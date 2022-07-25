‫ تحتفل J&T Express بالذكرى السنوية الرابعة لتأسيسها في فيتنام

مدينة هو تشي منه، فيتنام، 25 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — تحتفل شركة J&T Express للخدمات اللوجستية العالمية بالذكرى السنوية الرابعة لتأسيسها في فيتنام اليوم، بمناسبة أربع سنوات من التوسع المكثف لشبكتها المحلية. في الوقت الحالي، توفر J&T Express تغطية على الصعيد الوطني من خلال شركاء الشبكة في أكثر من 1900 مستودع بريد سريع.

منذ إطلاقها في فيتنام في يوليوز/تموز 2018، سعت J&T Express إلى تكييف عروضها باستمرار لتلبية احتياجات السوق المحلية. من تقديم الخدمات العادية مثل J&T Standard Express و J&T Fast لتلبية احتياجات البريد والبريد السريع، قامت J&T بتوسيع منذ ذلك الحين خدماتها لتشمل عروض أوسع مثل J&T Super (التسليم السريع) و J&T Fresh (تسليم المنتجات الطازجة) و J&T International (الخدمات اللوجستية الدولية).

على خلفية جائحة كوفيد، استجابت J&T Express بتقديم خدمات التسليم بدون تلامس لضمان الحد الأدنى من الاضطرابات في فيتنام وإرفاق “بطاقة طرد الأمان” بالطرود للإشارة إلى الحالة الصحية للساعي. في شهر غشت/آب الماضي، أطلقت J&T Express خدمة J&T Fresh في فيتنام لتقديم الدعم اللوجستي لاستهلاك المنتجات الزراعية في جميع أنحاء فيتنام خلال موسم الحصاد. وشمل ذلك دعم الحصاد، ونقل المنتجات، وتوجيه المزارعين في التعبئة، وتعليمهم كيفية تحميل منتجاتهم الزراعية على مواقع التجارة الإلكترونية. هذا مثال رائع على كيفية قيام J&T Express بالاستفادة من خبرتها العالمية لتلبية الاحتياجات المحلية لكل سوق.

تظل التكنولوجيا هي أساس عروض خدمات J&T Express . في وقت سابق من هذا العام، افتتحت J&T Express مركز الفرز Cu Chi في فيتنام – وهو منشأة تبلغ مساحتها حوالي 60 ألف متر مربع مزودة بأنظمة لوجستية ذكية عبر المعالجة والتخزين والتسليم. المركز مجهز بآلة فرز أوتوماتيكية عبر الحزام، والتي تتيح المسح الآلي للرموز الشريطية وفرز العبوات على أساس الوجهة. وهي مجهزة أيضًا بنظام DWS المتقدم ونظام الفرز الذكي المتكامل للعجلة الدوارة، مما يساعد على فرز الحزم تلقائيًا. مع المركز الجديد وتقنية الشركة المطورة، زادت قدرة المعالجة اليومية لشركة J&T Express بالفيتنام في النصف الأول من العام بنحو 4 مرات على أساس سنوي مع دقة فرز تزيد عن 99٪.

قال تشارلز هو، نائب رئيس مجموعة J&T Express ، “كانت فيتنام هي السوق الثانية التي دخلت J&T Express بعد تأسيسنا في إندونيسيا. أنا فخور جدًا بما حققناه في فيتنام في مثل هذا الوقت القصير. هذا دليل قوي على نجاح نموذج أعمالنا القابل للتكرار بشكل كبير والتزامنا بالاستمرار في تنمية كل سوق وإفادة المجتمعات المحلية التي نعمل فيها. اليوم، نمت J&T Express لتصبح شبكة تغطي 13 دولة في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولكن مهمتنا في أن نكون مزود خدمة سريع موجه نحو العملاء وقائم على الكفاءة لم تتغير أبدًا. “

قال فان بينه، مدير العلامة التجارية لشركة J&T Express بالفيتنام، “عندما ننظر إلى الوراء في رحلة J&T Express بالفيتنام على مدى السنوات الأربع الماضية، أشعر بالامتنان والتواضع على حد سواء للمدى الذي وصلت إليه J&T Express . بالنظر إلى المستقبل، أنا متحمس بنفس القدر للفرص المستقبلية لمواصلة تقديم أفضل الحلول القائمة على التكنولوجيا للعملاء والشركات التي تستفيد من شبكتنا العالمية المتوسعة. ما زلنا آملين ومتفائلين بشأن نمو الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في فيتنام ونتطلع إلى المساهمة كلاعب رئيسي “.

نبذة عن شركة J&T Express

شركة J&T Express هي مزود عالمي للخدمات اللوجستية، وتحتفظ بشركات رائدة في مجال التوصيل السريع في جنوب شرق آسيا والصين، وهو السوق الأكبر والأسرع نموًا في العالم. تأسست شبكة J&T Express سنة 2015، وتمتد أعمالها إلى 13 دولة، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل ومصر. وإذ تلتزم بمهمتها “الموجهة نحو العملاء والقائمة على الكفاءة”، تلتزم J&T Express بتزويد العملاء بحلول لوجستية متكاملة من خلال بنية أساسية ذكية وشبكة لوجستية رقمية، كجزء من استراتيجيتها العالمية لربط العالم بكفاءة أكبر وتحقيق فوائد لوجستية للجميع.