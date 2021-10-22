انقل منتجات الفلبين إلى وطنك من خلال تلك الكنوز الثقافية الرائعة

مانيلا، الفلبين، 22 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ –عقدت وزارة السياحة الفلبينية شراكة مع وزارة التجارة والصناعة بهدف دعم أعمال الحرف اليدوية المحلية في شتى أنحاء البلاد. تُمكّن هذه الشراكة العديد من المنتجين المحليين من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر. حيث تشمل المشروعات إقامة ندوات ومعارض تجارية وغيرها من المعارض، إلى جانب محطات تذكارية في وجهات شهيرة. بالإضافة إلى إنشاء دوائر سفر تعتمد على عوامل الجذب في كل منطقة، تسلط وزارة التجارة الضوء أيضًا على المنتجات الحرفية التي تُبرز المواهب والثقافة المحلية.

كمّا تُعد جزر الفلبين موطنًا لكثيرٍ من الحرفيين والحرفيين الصُنّاع الماهرين. وهم فلبينيون يصنعون منتجات ذات مستوى عالمي مستخدمين في ذلك المهارات والأدوات التي توارثتها الأجيال. ويستخدمون مواد أصلية وفيرة في مجتمعاتهم، والتي تتوافق مع الطبيعة والإبداع. وتكون تلك الكنوز في انتظار المسافرين المتجهين إلى الفلبين، حيث تُقدم لهم في شكل هدايا تذكارية جميلة يمكنهم أخذها إلى وطنهم لتكون تذكارًا بالملاذ المريح في هذه الجنة الاستوائية.

صرحت وزيرة السياحة بيرنا رومولو بويات قائلة “يُمكننا من خلال عرض المنتجات المحلية أن ندعم سُبل العيش في المجتمعات، فضلاً عن المساعدة في الحفاظ على تراثهم للأجيال القادمة”.

توجد العديد من المواد المحلية التي حولها الحرفيين الفلبينيين إلى أعمال فنية جميلة. نعرض فيما يلي بعض الهدايا التذكارية التي يمكن للمسافرين أخذها معهم من الفلبين.

الحرف الخشبية في باجيو

توجد الأعمال الخشبية في مرتفعات منطقة كورديليرا حيث يستخدمون العناصر النفعية المستخدمة في المنزل أو في الحقول، وكذلك عناصر الطقوس المُستخدمة في الاحتفالات المجتمعية، والشخصيات الروحية التي تسمى “بولول” التي تعتبر أمناء على المنزل والتي تتوارثها الأجيال. يوفر سوق باجيو العام والأكشاك المنتشرة على جانبي الطريق خيارات متنوعة من العناصر الخشبية المنحوتة يدويًا كي تناسب خيالك والمساحة في أمتعتك- مثل “الرجل البراميل المشين”، أو التماثيل الأكبر للمحاربين والحيوانات مثل النسور التي قد تكون بمثابة قطعة رائعة في منزلك.

إينابيل في إيلوكوس

كانت ممارسة نسج الخيوط القطنية في القماش على نول خشبي من الواجبات المنزلية التي تؤديها العديد من النساء في منطقة إيلوكوس. تعد قطعتي “إينابيل” و”أبيل إيلوكوس” القويتان عبارة عن نسيج ناعم وبسيط ومرن، ويتوفر بأنماط وتصميمات فريدة متنوعة يمكن نسجها لتكون كبيرة بما يكفي لاستخدامها كبطانيات وأغطية للطاولة وحتى مواد اللباس. تتضمن عناصر “إينابيل” المتوفر في متاجر الهدايا التذكارية، مثل تلك الموجودة في منطقتي فيجان أو إيلوكوس أو حتى عبر الإنترنت، مناشف الشاي والبطانيات والشالات والحقائب وحتى الملابس المصنوعة حسب الطلب على يد المصممين الشباب الذين يحرصون على استخدام هذا المنتج بشكل مستدام ونسيج من مصادر.

