حضور هينغ تونغ في أسبوع جيتكس للتقنية

سوجو، الصين، 22 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — أقيم أسبوع جيتكس للتقنية الحادي والأربعين في دبي، أكبر معرض تكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر، واجتذب العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات ذات الشهرة العالمية من جميع أنحاء العالم. ولأن شعار المعرض هو «تنوير المستقبل»، فقد شاركت شركة هينغ تونغ في المعرض بتقديم منتجات وحلول، مثل شاحن التيار المتردد، وكابلات نفخ الهواء الصغيرة، والنقل بالسكك الحديدية، وسلسلة الكابلات الصناعية، وحل التوصيل بنظام التوزيع الداخلي من الجيل الخامس، وحل نظام منتجات الشحن، وحل FTTx، وما إلى ذلك.

وبسبب سلسلة صناعة الاتصالات الكاملة وإنجازات الابتكار التكنولوجي، جذبت شركة هينغ تونغ انتباه المشغلين والعملاء الوافدين من بلدان الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وغيرها من الأماكن. وتزايدت متطلبات بناء البنية التحتية في السنوات الأخيرة تزايدًا كبيرًا، وأصبح سوق الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط واسعًا ويتسم بالتنافسية العالية، فضلاً إلى قيادة منطقة الشرق الأوسط للعالم في الاعتماد المبكر على الجيل الخامس (التجاري) واستخدام بيانات الجيل الخامس.

لمواكبة عصر الجيل الخامس، انشأت شركة هينغ تونغ تخطيطًا شاملاً لمنتجات وتطبيقات الاتصالات الأساسية في صناعة الجيل الخامس، ويهدف حل التوصيل بنظام التوزيع الداخلي من الجيل الخامس الذي عرضته الشركة إلى تحسين بيئة الاتصالات المحمولة الداخلية. مقارنةً بنظام الهوائي الموزع (DAS) التقليدي، فإن التوزيع الداخلي الجديد يخضع للتطوير وقابل للترقية وسهل التوزيع، وقد يثبت ويستخدم في أماكن عديدة.

إضافةً إلى ذلك وفي ظل الاتجاه العام للحفاظ على الطاقة العالمية وخفض معدل الانبعاثات، تستفيد الشركة من هذا الاتجاه وتدخل مجال مركبات الطاقة الجديدة؛ لتوفير حلول علمية تمكن الأفراد من الانتقال النظيف، وباعتباره أحد المكونات الرئيسية لمركبات الطاقة الجديدة، حصلت واجهة الشحن التي طورتها الشركة على شهادة لجنة جودة الرعاية (CQC) وتحقق معيار IP 67 لمقاومة الماء. ويتميز النوع الجديد من حلول نظام منتجات الشحن بمزايا، مثل مقاومة درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وطول عمر الخدمة، والأداء المقاوم للماء وغير ذلك من الميزات؛ لتوفير دعم فني آمن ومستقر، وضمان الاتصال بين السيارات الكهربائية ومرافق الشحن.

ستواصل الشركة في المستقبل تعزيز الابتكار التكنولوجي، وزيادة التخطيط الصناعي للجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والمدينة الذكية والترابط بين الطاقة وغيرها من المجالات الناشئة وقيادة القطاع لتسريع التحول الرقمي والذكي.

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