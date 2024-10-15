‫سهم كابيتال تصبح أول شركة مالية مدعومة بالتكنولوجيا المالية تحصل على التراخيص الكاملة من هيئة السوق المالية

الرياض، المملكة العربية السعودية – 15 أكتوبر 2024 – تعلن سهم كابيتال بفخر أنها استوفت جميع متطلبات بدء الأعمال لتقديم خدمات الترتيب وإدارة الاستثمارات، بالإضافة إلى تشغيل الصناديق في الأوراق المالية، وذلك بترخيص من هيئة السوق المالية (CMA). مع هذا الاعتماد، تمتلك سهم كابيتال الآن جميع الموافقات التنظيمية اللازمة للعمل كشركة مالية متكاملة في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا الإنجاز بعد عام واحد فقط من حصولها على تراخيص التعامل والحفظ والمشورة، مما يبرز النمو السريع للشركة والتزامها بتقديم خدمات مالية شاملة في السوق السعودي. مع هذه التراخيص الأخيرة، تصبح سهم كابيتال أول شركة مالية مدعومة بالتكنولوجيا المالية تحصل على الموافقة الكاملة من هيئة السوق المالية في المملكة. يعكس هذا الإنجاز الهام امتثال سهم كابيتال الكامل للإطار التنظيمي الصارم في المملكة، ويبرز التزامها بالحفاظ على أعلى معايير الثقة والأمان والشفافية.

علقت هديل بديري، المدير العام لشركة سهم كابيتال، على أهمية هذا الإنجاز قائلة:

“الحصول على الموافقة التنظيمية الكاملة من هيئة السوق المالية يمثل لحظة محورية لشركة سهم كابيتال. من خلال هذه التراخيص، يمكننا الآن تقديم مجموعة شاملة من الخدمات، بدءًا من التعامل وإدارة الأصول إلى المشورة والحفظ. هدفنا هو رفع معايير السوق، وبناء الثقة، ودعم النمو الديناميكي للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030. نحن متحمسون للفرص المقبلة ومستعدون لإحداث تأثير مستدام.”

تأسست سهم كابيتال في عام 2022 وسرعان ما أثبتت نفسها كشركة رائدة في صناعة الخدمات المالية. في ديسمبر 2023، أطلقت الشركة تطبيق سهم، وهو منصة تداول متكاملة مخصصة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية. منذ إطلاقه، أصبح تطبيق سهم ضمن أفضل ثلاث تطبيقات مالية مجانية في المملكة، مما ساهم في تعزيز مكانة سهم كابيتال كأسرع شركة وساطة نموًا في السعودية.

مع استكمال هذه التراخيص، أصبحت سهم كابيتال لاعبًا رئيسيًا في القطاع المالي المتطور بسرعة في المملكة العربية السعودية. تتيح قدرة الشركة على تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المالية، مدعومة بقدراتها المستقلة في البحث والتطوير التكنولوجي، للعملاء الوصول إلى حلول مالية شاملة مصممة لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية المتنوعة.

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مقدمة عن سهم كابيتال:

سهم كابيتال، المسجلة في الرياض، حاصلة على التراخيص التنظيمية الكاملة من هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم خدمات التعامل، والمشورة، الحفظ، الترتيب، إدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية (ترخيص رقم 22251-25). باعتبارها أول شركة مالية مدعومة بالتكنولوجيا المالية التي حصلت على الترخيص الكامل من هيئة السوق المالية، أصبحت سهم كابيتال العضو الأسرع نموًا في السوق المالية السعودية، مستفيدة من تقنياتها الخاصة وحلولها المالية المبتكرة لتقديم خدمات مالية سلسة ومتكاملة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.sahmcapital.com