‫‫فينفاست وفينجروب: رؤية بعيدة المدى لمستقبل أكثر حفاظًا على البيئة

من خلال فينفاست و فينجروب، أبدى أغنى رجل في فيتنام التزامًا ببناء مستقبل مستدام من خلال إعطاء الأولوية للنجاح على المدى الطويل وليس للمكاسب قصيرة الأجل. يسمح هذا النهج الاستشرافي للشركات بتبني رؤية طويلة الأمد تسعى إلى مواجهة التحديات المرتبطة بمجال تصنيع المركبات الكهربائية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر حفاظًا على البيئة. من خلال التركيز على الاستدامة، تهيئ فينفاست نفسها لخوض نضال عالمي يستهدف خفض التلوث البيئي.

هانوي، فيتنام – Media OutReach Newswire– 24 أكتوبر 2024 – يتجلى نمو فيتنام الاقتصادي في نجاح تكتلات شركاتها المحلية مثل شركة فينجروب وهي الشركة الأم العملاقة متعددة المجالات التي تضم شركة فينفاست، وساهمت فينجروب بنحو 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام في عام 2023. تعمل فينجروب في مجالات صناعة التكنولوجيا والتجارة والخدمات والمؤسسات الاجتماعية، وشهدت تطورًا في أعمالها في مجالي العقارات وتصنيع المركبات الكهربائية حتى صارا من أهم مصادر إيراداتها.

ازدهر قطاع التصنيع في فيتنام ولذلك اجتذبت الشركات العالمية التي تسعى إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها، كما أن انخفاض تكاليف العمالة ومهارة القوى العاملة وانفتاح مناخ الاستثمار في فيتنام حفز على هذا الازدهار. مع ذلك، طمحت فيتنام منذ فترة طويلة إلى إنشاء قطاع وطني مستقل لتصنيع السيارات يعتمد على سلسلة توريد محلية.

عدم الاقتصار على استهداف الربح: التزام فينفاست بالاستدامة

في حوار أجراه مؤخرًا مع قناة بلومبرج الإخبارية، فام نات فونج، الرئيس التنفيذي لشركة فينفاست ورئيس مجلس إدارة فينجروب، رد بإجابة مفاجئةً عندما سُئل عن التزام شركته المالي طويل الأجل.

متحدثًا من المقر الرئيسي لمجموعة فينجروب في هانوي، أجاب السيد فونج قائلًا: “حتى نفاد أموالي”، وخالفت إجابته تمامًا فكرة التركيز على الربح قصير الأجل المرتبطة غالبًا بقادة الأعمال. بدلاً من ذلك، وضحت إجابته التزامه الشديد بتنفيذ رؤية شركة فينفاست طويلة الأجل، مما هيأ الشركة للصمود أمام التحديات التي تواجه مجال تصنيع المركبات الكهربائية حاليًا.

تتجاوز رؤية السيد فونج لشركة فينفاست الاعتبارات التجارية البحتة، وذكرت قناة بلومبرج أنه وصف هذه الشركة بأنها “مشروع الصمود”، مؤكدًا على التزامه الشخصي تجاهها.

تم إدراج فام نات فونج في قائمة أقوى 50 شخصية في مجال تصنيع السيارات على مستوى العالم، وهذا يؤكد تزايد نفوذ شركة فينفاست في قطاع تصنيع السيارات العالمي. تتميز خطط الشركة للتوسع العالمي بقدرتها على تعزيز تأثير أعمال الشركة مع استمرار تطور مجال تصنيع المركبات الكهربائية.

منتجات متنوعة واستراتيجيات بيع ذكية

شركة فينفاست الفيتنامية المتخصصة في تصنيع السيارات لا تطمح للتوسع العالمي والحصول على حصة سوقية متميزة فحسب، بل إنها تؤدي كذلك، تحت قيادة مؤسسها، دورًا رئيسيًا في الترويج لاستخدام المركبات الكهربائية على نطاق عالمي، وذلك رغم التحديات والشكوك المتنوعة التي تواجهها.

إن ارتفاع معلات الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي واحتمال انخفاض ثقة المستهلكين تشكل تحديات لسوق المركبات الكهربائية.

مع ذلك، تقدم فينفاست منظومةً شاملةً للتنقل الكهربائي، تضم ثمانية طُرز من السيارات الكهربائية الذكية، وطرازًا واحدًا من الحافلات الكهربائية، وتسعة طُرز من الدراجات النارية الكهربائية، وطرازًا واحدًا من الدراجات الكهربائية.

تلبي مجموعة سيارات الركاب التي تنتجها فينفاست احتياجات المستهلكين المتنوعة وتناسب ميزانياتهم المختلفة ، بدءًا من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية صغيرة الحجم إلى سيارات الدفع الرباعي الكهربائية كبيرة الحجم. كما أن الشركة عرضت في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 تصميمها المبتكر لشاحنة متوسطة الحجم.

لضمان استقلالية التوريد واكتساب قدرة تنافسية في الأسواق الدولية، تقوم فينفاست ببناء مصانع للمركبات الكهربائية في الولايات المتحدة والهند وإندونيسيا.

إلى جانب تصنيع المركبات الكهربائية، تسعى فينفاست إلى أن تصبح مزودًا شاملاً لحلول التنقل، ولذلك تقدم خيارات اشتراك البطاريات. تعمل هذه الآلية على خفض السعر المقدم لمركبات فينفاست وتكلفة التشغيل الشهرية، وبذلك تضاهي مركبات فينفاست العديد من المركبات التي تعمل بالغاز ومتاحة للبيع في السوق حاليًا أو تتفوق عليها.

في مايو 2024، حققت فينفاست إنجازًا مهمًا بعدما صارت أول شركة فيتنامية صنفتها مجلة تايم ضمن أكثر 100 شركة تأثيرًا على مستوى العالم.

في ظل التحول العالمي نحو النقل المستدام، تتبع فينفاست استراتيجية متعددة الأسواق والمنتجات، وهذه الاستراتيجية تُمَكِّنها من مواجهة التحديات والشكوك التي تحاصر قطاع تصنيع السيارات العالمي./.