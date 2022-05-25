‫اير برودكتس تفتخر بإطلاق برنامج المهندسات والشركاء الفنيات – وهو برنامج مبتكر لتطوير الطالبات – في المملكة العربية السعودية

إطلاق البرنامج رسميا بحضور ضيف الشرف أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

المملكة العربية السعودية (25 مايو 2022) – أطلقت اليوم شركة برودكتس ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:APD) ، الشركة الرائدة عالميا في مجال الغازات الصناعية، برنامج مهندسات وشركاء تقنيون (FETA) ، وهو برنامج فريد من نوعه لتمكين الجيل القادم من المواهب النسائية في المملكة العربية السعودية من التقدم والتطوير الوظيفي .

تم إطلاقه بحضور أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، الضيوف المكرمون من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمهندسين. رحب الحدث رسميا وهنأ النساء الأوائل اللواتي انضممن في البرنامج .

سيجرب المشاركون في البرنامج مجموعة من الدورات الوظيفية المصممة خصيصا، والتعلم العملي، بالإضافة إلى فرص التطوير المهني والتقني داخل اير برودكتس، وهي شركة تقوم بتقديم وتنفيذ مشاريع غازات صناعية رائدة على نطاق عالمي من شأنها أن تنشط العالم وتغيره حرفيا ومجازيا للأجيال القادمة .

وتعليقا على الإطلاق، قال الدكتور سمير سرحان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة اير برودكتس: “ من خلال فيتا، نحن رواد مسار جديد للتعلم من أجل سيساعد هذا البرنامج في تشكيل مستقبل المهندسات والفنيات عندما يصبحون جزءا من شركة غازات صناعية رائدة عالميا، حيث يعملون على بعض المشاريع الأكثر ابتكارا واستشرافا للمستقبل في عصرنا – وهي مشاريع تصنع التاريخ من خلال المساعدة في حل تحديات الطاقة والبيئة الكبيرة. أنا متحمسة لأن أكون جزءا من طريقة أخرى تعمل بها اير برودكتس على تمكين المرأة ودعم المملكة في جعل رؤية 2030 حقيقة واقعة.”

“ يتمثل أحد أهداف الهيئة السعودية للمهندسين في دعم برنامج تدريب المهندسات والفنيات ( (FETA . تخطط الهيئة السعودية للمهندسات لتقديم برامج تدريبية هندسية ومبادرات للمواهب النسائية السعودية وإعادة تأكيد المهارات والمعرفة الموجودة بين المتدربات وزيادة إنتاجيتهن . سيوفر لهم هذا أيضًا فرصة للمنافسة واكتساب إنجاز أفضل في القطاع الهندسي . نعتقد أن المهندسات السعوديات سيلعبن دورًا مهمًا في جعل رؤية 2030 حقيقة واقعة.”

عبد الناصر سيف العبد اللطيف، الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين .

وبالتوازي مع إطلاق مبادرة FETA ، يسر اير برودكتس أيضا أن تعلن عن أحدث استثماراتها والتزامها تجاه المملكة ورؤية 2030، من خلال تقديم مساهمة مالية إلى التعليم من أجل التوظيف، المنظمة الرائدة غير الربحية التي تربط الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعالم العمل . تولي مؤسسة التعليم من أجل التوظيف أهمية خاصة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساعدة في سد الفجوة العميقة في التوظيف، حيث لا يستطيع واحد من كل أربعة شباب العثور على وظيفة.

حول اير برودكتس

اير برودكتس المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ( NYSE:APD) هي شركة رائدة عالميا في مجال الغازات الصناعية تعمل منذ أكثر من 80 عاما. وتركز الشركة على خدمة الطاقة والبيئة والأسواق الناشئة، وتوفر الغازات الصناعية الأساسية والمعدات ذات الصلة وخبرات التطبيقات للعملاء في عشرات الصناعات، بما في ذلك التكرير والكيماويات والمعادن والإلكترونيات والتصنيع والأغذية والمشروبات . كما تعد شركة Air Products الشركة الرائدة عالميا في توريد تكنولوجيا ومعدات معالجة الغاز الطبيعي السائل. تقوم الشركة بتطوير وهندسة وبناء وامتلاك وتشغيل بعض من أكبر مشاريع الغاز الصناعي في العالم ، بما في ذلك: مشاريع التغويز التي تحول الموارد الطبيعية الوفيرة بشكل مستدام إلى غاز اصطناعي لإنتاج الطاقة عالية القيمة والوقود والمواد الكيميائية. مشاريع احتجاز الكربون ؛ وعلى نطاق عالمي منخفض – ومشاريع الهيدروجين الخالية من الكربون التي تدعم النقل العالمي وتحول الطاقة.

وبلغت مبيعات الشركة في السنة المالية 2021 10.3 مليار دولار من عمليات في أكثر من 50 دولة، وتبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 55 مليار دولار. أكثر من 20,000 موظف متحمس وموهوب وملتزم من خلفيات متنوعة مدفوعون بالهدف الأسمى لشركة Air Products المتمثل في إنشاء حلول مبتكرة تفيد البيئة وتعزز الاستدامة وتعالج التحديات التي تواجه العملاء والمجتمعات والعالم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.airproducts.com أو تابعنا على LinkedIn أو Twitter أو Facebook أو Instagram .

نبذة عن شركة اير برودكتس الشرق الأوسط

تتمتع شركة اير برودكتس بحضور في الشرق الأوسط منذ أكثر من 50 عاما من خلال مزيج من الشركات المملوكة بالكامل وشراكات المشاريع المشتركة. قامت الشركة ببناء وامتلاك وتشغيل العديد من وحدات فصل الهواء ومصانع إنتاج الهيدروجين في جميع أنحاء المنطقة وهي مزود لتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال المبرد إلى عمان وبقية دول مجلس التعاون الخليجي . وفي الآونة الأخيرة، عززت شركة اير برودكتس أعمالها في مجال الغازات الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصلت على كميات إضافية من السوائل السائبة والغازات المعبأة والغازات المتخصصة، وايضًا حصلت على حصة الأغلبية في منشأة لإنتاج ثاني أكسيد الكربون السائل في البحرين.

كما تقوم شركة اير برودكتس بتطوير مشاريع عملاقة للغازات الصناعية جنبا إلى جنب مع شركاء استراتيجيين في المشاريع المشتركة في المنطقة. في أكتوبر 2021 ، أعلنت شركة اير برودكتس عن الانتهاء من معاملات الاستحواذ على الأصول وتمويل المشاريع (المرحلة الأولى) لوحدة فصل الهواء / التغويز / المشروع المشترك للطاقة (JV) الذي تبلغ تكلفته حوالي 12 مليار دولار مع أرامكو وأكوا باور و اير برودكتس قدرة في جازان ، المملكة العربية السعودية . وبالتعاون مع أكوا باور ونيوم، تقوم شركة اير برودكتس أيضا ببناء منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء تعتمد على الهيدروجين على مستوى عالمي بمليارات الدولارات تعمل بالطاقة المتجددة. يقع في نيوم في الركن الشمالي الغربي من

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المملكة العربية السعودية، ستقوم المنشأة بإنتاج الهيدروجين ليتم تصنيعه في الأمونيا الخالية من الكربون للتصدير حصريا من قبل اير برودكتس إلى الأسواق العالمية .

تتماشى هذه المشاريع مع الهدف الأسمى لشركة اير برودكتس ، وهو جمع الناس معا للتعاون وابتكار حلول لبعض أهم تحديات الطاقة والبيئة في العالم ودعم العملاء العالميين بطريقة مستدامة .

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