برطمان باجبورنيان كلاي من فيغان

لفظة “Burnay ” هي كلمة إيلوكوس للإشارة إلى وعاء الصلصال البني الذي استخدمه الفلبينيون حتى قبل وصول الإسبان إلى البلاد. استخدم الفلبينيون الأوائل تلك القطع الفخارية الترابية في شكل حاويات مياه، حيث أنها تساعد في الحفاظ على برودة الماء حتى في الأيام الحارة. وكانت تُستخدم أيضًا أدوات منزلية مهمة مثل حاويات الملح والأرز أو الخل، وكذلك معجون السمك المخمر، وكانت عبارة عن أوعية للمواد التي تم بيعها للصينيين في أوقات التجارة البحرية. في فيجان، يمكن للمرء زيارة متجر الفخار ومعرفة كيفية صنع ” Burnay” باستخدام قوة حيوانات الجاموس لخلط الطين، والحصول على فرصة التقاط الصور الخاصة بك على عجلة الخزاف. يمكنك أيضًا شراء تلك البرطمانات السميكة والمتينة لاستخدامها كقطع زينة أو أواني للنباتات في المنزل.

قيثارات سيبو وأصداف كابيز

تشتهر القيثارات المصنوعة يدويًا في سيبو في جميع أنحاء الفلبين لأنها متينة وبأسعار معقولة وذات جودة عالية مقارنة بالآلات المنتجة بكميات كبيرة في السوق. تم توارث فن صناعة القيثارات، الذي نشأ في العصر الإسباني، عبر أجيال من الأساتذة المحليين الذين يصنعون تلك الآلات الموسيقية من خلال تشكيل الخشب بصعوبة بالغة في شكل الساعة الرملية المألوف. كمّا أنها تتوفر في متاجر الهدايا التذكارية أو في متاجر القيثارات المملوكة للعائلة، ولا سيما في مدينة لابو لابو، وقد أصبحت مناطق جذب محلية لمحبي الموسيقى من جميع الأعمار.

كما أن بيساياس هي المكان الذي يعتبر فيه فن أصداف “كابيز” الرائع ذات الصناعة اليدوية التقليدية. تأتي “كابيز” الشفافة، التي يُمكن أن تجد عليها عليها زينة نوافذ المنازل التراثية أو مطلية في نوافذ الكنائس ذات الزجاج الملون، من أصداف رخويات تسمى “Windowpane Oyster“. بعد تناول اللحم، تُجمع الأصداف كي تُستخدم في الحرف اليدوية. يستخدم الحرفيون المحليون الأصداف لإنشاء ديكور رائع مثل الثريات المُعقدة أو نغمات الرياح الجميلة أو مصابيح الأرضية الجميلة أو الأدوات المكتبية الأصغر التي يمكن منحها للأصدقاء والأسرة في المنزل.

قهوة باراكو من باتانجاس

لفظة باركو “Barako” هي كلمة تاغالوغية تعني “قوي”، وهي وصف جيد للشراب الذي يأتي من حبوب البن المزروعة بشكل خاص في باتانجاس وبعض أجزاء من كافيت. يفخر المزارعون بنباتات البن التي يزرعونها في منطقتهم منذ القرن التاسع عشر. يصف خبراء القهوة بأن مذاقها خشبي ودخاني مع لمسة جمال رائعة من رائحة الأزهار والفواكه. انتقلت نكهته النفاذة والمكثفة من حبوب “ليبيريكا” إلى المقاهي المحلية المفضلة وحتى إلى الكعك والمعجنات. يعد فنجان القهوة المصنوع من حقيبة الهدايا التذكارية الخاصة بالحبوب المطحونة طريقة رائعة للاستمتاع في يوم بارد.

شوكولاتة مالاغوس في دافاو

في حين تُعد زراعة الكاكاو هي الممارسة الزراعية في أمكان عديدة من الفلبين، فقد تمت الإشادة بدافاو كعاصمة الشوكولاتة في البلاد ومنطقة دافاو بأكملها كعاصمة الكاكاو في الفلبين. من الشركات الرائدة في هذا المجال في المنطقة هي علامة “Malagos Chocolates” الحائزة على جوائز، والتي تستخدم حبوبًا عالية الجودة من مصدر مستدام لرحلة الشوكولاتة من الشجرة إلى لوح الشوكولاته. وكانت آخر جائزة حصلت عليها هي “الشوكولاتة الفاخرة غير المحلاة بنسبة 100%” والتي فازت بأربع ميداليات ذهبية وأخرى برونزية في مسابقة “شوكولاتة الشراب العالمية لعام 2020” التي تنظمها جوائز الشوكولاتة الدولية. توفر المنتجات تجربة شوكولاتة غنية، ومخملية، تذوب في الفم مما يجعلها هدية رائعة لمحبي الشوكولاتة من حولك.

