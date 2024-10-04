‫زيادة أعداد التأشيرات المجانية لجزيرة فو كوك كبؤرة سياحية عالمية جديدة لسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات وعوامل الجذب السياحي (MICE)

العوامل الرئيسية الدافعة لجزيرة فو كوك نحو البؤرة الجديدة لسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات وعوامل الجذب السياحي (MICE) هي إعفاء كافة الزوار من التأشيرة والبنية التحتية عالمية المستوى وتشكيلة متنوعة من الأنشطة الترفيهية.

PHU QUOC, VIETNAM – Media OutReach Newswire – 4 أكتوبر 2024

في فيتنام تبلغ النسبة المئوية لسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات وعوامل الجذب السياحي (MICE) من شركات السياحة 15 – 20 في المئة في المتوسط من إجمالي أعداد الزوار. يمكن أن يصل هذا الرقم إلى ستين بالمئة لدى بعض الشركات الكبرى خلال أشهر الذروة.

Grand ballroom at Sun Signature Gallery.

صالة الرقص الكبرى في Sun Signature Gallery

وقد صعدت جزيرة فو كوك مؤخرًا وسط هذا التوجه كجنة سياحية جديدة لسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات وعوامل الجذب السياحي (MICE)، يرجع الفضل في ذلك إلى سياسة التأشيرة المميزة وزيادة أعداد تجارب الجذب السياحي والبنية التحتية راقية المعايير.

سياسة التأشيرة المميزة

جزيرة فو كوك حاليًا هي الوجهة السياحية الوحيدة في فيتنام التي لديها سياسة تأشيرة سياحية مميزة. حيث يُعفى الأجانب والفيتناميين حاملي جوازات سفر أجنبية القادمين إلى جزيرة فو كوك والمقيمين فيها والمغادرين لها من التأشيرات ومنحهم تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا.

تُيسر سياسة التأشيرة المجانية لمدة ثلاثين يومًا هذه إجراءات مجموعات سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات وعوامل الجذب السياحي (MICE) التي عادةً ما يكون بها عدد ضخم من المشاركين.

يرجع الفضل في أن العديد من شركات الطيران الدولية تعمل في فو كوك وتقدِّم خدمات دورية من دول تضم كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا وكازاخستان وأوزباكستان ومنغوليا لهذه السياسة.

Wedding at Kiss of the Sea show.

حفل زفاف في Kiss من عرض The Sea

مجموعة المنتجعات الراقية

يمكن لزوار جزيرة اللؤلؤ (Pearl Island) الاستمتاع بالأجواء المشمسة والمنعشة على مدار العام أثناء استكشاف الجنان ذات الأجواء الشاعرية للشواطئ والجزر.

تتباهي جزيرة فو كوك ببعضٍ من أجمل شواطئ العالم، منها شاطئ كيم (Kem Beach) وشاطئ ساو (Sao Beach) برمالهما البيضاء الناعمة ومياههما الصافية. وبها أيضًا جزر أصغر حجمًا منها جزيرتي Hon Thom و Mary Rut، اللتان تهبان الزائر جمالًا بكرًا وتنوعًا ثريًا من الأحياء المائية والبرية.

المنتجعات الممتدة على طول الشواطئ الرملية الفسيحة بمميزاتها الطبيعية هي عوامل الجذب الرئيسية للعديد من مجموعات سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات وعوامل الجذب السياحي (MICE) الباحثين عن فخامة الاسترخاء. هذه الأماكن هي أيضًا بمثابة الأماكن المثلى للأنشطة الجماعية وحفلات الهواء الطلق التي لا تنسى.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay المعروف بنجاحه في استضافة مجموعات سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات وعوامل الجذب السياحي (MICE) ومنها حفلات الزفاف الهندية الفخمة مثل حفل زفاف روشبانغ شاه وكابيا غريوال أحد الأمثلة الرئيسية على هذه الأماكن.

