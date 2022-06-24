‫‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تدعو إلى التضامن والانفتاح فيما يواجه العالم تغييرات جذرية

بكين، 23 حزيران/يونيو 2022 / PRNewswire / — أكدت الصين الأربعاء على أهمية التضامن والانفتاح في وقت يواجه فيه العالم تغييرات جذرية “لم يشهد مثيل لها خلال قرن من الزمن ويشهد “انتكاسات كبيرة” في التنمية.

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ في كلمة رئيسية ألقاها عبر منصة افتراضية في حفل افتتاح منتدى أعمال البريكس، إنه “على الرغم من التغييرات الجارية في بيئة عالمية متغيرة، فإن الاتجاه التاريخي للانفتاح والتنمية لن يعكس مساره، وستظل رغبتنا المشتركة في مواجهة التحديات معًا من خلال التعاون قوية كما كانت دائمًا.”

المنتدى هو جزء من القمة الرابعة عشرة لمجموعة البريكس، وهي مجموعة الأسواق الناشئة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. تجدر الإشارة إلى أنّ الصين تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة البريكس لهذا العام.

شي: يجب أن يدافع الجميع عن السلام

تأتي القمة وسط تفشي جائحة كوفيد-19 المستمر، وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي، والصراع الروسي الأوكراني، الذي لا زال مستعرا منذ قرابة أربعة أشهر وفاقم العديد من المشاكل القائمة.

وحث شي المجتمع الدولي على “تبني التضامن والتنسيق والحفاظ بشكل مشترك على السلام والاستقرار العالميين.” وشدد على أن الهيمنة وسياسة المجموعات والمواجهة بين الكتل العالمية لا تؤدي إلا إلى الحروب والصراعات، مستشهداً بالدروس المستفادة من الحربين العالميتين والحرب الباردة.

وقال إن “أزمة أوكرانيا هي نداء إيقاظ آخر للجميع في العالم.” “إنه يذكرنا بأن الإيمان الأعمى بما يسمى” موقع القوة” “ومحاولات توسيع التحالفات العسكرية والسعي لتحقيق الأمن الشخصي على حساب الآخرين لن يؤدي إلا إلى معضلة أمنية”.

وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي التمسك بميثاق الأمم المتحدة والسعي للحفاظ على السلام في عالم متقلب.

وتأكيدًا على مبادرة الأمن العالمي التي كان اقترحها في وقت سابق من هذا العام، دعا شي جميع البلدان إلى البقاء ملتزمة برؤيا الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، والبقاء ملتزمة باحترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان، والبقاء ملتزمة بأخذ المخاوف الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد.

شي يشدد على التنمية العالمية المستدامة

وقال شي إنه يتعين على الدول في جميع أنحاء العالم العمل معا لتعزيز التنمية العالمية المستدامة والسعي وراء التعاون المربح للجميع، محذرا من محاولات تسييس الاقتصاد العالمي.

وشدد على أن “التنمية هي مفتاح الحل لمختلف المشاكل الصعبة وتوفير حياة أفضل للناس”، مشيراً إلى أن عملية التنمية العالمية “تواجه عقبات رئيسية”.

وقال إن ما يقرب من 1.2 مليار شخص في ما يقرب من 70 دولة يواجهون كوفيد-19 وأزمات الغذاء والطاقة والديون.

وشدد شي على مبادرة التنمية العالمية التي كان طرحها العام الماضي، مكررا دعوة جميع الدول إلى تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030.

وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي تعميق التعاون لحماية الغذاء وأمن الطاقة، وتبني الابتكار، ومساعدة الدول النامية على دفع التحول الأخضر ومحاربة كوفيد -19.

وحث شي الدول المتقدمة الرئيسية على تبني سياسات اقتصادية مسؤولة و”تجنب تداعيات السياسات السلبية التي قد تلحق خسائر فادحة بالدول النامية”.

وقال شي: “إن تسييس الاقتصاد العالمي وتحويله إلى أداة أو سلاح، وفرض عقوبات عمدًا باستخدام الموقع القوي لدولة ما في الأنظمة المالية والنقدية الدولية لن يؤدي إلا إلى الإضرار بمصالحه ومصالح الآخرين، وإلحاق المعاناة بالجميع “.

التزام الصين بالانفتاح

ودعا شي إلى الالتزام بالشمولية والانفتاح والتكامل، مؤكدا على أن العولمة الاقتصادية هي “اتجاه تاريخي لا يمكن وقفه”.

وقال للجمهور “ستواصل الصين متابعة الانفتاح على معايير أعلى، وتطوير أنظمة جديدة لاقتصاد مفتوح بمستوى أعلى، وستستمر في تعزيز بيئة أعمال دولية قائمة على السوق والقانون”.

كما ألقى كل من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كلمة في حفل افتتاح المنتدى، الذي عُقد عبر منصة الإنترنت زائد في بكين. وحضر ما يقرب من ألف من وزراء الاقتصاد والتجارة والمبعوثين للصين وممثلين عن مجتمع الأعمال.

تمثل مساحة الدول الخمس لمجموعة البريكس أكثر من 26 بالمئة من مساحة اليابسة في العالم، ويشكل إجمالي عدد سكانها 42 بالمئة من سكان العالم، كما يمثل ناتجها المحلي الإجمالي حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-06-22/Xi-addresses- opening-ceremony-of-BRICS- Business-Forum-1b4KFLMYqFG/ index.html

رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch? v=-JCpZfVsM6E