة سايبربورت أداءً متميزًا في الحصول على تمويلات، حيث نجحت في جمع أكثر من 3.7 مليار دولار هونج كونج، بزيادة 23٪ على أساس سنوي، مما رفع الإجمالي التراكمي إلى أكثر من 41.2 مليار دولار هونج كونج. قامت عدة شركات مؤخرًا بجولات كبيرة لجمع تمويلات، بما فيها شركات كلوك وليبستاك وباي آند شيب وميدي كونسن. علاوة على ذلك، في هذا العام صارت مجموعة هاش كي، وهي منصة تداول أصول افتراضية مرخصة وعضوة في منظومة سايبربورت، ثامن شركة ناشئة يتخطى رأسمالها مليار دولار في سايبربورت، وهذا يدل على استمرار اهتمام المستثمرين بمنظومة ويب 3.0.

التركيز على مجال رأس المال الاستثماري: توضيح إمكانات الابتكار

يهتم منتدى هذا العام بتقديم خطابات رئيسية متعددة وإجراء مناقشات مركزة، ولذلك دُعيَّ لحضوره عدة شخصيات بارزة في مجال رأس المال الاستثماري ليوضحوا اتجاهات رأس المال الاستثماري العالمية ويحللوا كيفية مساهمة التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وويب 3.0 في إتاحة فرص للانتشار في الأسواق وتعزيز التعاون لتحفيز التفكير الإبداعي.

عرض رواد المجال، بما فيهم أنسون بيلي، رئيس قسم شؤون المستهلك والبيع بالتجزئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة كيه بي إم جي الصين، أحدث إصدار من تقرير “فنشر بالس الربع الثالث 2024 (Venture Pulse Q3 2024)”، والذي يحلل ظروف واتجاهات رأس المال الاستثماري من منظور عالمي وإقليمي. ناقش ياش سانكريتيايان، المدير المنتدب في جانجل فنشرز، تاريخ استثمار النمو وآفاقه المستقبلية في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا وتحدث عن التجارب الناجحة. قدم أندرو تشونج، المؤسس والمدير المنتدب لمؤسسة 1955 كابيتال، إطارًا يوضح ضرورة قيام رواد الأعمال والمستثمرين “بتهيئة المستقبل”، وعرض رؤية أكثر تألقًا عن دور التقنيات – بدايةً من تكنولوجيا المناخ حتى الرعاية الصحية، وبدايةً من الذكاء الاصطناعي حتى ويب 3.0 – في تحسين ظروف حياتنا. علاوة إلى ذلك، استكشف أليكس ويت، الشريك المتضامن في شركة فيدرا فنشرز، كيفية اغتنام الفرص المحتملة في إفريقيا التي تُعد أسرع الأسواق نموًا وأكبرها في مجال ويب 3.0، وذلك من خلال نهج فريد يجمع بين الخبرة التكنولوجية والتوزيع ورأس المال.

بالتأكيد تؤدي المبادرات الاستراتيجية والدعم التمويلي الذي تقدمه حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة دورًا مهمًا في تطوير قطاع الابتكار والتكنولوجيا المحلي. عضو المجلس التشريعي السيد دنكان تشيو، إلى جانب ممثلين من شركة سي يو إتش كيه إنوفيشن المحدودة، ومكتب نقل المعرفة وريادة الأعمال بجامعة هونج كونج للعلوم التطبيقية، ومؤسسة بياند فنشرز، بالإضافة إلى هندريك سين، رئيس مجلس إدارة المجموعة التوجيهية لشبكة مستثمري سايبربورت، والمؤسس المشارك ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سي إم جي إي للتكنولوجيا المحدودة، والشريك المؤسس لشركة تشاينا بروسبريتي كابيتال، انضموا إلى قادة الأعمال لمناقشة أحدث التدابير والاستراتيجيات والدعم الذي تقدمه حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لتطوير قطاع الابتكار والتكنولوجيا المحلي.

تميز منتدى هذا العام أيضًا باستكشاف كيفية دعم التقنيات الناشئة مثل ويب 3.0 والذكاء الاصطناعي لنشاط السوق. جوبيتر تشنغ، الشريك في شركة هاش كي كابيتال وهي من أعضاء دائرة الاستثمار في ويب 3.0 بسايبربورت، قام بتحليل فرص الاستثمار المستقبلية في مجال ويب 3.0، بينما أكد ريتشارد وانج، الشريك في درابر دراجون، على أهمية دعم البنية الأساسية والتطبيقات العملية لويب 3.0.

فعاليات اليوم الثاني من المنتدى تسلط الضوء على ويب 3

بعد إجراء العديد من المناقشات في المنتدى، ستقام عدة فعاليات تركز على ويب 3، بما في ذلك مشروع ويب 3.0 ديمو داي – إنو إجنيت، الذي تنظمه بلوك بووستر. كما أن الشركات الناشئة التي تتصدر مجال تطورات ويب 3 ستعرض مشاريعها المبتكرة في هذا الحدث لتبرز الإمكانات غير المحدودة لتكنولوجيا ويب 3 من أجل جذب التمويلات. سيتمكن المشاركون من التفاعل مع رواد الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار المختلفة للتعاون.

سيُقام في اليوم الثاني من المنتدى “معرض ابتكارات ويب 3″، الذي سيقدم أكثر من 15 تطبيقًا واقعيًا عالميًا لويب 3 تشمل الدفع الرقمي، وتمويل سلاسل التوريد، وتوثيق الهويات الرقمية، والابتكارات المالية، والاستدامة، والحفاظ على الثقافة، وتطبيقات أخرى من مناطق مختلفة في إفريقيا وأوروبا وجنوب شرق آسيا وكذلك من هونج كونج. سيتحدث خبراء المجال عن قصص نجاح منظومات قواعد البيانات المتسلسلة (بلوك تشين) والرؤى ذات القيمة. سيتفاعل الحضور مع ممثلي الشركات والمستثمرين وأعضاء منظومة سايبربورت ويب 3.0 وممثلي منظومات قواعد البيانات المتسلسلة الرئيسية لاستكشاف كيفية قيام ويب 3.0 بتطوير مختلف المجالات وتحفيز الابتكار وإنشاء فرص جديدة.

علاوة على ذلك، ستضم ندوة رواد الأعمال الرقمية 2024، التي تُعد من الفعاليات التمهيدية لمعرض ابتكارات الويب 3.0، جلسات تفاعلية ومناقشات جماعية سيديرها خبراء بارزون في مجال التكنولوجيا. ستتناول الندوة أيضًا موضوع تكامل المؤسسات وحالات الاستخدام التحويلي للتقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات المتسلسلة. (للاطلاع على جدول أعمال اليوم الثاني و”معرض ابتكارات الويب 3.0″، يرجى الرجوع إلى المرفق.)

للاطلاع على جداول البرامج وقائمة المتحدثين الكاملة في المنتدى لهذا العام، يرجى زيارة الموقع التالي: ‎http://cvcf.cyberport.hk