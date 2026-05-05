تعلن مجموعة neurocare AG عن ترخيص تسويق الأجهزة الطبية (MDMA) لبيع أجهزة التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) في المملكة العربية السعودية

ميونخ، ألمانيا والرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن بكل سرور شركة neurocare Group AG (المنوه عنها فيمل يلي بـــ «neurocare» أو «الشركة»)، وهي منصة رائدة تعتمد أفضل الممارسات في مجال الصحة النفسية وتعزيز الأداء، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) قد منحت الشركة ترخيص تسويق الأجهزة الطبية (MDMA) لبيع أجهزة التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) الخاصة بها في المملكة العربية السعودية.

تُعدّ تكنولوجيا التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) جزءًا أساسيًا من منصة «neurocare» القائمة على أفضل الممارسات، حيث توفّر بديلاً آمنًا وغير تدخلي وخاليًا من الأدوية لعلاج اضطرابات الصحة النفسية مثل الاكتئاب، دون تحذيرات من الصندوق الأسود ودون آثار جانبية مرتبطة بالأدوية. وكجزء من منصة «neurocare»، يتم دمج تقنية التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) ضمن مسارات علاجية سريرية منظمة، ومدعومة بأدوات رقمية ونهج رعاية قائم على القياس، مما يمكّن الأطباء من تقديم نتائج أكثر اتساقًا وتخصيصًا واستدامة.

وتشير الدراسات السريرية إلى أن نحو 60% من المرضى يحققون حالة من التعافي باستخدام تقنية التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) ، مما يجعلها خيارًا علاجيًا جديداً وواعدًا للمراهقين الذين لم يحققوا نتائج ناجحة مع العلاجات الأخرى للاكتئاب.

تمثّل هذه المحطة خطوة مهمة في جهود «neurocare» لتوسيع نطاق الوصول إلى منصتها المتقدمة القائمة على أفضل الممارسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ومع هذا الترخيص، تصبح «neurocare» من أوائل الشركات المصنعة لأجهزة التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) المرخّص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية، مما يضع الشركة في موقع ريادي ضمن مشهد سريع التطور لقطاع الرعاية الصحية النفسية.

تستثمر المملكة العربية السعودية بشكل مكثّف في نماذج الرعاية القائمة على الأدلة والمدعومة بالتكنولوجيا من خلال برنامج تحوّل القطاع الصحي، مما يخلق زخمًا قويًا لاعتماد العلاجات المبتكرة مثل التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) وعلى مستوى منطقة الخليج الأوسع، تشهد «neurocare» اهتمامًا متزايدًا بنهجها القائم على المنصة المتكاملة، والذي يجمع بين تعديل النشاط العصبي، والعمليات الرقمية، والبروتوكولات المعيارية التي تتماشى بشكل وثيق مع احتياجات الأطباء وأنظمة الرعاية الصحية الساعية إلى بدائل موثوقة.

ومع الحصول على ترخيص تسويق الأجهزة الطبية (MDMA)، أصبحت «neurocare» في موقع متميز لتقديم منصتها المتطورة والمثبتة، والمدعومة بتقنية التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS)، إلى مقدمي الرعاية الصحية في المملكة. فيتيح ذلك للعيادات توسيع نطاق خدماتها، وتحسين نتائج العلاج، وتقديم رعاية مخصصة غير دوائية للمرضى الأكثر حاجة إليها.

وأفاد طارق التيتي، النائب الأول للرئيس لشركة «neurocare» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نرى إمكانات كبيرة في مختلف أنحاء المنطقة لاعتماد أساليب مبتكرة قائمة على الأدلة، مثل التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) ويبحث قادة قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية بشكل متزايد عن حلول متقدمة غير دوائية لدعم المرضى. ونتطلع إلى إقامة شراكات جديدة في مختلف أنحاء المملكة، ودعم الأطباء أثناء دمج علاجات التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) القائمة على أفضل الممارسات، والمدعومة بتكنولوجيا مصممة وفق أعلى المعايير الهندسية الألمانية.»

كما صرّح Thomas Mechtersheimer (توماس مخترشايمر)، المؤسس والرئيس التنفيذي لــــ «مجموعة neurocare AG»: «يعكس هذا الترخيص مهمتنا الأوسع في تمكين الأطباء من خلال منصتنا القائمة على أفضل الممارسات، مع تركيز أساسي على تقنية التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) . ومن خلال الجمع بين تقنيات التعديل العصبي المتقدمة، والأدوات الرقمية، والعمليات المتكاملة، نُمكّن مقدمي الرعاية الصحية من تقديم رعاية أكثر تخصيصًا وتحقيق نتائج أفضل للمرضى في مختلف أنحاء المنطقة.»

