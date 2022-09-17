‫حصلت شركة JA Solar على أعلى تصنيف AAA في تصنيفات القابلية للتمويل لـ PV ModuleTech

بكين، 16 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — حصلت JA Solar على أعلى تصنيف AAA ممكن في 13 سبتمبر عندما أصدرت PV Tech تصنيفها الخاص بالقابلية للتمويل لـ PV ModuleTech للربع الثالث من عام 2022. شهدت القائمة مزايا التصنيع الرائدة لشركة JA Solar والمركز المالي القوي الذي ينعكس في المؤشرات الرئيسية مثل الشحنات وتخطيط السعة وتخطيط التكنولوجيا والأداء المالي. وفقًا للتقرير، تعد JA Solar واحدة من أكثر الموردين ثباتًا من الفئة A من حيث جميع المقاييس الرئيسية للفترة من 2014 إلى 2022.

تطوير الأعمال بشكل مطرد ومتوازن في جميع أنحاء العالم

في 26 أغسطس، أصدرت JA Solar تقريرها نصف السنوي لعام 2022، والذي يوضح أن شحنات JA Solar في الخارج شكلت 67 % في النصف الأول من عام 2022. وفي السنوات الأخيرة، واصلت شركة JA Solar توسيع نطاقها الدولي بشكل مطرد، حيث تساهم الشحنات الخارجية باستمرار بنسبة 60% إلى 70% من إجمالي الشحنات. أنشأت شركة JA Solar الآن سلاسل صناعية كاملة في الداخل والخارج على التوالي بناءً على قواعدها الصناعية الـ 12 في جميع أنحاء العالم، مما يوفر دعمًا قويًا لقدرات شحناتها إلى الأسواق العالمية.

بلغت حصة شركة JA Solar في السوق العالمية 14% في عام 2021. على وجه التحديد، استمرت حصتها في الأسواق القائمة في الارتفاع، بما في ذلك أوروبا بنسبة 18% تقريبًا والصين بنسبة 19% تقريبًا؛ وفي الأسواق الناشئة، ارتفعت حصة JA Solar في عام 2021 إلى أعلى مستوى قياسي بلغ 46% في باكستان و58% في ماليزيا وحوالي 40% في إسرائيل. وعلاوة على ذلك، عثرت أيضًا على منافذ جديدة مثل غيانا في أمريكا الجنوبية، وسيراليون في أفريقيا، وتاهيتي في أوقيانوسيا، وأوزبكستان في آسيا الوسطى، مما أسهم في التنمية المطردة للأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. كما هو موضح في تقرير وحدة التكنولوجيا الكهروضوئية، ستصبح JA Solar أكثر تنافسية في السوق الأمريكية مع تقدم تخطيط إنتاجها العالمي.

التقدم في التنمية القائمة على التكنولوجيا

واصلت JA Solar زيادة استثمارها في البحث العلمي لتلبية الطلب المتطور في السوق وتعزيز التكرار التكنولوجي والارتقاء بالصناعة. اعتبارًا من النصف الأول من عام 2022، تم منح JA Solar 1178 براءة اختراع للبحث والتطوير المستقلين. بلغ متوسط كفاءة التحويل لخلايا بيرسيوم المنتجة بكميات كبيرة 23.7% ووصل متوسط كفاءة الخلايا من النوع n إلى 25%.

على وجه الخصوص، جذبت وحدات DeepBlue 3.0 القائمة على خلية بيرسيوم الانتباه على مستوى السوق في جميع أنحاء العالم منذ شحن الطلب الأول في أكتوبر 2020. بحلول نهاية يونيو 2022، بلغت شحنات المنتج 24 جيجاوات. وقد تم تطبيقه في مشاريع عالمية رئيسية مثل مشروع محطة سكة حديد بكين فينغتاي على السطح الكهروضوئية، ومشروع الطاقة الكهروضوئية على السطح لمجمع الأمم المتحدة في بكين، وأكبر مشروع متكامل في العالم لتخزين المصدر والشبكة في أولانغاب، ومنغوليا الداخلية ومشروع الطاقة الكهروضوئية العائمة Uivermeertjes هولندا، وهو ثاني أكبر منتزه كهروضوئي عائم خارج آسيا.

في مايو 2022، أطلقت JA Solar الوحدة النمطية DeepBlue 4.0 X القائمة على الخلايا من النوع n ، والتي تتميز بكفاءة تحويل الخلايا بنسبة 25% وأقصى قدرة 625 واط. مقارنة بالوحدات الرئيسية من النوع p ، يمكن لـ DeepBlue 4.0 X تقليل توازن تكاليف النظام ( BoS ) بنسبة تصل إلى حوالي 2.1% وتكلفة مستوية لتكاليف الكهرباء ( LCOE ) بنسبة 3.5% -5%، مما يمكن أن يزيد من ربحية المشاريع ويخلق قيمة أكبر للعملاء. من المتوقع أن تتجاوز سعة خلايا JA Solar من النوع n 27 جيجا وات بحلول عام 2023، مما يجعلها واحدة من أوائل الشركات التي طورت الخلايا من النوع n ووضعها في الإنتاج.

كما تعزز JA Solar التصنيع الذكي من خلال تسريع التحول الرقمي. أثناء عملية الإنتاج، حققت مراقبة دقيقة للجودة تضمن الحفاظ على الجودة على مقود قصير من خلال نظام الكشف والإنذار التلقائي على مدار 24 ساعة في الوقت الفعلي. إذا أخذنا قاعدة تصنيع JA Solar Yiwu كمثال، فإن JA Solar تدرك الذكاء الرقمي خلال العملية بأكملها من التخطيط والإنتاج إلى الخدمات اللوجستية، مما يتيح “رؤية عملية التسليم لمدة 7 أيام” للطلب وضمان المراقبة الدقيقة لكفاءة الإنتاج وجودة المنتج.

استمرار النمو عالي الجودة مع وضع مالي سليم

يظهر التقرير نصف السنوي أنه في النصف الأول من عام 2022، سجلت شركة JA Solar إيرادات قدرها 28.469 مليار يوان، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 75.81% على أساس سنوي، وربح صاف قدره 1.702 مليار يوان يعزى إلى مساهمي الشركة المدرجة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 138.64% عن نفس الفترة من العام السابق، مما يدل على أداء متميز في نمو إيرادات التشغيل وصافي الربح. علاوة على ذلك، حققت شحنة الوحدة في النصف الأول من عام 2022 زيادة بأكثر من 50% (أعلى من متوسط الصناعة) عن نفس الفترة من العام السابق.

كما تم الاعتراف بشركة JA Solar على نطاق واسع بأدائها القوي داخل الصناعة وخارجها. حتى الآن، تم إدراج JA Solar مرارًا وتكرارًا في قائمة أفضل 500 مؤسسة طاقة جديدة في العالم، و Fortune China 500 ، و Best 500 Private Enterprises في الصين، وأفضل 500 شركة مصنعة خاصة في الصين، من بين آخرين، ولا تزال تصنيفاتها تتصاعد.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1899793/JA_Solar_ Awarded_Highest_AAA_Rating_in_ PV_ModuleTech_Bankability_ Rankings.jpg