يبرز New World Phu Quoc بأماكن الإقامة فيه التي على طراز الفيلات وجميعها تتميز بحمامات سباحة خاصة، بينما يوفر منتجع Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay 752 غرفة بجودة خمس نجوم وأسعار في المتناول.

من الجدير بالذكر أن مطاعم فو كوك الفخمة والطهاة من أصحاب المهارات العالية تقدِّم أكلات عالمية منها خيارات حلال وأكلات للنباتيين.

منشآت فسيحة لإقامة المؤتمرات

المنتجعات في فو كوك مجهزة بغرف مؤتمرات وصالات فسيحة مناسبة لمختلف الفاعليات.

يبرز مركز مؤتمرات Sun Signature Gallery الذي صممه المعماري الشهير بيل بنسلي في قلب مدينة Sunset Town أمام La Festa Phu Quoc – Curio Collection by Hilton.

صالة الرقص الكبرى التي تتسع لألف ضيف والتي تتميز بتكنولوجيا متطورة وعناصر جذب جمالية. يمكن لصالة الرقص استضافة فاعليات في مختلف المناسبات منها الفاعليات المدرسية أو الورش وتسع حتى ألف شخص، وحفلات استقبال بالمشروبات لحوالي 800 شخص أو حفلات تناول العشاء لعدد 550 – 600 ضيف.

كما أن صالة رقص Sun Signature Gallery بها نظام إضاءة متطور يتيح مروح 360 درجة لضبط الإضاءة النابضة بالحياة.

في أواخر أكتوبر سيكشف جهاز Sun Paradise Land في فو كوك عن مركز مؤتمرات Sun Convention Centre الذي تديره شركة New World وهو مركز مؤتمرات جديد يسع حتى ألف ضيف.

يوفر لكم تجارب منوعة

تختار مجموعات سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات وعوامل الجذب السياحي (MICE) فو كوك بسبب المجموعة المنوعة من أنشطة التسلية والأنشطة الترفيهية الراقية.

بالنسبة للفئات المميزة تعد فو كوك جنة لممارسي رياضة الغولف بملاعبها البديعة التي تجذب عشاق هذه الرياضة. من الجدير بالذكر أن Eschuri Vung Bau توفر عنصرًا لا مثيل له يأخذ اللاعبين في رحلة “من الغابة للبحر” عبر 18 فتحة غولف أرضية صعبة. موقع الغطس Kem Beach Driving Range هو الاختيار المناسب للمبتدئين. يتميز الموقع بعدد 18 حارة تمتد بطول 300 ياردة مجهزة بنظام Auto Tee يوفر للاعبين تجربة تدريب مريحة وشاملة.

كما يمنح مجمع Sun Paradise Land جنوبي جزيرة فو كوك الزوار تجربة ترفيهيةً لا مثيل لها.

يمكن للزوار استكشاف جسر القبلات (Kiss Bridge) ومشاهدة عرض الوسائط المتعددة قُبلة البحر (Kiss of the Sea) والاستمتاع بشاشات الألعاب النارية الليلية، واستكشاف الثقافة الفيتنامية من خلال العروض الفلكلورية على مسرح A Oi Theater والتجول في أرجاء بازار VUI-Fest على شاطئ البحر.

في نهاية العام ستفتح Sun Paradise Land عرض سيمفونية البحر (Symphony of the Sea) الذي يتميز بمزيج ينبض بالحياة من عروض الجيتسكي والفلاي بورد، والألعاب النارية وعناصر الثقافة الفيتنامية مثل رقصة الأسد ومهرجان الطبول وغيرها…هذه العروض التي تُقام في الهواء الطلق في ميادين فسيحة هي أفضل ما يُقدم لمجموعات سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات وعوامل الجذب السياحي (MICE).

التجربة الأخرى التي يجب على أي زائر لجزيرة فو كوك القيام بها هي الرحلة بدون توقف على متن أطول تلفريك في العالم إلى جزيرة هون ثوم (Hon Thom) تحظى هذه الرحلة بشرف أنها واحدة أهم رحلات شركة السياحة الشهيرة عالميًا Lonely Planet.