دومينيكا تقيم علاقات دبلوماسية مع إريتريا وأوزبكستان

لندن، 19 مايو 2021 /PRNewswire/ — خلال الأسبوع الماضي، أقامت دولة دومينيكا علاقات دبلوماسية مع دولة إريتريا ودولة أوزبكستان. في 11 مايو، أقيم حفل في مقر بعثة الكومنولث الدائمة في دولة لكومنولث دومينيكا التابع للأمم المتحدة في نيويورك، حيث وقعت السفيرة لورين بانيس روبرتس والسفيرة صوفيا تيسفاماريام يوهانس بيانًا مشتركًا. وبعد بضعة أيام، أقامت السفيرة بانيس روبرتس ونظيرها الأوزبكستاني، السفير بختيور إبراغيموف، علاقات ثنائية لتعزيز التعاون المتبادل بين البلدين.

على الرغم من صغر حجم دولة دومينيكا، إلا أنها قد أثبتت انتشارها العالمي. فخلال الأسابيع القليلة الماضية، وقعت دومينيكا أيضًا اتفاقيات دبلوماسية مع كل من نيبال وأفغانستان، مما يعكس التزام الجزيرة الصغيرة بتنمية تمثيلها الدبلوماسي على مستوى العالم. وقد دأبت دولة دومينيكا على دعم “المجتمع العالمي” لعدة سنوات، مدعومًا بتوقيع العلاقات الثنائية، وإنشاء إعفاءات بدون تأشيرة وزيادة التعاون مع البلدان في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

صرح رئيس الوزراء روزفلت سكيريت خلال جلسة مؤخرًا أقيمت عبر الإنترنت مع فوربس روسيا “نحن جزء من مجتمع عالمي. كما أننا دولة عضو في الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية الأخرى، ولدينا علاقات ثنائية ممتازة مع عدد من الدول. وبالتأكيد، فإننا نشجع هذا المستوى من التعاون والتعاون والتفاعل. لكن رغبتنا في الترحيب بالناس في بلدنا تتجاوز مجرد الترويج للسياحة”.

كما رحبت دومينيكا، منذ عام 1993، بالمستثمرين الأجانب وعائلاتهم ليصبحوا مواطنين في الدولة بعد المساهمة في ذلك برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI). لما يقرب من ثلاثة عقود، أتخد الأفراد ذوو التفكير العالمي من الجزيرة الصغيرة موطنًا لهم، حيث تمكنوا من الوصول إلى مجموعة واسعة من المزايا والفرص التي تمتد من السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 140 دولة إلى آفاق الأعمال البديلة.

تتطلب العملية من المتقدمين الاستثمار في أحد الصناديق التابعة للحكومة أو شراء ممتلكات عقارية بعينها. ثم يتم توجيه الإيرادات المتولدة مرة أخرى إلى مبادرات التنمية الوطنية في قطاعات تشمل الرعاية الصحية والتعليم. وبمجرد خضوع المتقدمين لفحص صارم، يحصل أولئك الذين ينجحون على الجنسية ويمكنهم بالتالي التقدم بطلب للحصول على جواز سفرهم الثاني. وبصرف النظر عن مزايا السفر والأعمال، يحصل المستثمرون على حق العيش والعمل والدراسة في دولة ديمقراطية تعطي الأولوية للناس والأرض. كما تفخر دولة دومينيكا بتوسيع جهودها الدبلوماسية باستمرار، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الجزيرة الصغيرة.

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