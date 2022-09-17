‫تتعهد Huawei Cloud ببناء نظام بيئي عالمي للشركات الناشئة، لتمكين 10000 شركة ناشئة عالية الإمكانات في غضون ثلاث سنوات

شنجن، الصين، 16 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — أعلنت Huawei Cloud اليوم، في قمة Huawei Cloud Global Startup Founders التي عقدت في شنجن، عن التزامها ببناء نظام بيئي عالمي للشركات الناشئة وثلاث مبادرات رئيسية لتسريع نمو الشركات الناشئة: منصة سحابية مبتكرة، وبرامج تسريع بدء التشغيل، وموارد أعمال. انضم إليهم العديد من أصحاب رؤوس الأموال المخضرمين، وأعلنوا أيضًا عن Huawei Cloud Accelerator ، وهو برنامج يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة في جميع مراحل دورة حياتها.

قال السيد تشانغ بينغ آن نائب الرئيس الأول لشركة هواوي Huawei والرئيس التنفيذي لشركة Huawei Cloud ، في خطابه في القمة، إن Huawei Cloud تؤمن إيمانًا راسخًا بقوة الشركات الناشئة في تغيير العالم، وأن Huawei Cloud جاهزة للمشاركة مع الشركات الناشئة أكثر من 30 عامًا من خبرة Huawei في مجال التكنولوجيا والابتكار، وبناء نظام بيئي قوي لبدء التشغيل مدعومًا بالبنية التحتية السحابية العالمية من هواوي Huawei وعروض التكنولوجيا كخدمة الشاملة، بهدف تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها على السحابة.

تؤكد Huawei Cloud على قيادة الابتكار باستخدام التكنولوجيا وتسريع نمو الشركات الناشئة من خلال نظام بيئي عالمي قوي. هذا هو السبب في أنهم أعلنوا عن خطط لتكثيف الجهود في بناء النظام البيئي إلى جانب ثلاث مبادرات رئيسية – منصة سحابية مبتكرة، وبرامج تسريع بدء التشغيل، وموارد الأعمال. تخطط هواوي Huawei على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لمساعدة 10000 شركة ناشئة ذات إمكانات عالية في جميع أنحاء العالم لتسريع الابتكار والنمو على منصة هواوي Huawei السحابية وفي النظام البيئي الأكبر.

أعلن السيد Zhang Ping’an في القمة، الذي انضم إليه العديد من أصحاب رؤوس الأموال المخضرمين، رسميًا عن Huawei Cloud Accelerator . يركز هذا البرنامج حاليًا على ستة مجالات رئيسية: خدمات المؤسسات/البرمجيات كخدمة ( (SaaS ، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا المالية، والطاقة الذكية/حيادية الكربون، والرقمنة الصناعية، ولكن سيتم توسيعه لاحقًا ليشمل المزيد من الصناعات والمجالات. كما أن هذا البرنامج يقدم معسكرًا تدريبيًا لبدء التشغيل في المراحل المبكرة ومخيمًا تعليميًا تحت عنوان الصناعة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة في مراحل مختلفة من دورة حياتها.

للمضي قدمًا، تلتزم Huawei Cloud بالعمل مع الشركاء والعملاء لبناء نظام بيئي شامل وحيوي للشركات الناشئة، والذي من المتوقع أن يصبح محركًا قويًا للتحول الرقمي.