محلات “لآلئ البحر الجنوبي” في مانيلا

توجد العديد من متاجر المجوهرات الراقية الموجودة في مراكز التسوق التي تبيع مجموعة متنوعة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة الأخرى. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تحقيق عنصر الصفقة عند التسوق لشراء مجوهراتهم وإكسسواراتهم، يمكنهم زيارة أسواق مانيلا، حيث يمكنهم العثور على مجموعة متنوعة من لآلئ البحر الجنوبي من الاوان وبعض أجزاء “مينداناو” التي تباع في الأكشاك بجانب ملحقات الهواتف المحمولة والأحذية المطاطية. كمّا يثمكن للأشخاص هناك أيضًا استعراض مجموعاتهم من العقود المضيئة والأقراط الأنيقة، مع السؤال عن “السعر النهائي” الذي يمكن للبائع ذكره.

زيت جوز الهند البكر من دافاو أورينتال

يتميز زيت جوز الهند بالعديد من الفوائد الصحية، ويُنتج من جوز الهند الطازج أو الناضج، من دون الخضوع للتكرير الكيميائي أو التبييض أو إزالة الروائح الكريهة. تأتي منتجات زيت جوز الهند البكر المتوفرة في الفلبين في شكل زيت وكبسول أو حتى في شكل مستحضرات تجميل. في حين تنمو ثمار جوز الهند بكثرة في شتى أنحاء البلاد، تستعد دافاو أورينتال لتصبح مُصدِّرًا كبيرًا لمنتجات جوز الهند إلى خارج البلاد، حيث أنه من المقرر أن ينطلق 18 مركزًا لمعالجة زيت جوز الهند البكر خلال العام. يضمن الإنتاج الحديث في مصانع المعالجة مثل مصنع أورينتال جولدن كوكو، توفير جودة عالية من خلال عمليات ترشيح دقيقة متعددة للحصول على نقاء إضافي ينتج عنه منتجات برائحة ونكهة جوز الهند الطازجة الرائعة فيما يسمى بالشكل “الأكثر نقاءً وصحة” من أشكال زيت جوز الهند.

أرز هيرلووم من كورديليرا

تنمو أصناف أرز الهيرلووم في جبال كورديليرا على مدار العديد من القرون، وتوصلت الدراسات إلى إمكانية وجود حوالي 500 نوع تقليدي من الأرز المحلي في المنطقة، ويتم زراعته غالبًا للاستهلاك الشخصي أو العائلي عبر الأجيال. تم تحديد 88 نوعًا حتى الآن ، كمّا أظهرت الدراسات أن تلك الأنواع تحتوي على عناصر غذائية أعلى. جرّب أرو هيرلووم مع وجبتك القادمة، مع تحضيره على الطريقة الفلبينية من خلال تناوله بيديك للحصول على تجربة أكثر أصالة.

المشروبات الكحولية في الفلبين

اشرب كحول الفلبين من خلال اختيار الخلطات الكحولية. قصة قصيرة من تأليف الراحل “دون أليخاندرو روسيس”، وهو فنان وطني في مجال الأدب من الفلبين للأدب يقول دون خجل: “نحن الفلبينيين نشرب الكحوليات باعتدال”. يتم تعويض ذلك من خلال المشروبات المقطرة المحلية مثل “دون بابا رم”، وهو شراب رم قديم يأتي من جزيرة واحدة من حقول قصب السكر عند سفح جبل كانجلون في فيساياس. نبيذ جوز الهند المسمى بامبانج “Lambanog“هو مشروب قوي آخر يتم الحصول عليه من تقطير عصارة جوز الهند المخمرة بشكل طبيعي. كمّا أُضيف بالنسخة الحديثة من هذا المشروب الاحتفالي نكهات الآن. يمكن للمسافرين جلبه إلى أواطنهم في البلدان الأوروبية إذا كان مخصصًا للاستهلاك الشخصي، بينما قد يتم تطبيق قيود في الدول الإسلامية.

