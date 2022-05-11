‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تشدد الصين على ضرورة تحقيق المزيد من الاستقرار في عصر عدم الاستقرار

بكين، 11 مايو 2022 / PRNewswire / – أبرزت الصين يوم الاثنين الحاجة الملحة لتحقيق المزيد من الاستقرار واليقين لعصر عدم الاستقرار والتحول، بالنظر إلى التغيرات المعقدة المستمرة في المشهد الدولي والزيادة الملحوظة في الصعوبات والتحديات للأمن العالمي والتنمية.

خلال اجتماع افتراضي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ البلدين إلى العمل معًا للحفاظ على علاقة سليمة وثابتة للمساهمة بشكل كبير في السلام والهدوء العالميين.

جاء نداء الرئيس شي الأخير بعد أن حث الاتحاد الأوروبي على العمل مع الصين لإضافة عوامل استقرار إلى عالم مضطرب خلال اجتماع افتراضي مع رؤساء الاتحاد الأوروبي في 1 أبريل.

خلال محادثات الاثنين، قال الرئيس شي إنه من المهم بشكل خاص للصين وألمانيا، البلدان الرئيسيتان ذاتا نفوذ كبير، الحفاظ على نمو صحي وسليم للعلاقات الثنائية وتحسين تسخير دور الاستقرار والبناء والتوجيه لهذه العلاقة.

وقال الرئيس شي إنه ينبغي لكلا البلدين التمسك بالكلمة الرئيسية للحوار والتعاون في علاقاتهما، والاستفادة من آليات الحوار والتعاون الثنائية.

وأضاف أنه يمكن للجانبين إجراء حوار في مجالات مثل تغير المناخ، وسياسات الاقتصاد الكلي، والاستقرار المالي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، واستقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد.

وقال الرئيس الصيني إن الصين وألمانيا يجب أن تستفيدا أيضًا من إمكانات التعاون، مثل التقنيات الجديدة، بما في ذلك حماية البيئة والتجارة في الخدمات والذكاء الاصطناعي والرقمنة.

وقال الرئيس شي إنه ينبغي للجانبين الدفاع عن تعددية الأطراف الحقيقية، ودعم العدالة والإنصاف الدوليين، وتعزيز اقتصاد عالمي مفتوح، وجعل التنمية العالمية أكثر توازنًا وتنسيقًا وشمولًا.

وأشار شولتز إلى التطور الجيد جدًا للعلاقات بين ألمانيا والصين في السنوات الأخيرة ودعا الجانبين إلى المضي قدمًا في التقليد الجيد والحفاظ على الزخم السليم للعلاقات الثنائية.

قال الزعيم الألماني إن البلدين سيكون لهما حوار حول الحفاظ على سلاسل التوريد العالمية المستقرة وتنسيق سياسة الاقتصاد الكلي وغيرها، وزيادة التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار وتغير المناخ والاستجابة لـ COVID -19 .

وأضاف أن ألمانيا ترحب بالتزام الصين في توسيع نطاق الانفتاح الرفيع المستوى، الذي سيتيح المزيد من الفرص للبلد.

وسوف تحتفل الصين وألمانيا، الشريكان الاستراتيجيان الشاملان الآن، بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية في أكتوبر.

“العلاقة بين الصين وأوروبا لا يسيطر عليها أي طرف ثالث”

شدد الرئيس شي على أن الصين والاتحاد الأوروبي شريكان استراتيجيان شاملان وأن كل منهما فرصة للآخر، وأن الجانبين لديهما مصالح مشتركة أكثر بكثير من الاختلافات.

وأكد من جديد أن الصين تؤيد الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس شي: “إن العلاقة بين الصين وأوروبا ليست مستهدفة أو خاضعة أو تحت سيطرة أي طرف ثالث”، مشيرًا إلى أن هذا هو الإجماع الاستراتيجي الذي يجب على كلا الجانبين اتباعه على المدى الطويل.

في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، تحتاج الصين والاتحاد الأوروبي إلى الدعوة إلى الحوار والتعاون وتعويض التغييرات المعقدة في المشهد الدولي باستقرار العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

أعرب الرئيس شي عن أمله في أن تلعب ألمانيا دورًا إيجابيًا في التنمية المستقرة والسليمة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وقال شولتز، من جانبه، إن ألمانيا على استعداد لتعزيز الاتصال والتنسيق مع الصين على الجبهة المتعددة الأطراف وتعزيز التنمية السليمة للعلاقات الأوروبية الصينية.

“أزمة أوكرانيا تجلب الأمن الأوروبي عند مفترق طرق”

وفيما يتعلق بالحالة في أوكرانيا، قال الرئيس شي إن الصين تعمل بطريقتها الخاصة لتعزيز السلام ونزع فتيل التوترات.

وقال إن أزمة أوكرانيا أوصلت الأمن الأوروبي مرة أخرى إلى مفترق طرق، مضيفًا أن من المهم بذل كل جهد ممكن لمنع الصراع من أن يتفاقم أو يتضخم إلى نقطة اللاعودة.

ودعا الرئيس الصيني الجانب الأوروبي إلى إظهار المسؤولية التاريخية والحكمة السياسية، مع الأخذ في الاعتبار الاستقرار طويل الأجل في أوروبا وتعزيز الحل بطريقة مسؤولة.

وقال: “إن أمن أوروبا يجب بقاءه في أيدي الأوروبيين أنفسهم”.

وقد أكدت الصين من جديد في مناسبات عديدة أنها تدعم أوروبا في القيام بدور إيجابي في تعزيز محادثات السلام وفي إنشاء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام في نهاية المطاف.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-05-09/President-Xi-holds- talks-with-German-Chancellor- Scholz-via-video-link- 19TFo9OduuI/index.html