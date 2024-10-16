‫سهم كابيتال تقدم تداول عقود خيارات المؤشرات لتعزيز قدرات المستثمرين السعوديين

الرياض، المملكة العربية السعودية – Media OutReach Newswire – 16 أكتوبر 2024 – تعلن شركة سهم كابيتال بفخر عن إطلاق خدمة تداول عقود خيارات المؤشرات، وهي إضافة محورية إلى مجموعة خدماتها المخصصة للمستثمرين السعوديين المتميزين. تتيح هذه الميزة المرتقبة للعملاء تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق، مع التركيز في البداية على مؤشر إس آند بي 500 ومؤشر إس آند بي 500 المصغر الشهيرين.

أكّدت هديل البديري، المدير العام لشركة سهم كابيتال، التزام الشركة بتقديم حلول تركز على العملاء، قائلة: “في سهم كابيتال، نحن ملتزمون بتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. ويأتي إطلاق تداول عقود خيارات المؤشرات استجابة مباشرة لمتطلباتهم، مما يعزز تجربة المستخدم على تطبيق سهم ويسهّل إدارة المحافظ بشكل أكثر فعالية.”

احتفالًا بهذا الإنجاز، تقدم سهم كابيتال عرضًا خاصًا لفترة محدودة يتمثل في حصة تداول بدون عمولة بقيمة 100 دولار للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع المستخدمون الجدد الذين يسجلون في تطبيق سهم بخصم دائم بنسبة 70٪ على رسوم العمولات في السوق السعودي، بحد أقصى 3 ريالات سعودية لكل عملية تداول. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: https://www.sahmcapital.com/activitiesr/quick/us-index-options?lang=en-US&activityId=825.

تُعرف سهم كابيتال بأنها أول شركة مالية تعتمد على التكنولوجيا المالية تحصل على الترخيص الكامل من هيئة السوق المالية (CMA)، وتظل في طليعة الابتكار من خلال تطبيقها الخاص “تطبيق سهم”. هذا الالتزام الثابت بالتكنولوجيا ورضا العملاء دفع سهم كابيتال لتصبح الشركة المالية الأسرع نموًا بين أعضاء السوق المالية السعودية. إضافة إلى ذلك، وبصفتها الراعي الحصري لبرنامج “استثمر بوعي” الذي تنظمه مجموعة تداول السعودية، تلعب سهم كابيتال دورًا فعالًا في تعزيز الوعي المالي على مستوى المملكة. وقد عزز تطبيق سهم مكانته كواحد من أفضل ثلاث تطبيقات مالية مجانية في السعودية، وهو ما يعد دليلاً على انتشاره واستخدامه على نطاق واسع.

مقدمة عن سهم كابيتال:

سهم كابيتال، المسجلة في الرياض، حاصلة على التراخيص التنظيمية الكاملة من هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم خدمات التعامل، والمشورة، الحفظ، الترتيب، إدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية (ترخيص رقم 22251-25). باعتبارها أول شركة مالية مدعومة بالتكنولوجيا المالية التي حصلت على الترخيص الكامل من هيئة السوق المالية، أصبحت سهم كابيتال العضو الأسرع نموًا في السوق المالية السعودية، مستفيدة من تقنياتها الخاصة وحلولها المالية المبتكرة لتقديم خدمات مالية سلسة ومتكاملة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.sahmcapital.com.

نبذة عن تطبيق سهم:

طورت شركة سهم كابيتال تطبيق سهم، وهو عبارة عن منصة خاصة مصممة خصيصًا للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، وهو يتيح للمستخدمين التداول بسلاسة في الأسواق المالية السعودية والأمريكية ببضع نقرات فحسب. يتميز تطبيق سهم بواجهته سهلة الاستخدام وتنوع خيارات الاستثمار فيه لذا صار سريعًا من أفضل ثلاث تطبيقات مالية مجانية في المملكة العربية السعودية.

إخلاء المسؤولية:

يرجى ملاحظة أن التداول في الأسواق المالية، بما في ذلك تداول عقود خيارات المؤشرات، ينطوي على مخاطر عالية وقد يؤدي إلى خسائر مالية قد تتجاوز رأس المال المستثمر. إن المعلومات المقدمة أعلاه ليست نصيحة أو توصية ببيع أو شراء أي أدوات مالية أو سندات أو استثمارات مالية أخرى، بما في ذلك شراء وبيع عقود خيارات المؤشرات. نوصي باستشارة مستشار مالي محترف قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، والتأكد من أن هذه الاستثمارات مناسبة لخبرتك ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية.

لا تتحمل سهم كابيتال أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد تنشأ نتيجة اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على هذا العرض أو المعلومات المقدمة.