وأضاف الدكتور Helmut Schuehsler (هيلموت شوسلر)، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة

«TVM Capital Healthcare»: »مع الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)، أصبحت الأولوية الآن للتنفيذ – من خلال دمج تقنية التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) ضمن المسارات العلاجية السريرية، وتوسيع نطاق الوصول إليها خارج الإعدادات التقليدية للمستشفيات. ونتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء والجهات التنظيمية لتكييف وتوسيع نطاق المنصات المثبتة، مثل منصة “neurocare”، بما يتماشى مع احتياجات المملكة، ودعم الطلب المتزايد على خدمات الصحة النفسية. «

تنشط « neurocare » في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2024 من خلال شراكات استراتيجية تدعم توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية القائمة على أفضل الممارسات، بما يُكمل حضورها السريري الراسخ في أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا. وعقب استثمار شركة «TVM Capital Healthcare»، سارعت الشركة وتيرة توسعها الإقليمي، من خلال العمل عن كثب مع الشركاء المحليين والجهات التنظيمية لتأسيس وتوسيع نطاق منصتها المتكاملة التي توفر تقنيات التعديل العصبي والتغذية الراجعة العصبية، إلى جانب خدمات الرعاية السريرية في المملكة العربية السعودية. وبالتوازي مع ذلك، تواصل « neurocare » تعزيز إتاحة تقنيات التعديل العصبي القائمة على الأدلة، من خلال دعم الجهود العالمية لتأمين مسارات التعويضات التأمينية لتقنية التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) والتقنيات ذات الصلة.

في وقت تُبرز فيه الديناميكيات الإقليمية أهمية وجود أنظمة رعاية صحية مرِنة وشاملة للصحة النفسية، يمكن لمنصة « neurocare» دعم المرضى ومقدّمي الرعاية الصحية خلال فترات تزايد الحاجة، من خلال تقديم حلول رعاية موثوقة ومُخصّصة ومتاحة محليًا.

نبذة عن neurocare Group AG

طوّرت شركة « neurocare Group AG» منصة متكاملة للصحة النفسية قائمة على أفضل الممارسات، تمكّن الأطباء من تقديم أفضل مستويات الرعاية لمرضاهم عبر خطط علاجية مخصّصة، وذلك لمجموعة متنوعة من الحالات النفسية أو العصبية، مع تحقيق نتائج سريرية أكثر استدامة.

وتجمع هذه الخطط العلاجية بين أساليب وأدوات مبتكرة، مثل العلاج النفسي، وتعديل النشاط العصبي، وتحسين جودة النوم، إلى جانب العلاج الدوائي. وبعد إجراء تقييم شامل لحالة المريض، تدعم « neurocare» الأطباء في تطوير خطط علاجية مخصّصة تعزّز القدرة على التنظيم الذاتي، والمرونة النفسية، والمهارات الاجتماعية، مع الحفاظ على الكفاءة من حيث التكلفة ضمن أنظمة الرعاية الصحية.

يتم تطوير العناصر التكنولوجية الأساسية لمنصة « neurocare» داخليًا، وتشمل أجهزة متقدمة للتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) وتخطيط كهربائية الدماغ (EEG)، بالإضافة إلى منصة برمجية قائمة على الحوسبة السحابية، وأكاديمية إلكترونية تزوّد المتخصصين بالأدوات والمعرفة في علوم الأعصاب اللازمة لتطبيق هذه الأساليب بشكل صحيح في الممارسة السريرية.

تُطبَّق منصة « neurocare» حاليًا في عيادات الشركة الخاصة في كلٍّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا، بالإضافة إلى عدد متزايد من العيادات التابعة لجهات خارجية.

نبذة عن TVM Capital Healthcare

تُعد ««TVM Capital Healthcare مستثمرًا عالميًا في مجال الملكية الخاصة ومشغّلًا يركّز على الرعاية التخصصية ورأس المال الموجّه لنمو قطاع الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة. وبخبرة عالمية تمتد لنحو 40 عامًا في الاستثمار والتشغيل، منها 15 عامًا في الأسواق الناشئة، تعمل الشركة على بناء وتوسيع نطاق الشركات في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، إلى جانب الاستثمار في شركات الابتكار في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتوجيه توسّعها إلى هذه الأسواق.

وتُساهم الشركات التابعة لمحفظة «TVM Capital Healthcare» في تعزيز إتاحة خدمات الرعاية الصحية، وتحسين نتائج المرضى، بما يتماشى مع أجندات التحوّل الوطني لقطاع الرعاية الصحية.