ليليو، نِعال لاغونا الأصلية

تشتهر بلدة ليليو في لاجونا بصناعة النعال، حيث يصنع الحرفيون المحليون الأحذية من الأباكا التي تنمو بكثرة في المنطقة. تمتاز تلك النعال المنزلية المريحة والملونة بأنها مثالية للحفاظ على دفء قدميك أثناء الاسترخاء في المنزل، وهي تقدم هدايا رائعة مصنوعة يدويًا- تأكد فقط من أن المستلم يمنحك عملة معدنية في المقابل كما تقول الخرافات الفلبينية أنه إذا لم تحصل على واحدة، فأنت قد تتعرض للدخول في شِجار.

“فلبينية الحديثة” للمصمم الفلبيني

يعيد المصممون الفلبينيون الشباب اكتشاف الأقمشة المنسوجة المحلية، ويعيدون تصورها لاستخدامها كملابس حديثة بهدف دعم الصناعات التقليدية والمجتمعات المحلية. في حين أن اللباس الوطني لبارونج تاجالوج (قمصان رسمية مُطرزة بأكمام طويلة) للرجال و”Baro’t Saya (الذي يترجم حرفيًا إلى بلوزة وتنورة، وهمّا مصنوعان من قماش بينا الفاخر)، لا يزال يرتدي النساء في المناسبات المهمة، كمّا المصممين مثل أولئك في ” Filip + Inna ” يبتكرون ملابس مذهلة تستخدم مواد المنسوجة المصنوعة يدويًا والخرز والتطريز التي يمكن ارتداؤها في المكتب أو حتى على الشاطئ. أحضر شيئًا قديمًا إلى وطنك، وكذلك شيئًا جديدًا مع التصميمات الرائعة التي ستجعلك مُميزًا وسط جميع الأشخاص.

يوجد المزيد من الكنوز بالجُعبة

تُعد الفلبين ملاذًا لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بالثقافة المحلية من خلال العناصر المادية. يُعد الروطان أحد المواد الأصلية المُستخدمة في التغليف التقليدي، والأوراق منسوجة بمهارة في أكياس تسوق تسمى “بايونغ” مع صناديق تستخدم لتخزين المواد في المنزل. “Banig” ، أو الحصير المنسوج، عبارة عن منتج فلبيني آخر منسوج، حيث يُستخدم للنوم أو كحقائب أو كأشكال منزلية، في حين أن أكياس الأباكا عصرية وصيفية طوال العام. تُعد الأواني الخشبية عبارة عن عناصر نفعية وزخرفية، حيث أنك قد تجدها على مائدة الطعام، أو إذا كانت في شكلها الكبير تكون معلقة على جدران غرفة الطعام. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجربة القليل من الطهي الفلبيني بأنفسهم، تقدم العلامة التجارية المحلية ” Mama Sita” التوابل والصلصات للمساعدة في الحصول على هذه المجموعة المحلية.

“تذكار الصيد بأمان”

حصلت وزارة السياحة على ختم السفر الآمن “SafeTravels Stamp ” من مجلس السفر والسياحة العالمي ( WTTC) تقديراً لاعتمادها “البروتوكولات المُوحدة العالمية للصحة والنظافة” التي تتضمن السفر الآمن أثناء جائحة كوفيد-19، وإجراء فحص وتقييم شاملين، وذلك لضمان السماح فقط للأشخاص المعتمدين بالدخول واستقبال الضيوف.

تقوم الحكومة الفلبينية من خلال فريق العمل المشترك بين الوكالات للوقاية من انتشار الأمراض المعدية (IATF ) بتحديث بروتوكولاتها باستمرار لحماية الفلبينيين والمواطنين الأجانب الذين يسافرون إلى الفلبين. تعرف على المزيد حول مغامرات الفلبين الجديدة والمثيرة، بالإضافة إلى تحديثات السلامة والسفر، تفضل بزيارة www.morefunawaits.com و https://www.facebook.com/ PhilippineTourismThailand (لتايلاند) و www.morefunawaits.com (لقطر)، أو تفضل بتنزيل تطبيق Travel Philippines من متجر Google Play ومتجر Apple App Store.