شركة Oryx Energies وساديو ماني: تاريخ مشترك مع إفريقيا «إفريقيا مصدر الطاقة»

شركة Oryx Energies وساديو ماني: شراكة مميزة، ومتناغمة وغير مسبوقة في إفريقيا

أعلنت شركة Oryx Energies، اليوم، عن إقامة شراكة كبرى مع شخصية لاعب كرة قدم دولية، وهو اللاعب الأيقوني، ساديو ماني؛ سيكونون شركاء في رحلة مشتركة. نشأ ساديو ماني في إفريقيا، في قرية بامبالي بدولة السنغال. وقد حقق ساديو ماني حلمه بأن أصبح الأفضل من خلال إعداد نفسه بالعمل الجاد واقترانه بفريق من الخبراء وإرادته القوية وإصراره على تقديم أفضل ما عنده في حين تذكره الدائم بجذوره، بلده وتمسكه بقارته الإفريقية و وارتباطه المستمر بها

منذ إنشائها في عام 1987، تعد شركة Oryx Energies أحد أكبر الموردين المستقلين الراسخين والعاملين لأطول فترة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث تعين ما يزيد عن 1500 موظفًا في حوالي 17 دولة. كما أن شركة Oryx Energies قادرة على مواءمة عرضها وتطويره للشركات والأفراد من خلال ما تقدمه من خدمات، ومنتجات نفطية، ومواد التشحيم والغاز النفطي المسال (LPG) مما يدل على إرادتها القوية وإصرارها على توزيع الطاقة لأكبر عدد حتى في أكثر المناطق النائية.

صرح موسى دياو، الرئيس التنفيذي لشركة Oryx Energies: «على مدار الأعوام الماضية، تكيفنا مع احتياجات إفريقيا للطاقة مما جعلنا نقدم حلوًلا موثوقًا بها وآمنة ومستدامة للأفراد والشركات. ونحن سعداء وفخورون اليوم لأن ساديو ماني اختار الانضمام إلى فريقنا. نتشارك القيم والطموحات نفسها”.

ستتميز هذه الرحلة والرؤية المشتركة بإنشاء محطة خدمات لشركة Oryx Energies في بامبالي، وهى قرية في كازامانس، موطن ساديو، المكان الذي شارك فيه بالفعل في مشاريع كبيرة لتقديم إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية.

كما صرح ساديو ماني قائلًا: “إنني متحمس لهذه الشراكة. فمن المهم بالنسبة لي ضمان إمكانية حصول أكبر عدد ممكن من الناس على التعليم والرعاية الصحية والآن مع شركة Oryx Energies يمكنهم الحصول على الطاقة أيضًا وذلك سيبدأ من خلال إنشاء محطة خدمات في مسقط رأسي”.

ستطلق شركة Oryx Energies حملتها الأولى خلال العام الجاري 2021 مع ساديو ماني: «إفريقيا مصدر الطاقة»

سينطلق هذا التعاون من خلال حملة ترويجية كبرى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والتي تتميز برسالة مشتركة قوية وهى «إفريقيا مصدر الطاقة» والتي تتمنى شركة Oryx Energies من خلالها تسليط الضوء على الإمكانيات الكبرى اللازمة للتطوير والتنمية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ودعمها. ستأخذ هذه الحملة التي ستنطلق في سبتمبر شكل شامل في جميع الأرجاء غير مسبوق. وستتطور طوال فترة الشراكة وستعزز كل عام من خلال نطاقها وتطبيقها.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى: www.poweredby.africa

Oryx Energies

إدارة التسويق والاتصالات: ستيفاني سورون

البريد الإلكتروني: event@ oryxenergies.com

العلاقات العامة :بريسيلا وولمر

البريد الإلكتروني: priscilla.wolmer@poweredby. africa

www.oryxenergies.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1535848/Oryx_Energies. jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1535850/Oryx_Energies_ Logo.jpg