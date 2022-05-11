‫ في إطار توسّعاتها عالميًا… شركة KSTAR تشيّد أول مصانعها في فيتنام

شنجن، الصين, 11 مايو 2022/PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة KSTAR، وهي شركة عالمية رائدة متخصّصة في مجال تحويل الطاقة، رسميًا عن قرب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من مشروع تشييد مصنعها الأول في فيتنام (KSTAR Vietnam).

ويقع مصنع KSTAR الجديد في مدينة هايفونغ (أكبر مدينة ساحلية في شمال فيتنام) على مساحة 47715 مترًا مربعًا. والهدف من تشييد الشركة لهذا المصنع هو تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها عالميًا، بالإضافة إلى دعم نموّها القوي في الأسواق العالمية.

وسيجري بناء هذا المصنع على مرحلتين بإجمالي استثمارات تزيد على 22 مليون دولار أمريكي. ومن المقرّر اكتمال أعمال المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو المقبل، والانتهاء من أعمال تركيب المعدّات الجديدة وبدء الإنتاج في نهاية هذا العام. كما أنّه من المقرّر بدء أعمال البناء الخاصّة بالمرحلة الثانية من المشروع في عام 2024.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال السيد وانغ، مدير المشروعات في شركة KSTAR : “تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية المتوقعة للمرحلة الأولى من المصنع: 10000 وحدة من مزوّدات الطاقة الاحتياطية ( (UPS ، و1000 وحدة من مراكز البيانات المعيارية، ومحوّلات طاقة شمسية بقدرة 1 جيجا واط. ويُعدّ هذا المصنع أول مصنع نشيّده في فيتنام بهدف تعزيز جودة منتجاتنا وخدماتنا، وتلبية رغبة عملائنا في زيادة قواعد إنتاجنا عالميًا”.

وسيوفر هذا المصنع -بعد الانتهاء من أعمال تشييده- 200 فرصة عمل؛ وهو ما سينتج عنه توفير منافع اجتماعية واقتصادية مهمّة تسهم في تخفيف تداعيات الجائحة. وبالإضافة إلى ذلك، سيلتزم المصنع الجديد بسياسات الشركة المتعلقة بحماية البيئة.

وأضاف السيد وانغ: “نحن نفخر بأنّ شركتنا KSTAR من الشركات الرائدة في الالتزام بتطبيق سياسات تصنيع مراعية للبيئة. وتقديرًا لجهود شركتنا في هذا المجال، فقد أدرجها تقرير Corporate Net Zero Pathway -الصادر عن مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة- ضمن 13 شركة صناعية صينية تعمل على الوصول بمستوى انبعاثاتها الكربونية إلى مستوى الصفر. ويُعدّ هذا التقرير أول تقرير في العالم تصدره إحدى هيئات الأمم المتحدة تقديرًا لجهود الشركات في تحقيق هدف الحياد الكربوني”.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة KSTAR مشهورة بكونها شركة رائدة عالميًا في إنتاج مزوّدات الطاقة الاحتياطية ( UPS ). ووفقًا لتقرير أصدرته الشركة في وقت سابق، فقد احتلت منتجاتها من هذه المزوّدات المركز الخامس في تقرير سوق UPS العالمي لعام 2021، وذلك بعد أن كانت تحتل المركز السادس في التقرير نفسه لعام 2019. ولن يسهم المصنع الجديد في زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة KSTAR فحسب، بل سيساعدها أيضًا على التوسّع عالميًا.

عن شركة KSTAR

شركة KSTAR شنجن المحدودة للعلوم والتكنولوجيا ( Shenzhen KSTAR Science And Technology Co Ltd ) هي شركة عالمية رائدة متخصّصة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع المتعلقة بمزوّدات الطاقة الاحتياطية ( UPS ) ومحوّلات الطاقة الشمسية وحلول أنظمة تخزين الطاقة ( ESS ). وقد تأسّست الشركة في عام 1993، ويقع مقرّها الرئيسي في الصين، ويعمل بها حوالي 3000 موظف، وتزاول أعمالها في أكثر من 150 دولة، ولديها أكثر من 6 مرافق للتصنيع والتجميع على مستوى العالم.

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بريد إلكتروني: sales@kstar.com