‫قمة التعاون في مجال الطاقة في غرب أفريقيا (WA_ECS) احتفلت باعتبارها علامة فارقة في تطوير الطاقة المستدامة، مع توقيع مشروعين

جمعت قمة التعاون في مجال الطاقة في غرب أفريقيا (WA-ECS)، التي عقدت في لومي بدولة توغو في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر، الحكومات وقادة الطاقة الدوليين لمدة ثلاثة أيام حيث أجريت المناقشات والمناظرات في إطار معالجة تحديات تطوير المشاريع في منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وتعزيز نمو الطاقة المستدامة في جميع أنحاء غرب أفريقيا، مع توقيع مشروعين بالفعل.

لومي، توغو – إي كيو إس نيوزواير – 31 ديسمبر 2024 – في يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، بدأ العمل بالقمة بعد كلمة ترحيب من السيد/ عبد الله سيلا، مدير المحفظة ورئيس التطوير المؤسسي، إنرجي نت (EnergyNet).

نيابة عن مجموعة البنك الدولي، أعرب السيد/ كواو مينسان جابا، مدير فريق الممارسات بوحدة الطاقة في غرب أفريقيا، عن التزام المجموعة القوي ببناء مستقبل مستدام للطاقة في غرب أفريقيا.

وقال “منذ عام 2020، قمنا بجمع أكثر من 5 مليارات دولار لمشاريع الطاقة في غرب إفريقيا. ومن خلال مبادرة ميشن 300 (Mission 300)، التي أطلقناها في واشنطن العاصمة في أبريل 2024، بالشراكة مع مجموعة بنك التنمية الأفريقي، نهدف إلى جمع تمويل كبير ومبتكر لتوفير الوصول الشامل إلى الكهرباء في المنطقة. وإن هذه المبادرة، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من رؤيتنا للتحول العادل في مجال الطاقة، تجمع بين الاستثمارات والإصلاحات والحلول التكنولوجية لضمان موثوقية واستدامة الطاقة والحصول عليها بأسعار معقولة للجميع”.

كان هناك تسليطًا للضوء من قبل سعادة السيد سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على التحدي الذي تواجهه المجتمعات في منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حيث لا يحصل سوى 56٪ من الأسر على الكهرباء على الرغم من موارد الطاقة الهائلة المتاحة.

وقال “إن المبادرة الأخيرة التي دشنها بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي لتوفير الكهرباء لـ 300 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى – أي نصف سكان القارة الذين لا يستطيعون الوصول إليها – هي مبادرة جديرة بالثناء. ونأمل أن نحظى بحصة متناسبة من هذا الجهد، الذي سيعود بالنفع على 100 مليون شخص في غرب أفريقيا، وذلك على أساس حجم سكاننا ومستويات الوصول الحالية”.

ألقى معالي السيد/ روبرت كوفي ميسان إيكلو، وزير المناجم وموارد الطاقة في جمهورية توغو، الكلمة الافتتاحية الوزارية، ودعا إلى الالتزام والتغيير.

وقال “لقد حان الوقت لتحويل الكلمات إلى أفعال. وأنا أدعو رسميًا جميع أصحاب المصلحة الحاضرين إلى الالتزام القوي باحتضان هذا التحول في مجال الطاقة. وبالنسبة لصناع السياسات، فإنني أحثكم على توفير الظروف المواتية للاستثمار والابتكار. أما المستثمرين من القطاع الخاص، فأنا أدعوكم إلى اغتنام الفرص التي يوفرها قطاع الطاقة المتغير بسرعة. وإلى الشركاء الفنيين والماليين، أدعوكم إلى تقديم الدعم المستمر لجهودنا”.

وقد تشرفت القمة بحضور معالي السيد فيكتوار توميجا دوغبي، رئيس وزراء جمهورية توغو، الذي سلط الضوء على أهمية توغو في المنطقة.

وقال “تبرز توغو كمركز رئيسي للطاقة، وذلك بفضل بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي المخصصة لنقل وتخزين الهيدروكربونات. وتوفر خبرتها المزدوجة، سواء في الموانئ أو في البحر، إمدادات وقود آمنة لكل من غرب إفريقيا والممر الأطلسي بأكمله. وتحت القيادة صاحبة الرؤية لفخامة السيد فوري إيسوزيمنا غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو، تلتزم توغو تمامًا بتسهيل الاستثمار من خلال توفير إطار عمل تنظيمي نزيه وجذاب، مما يشجع الابتكارات المحلية حتى يمكن تكييف حلول الطاقة لدينا مع احتياجاتنا الحالية، وتعزيز التبادلات الإقليمية والدولية حتى نتمكن معًا من المضي قدمًا.”

وبحلول نهاية القمة، يوم الخميس 5 ديسمبر، كان التقدم قد تحقق بالفعل،

ولخص تشابو سينجو، المدير العام للطاقة بوزارة المناجم وموارد الطاقة، النتائج والإجراءات التي يتعين اتخاذها، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتأمين إمدادات الوقود والطاقة، وتعزيز التعاون بين الدول، والالتزام بإصلاحات السياسات والتنظيمات، والتركيز على تطوير المهارات، وزيادة دور الغاز الطبيعي، وهو عنصر أساسي في مستقبل الطاقة في المنطقة.

وقال “نحن سعداء لأن القمة قدمت إطارًا مثاليًا لتوغو لاتخاذ إجراءات ملموسة من خلال التوقيع على مذكرتي تفاهم: واحدة مع شركة هاير كجزء من شراكة لتعزيز القدرة التكنولوجية لتوغو في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة لمحطات الطاقة الشمسية؛ وأخرى مع شركة ريليب (RELP)، لتوفير الدعم الفني والمؤسسي لوزارة المناجم وموارد الطاقة بهدف توفير الوصول الشامل إلى الكهرباء. كما التزمت توغو تجاه الشباب في قطاع الطاقة من خلال تقديم التدريب والوظائف على الفور لخمسين شابًا”.

وفي ختام الحفل أعرب السيد/ ماوسي كاكاتسي، الوزير المنتدب لدى وزير المناجم وموارد الطاقة، عن شكره لمجموعة البنك الدولي وقال:

“ندرك جميعًا أنه من خلال العمل بروح التعاون معًا سنكون قادرين على تسريع العملية، وتحقيق النتائج التي ترغب فيها كل بلداننا، وكذلك بناء مستقبل الطاقة المستدامة والمزدهرة الذي تتوقعه شعوبنا.، كما أود أن أؤكد مرة أخرى على الامتنان الصادق من جانب حكومة توغو لكل فرد منكم عن المشاركة في هذا الحدث.

اسمحوا لي أن أتقدم بالتهنئة إلى قادة إنرجي نت، شريكتنا في تنظيم هذه القمة.”

جرى التوزيع بواسطة أيه بي أو جروب نيابة عن إنرجي نت المحدودة.

تنزيل الصورة (1): https://apo-opa.co/3ZuoKnR (التعليق: كواو مينسان جابا، مدير الممارسات، وحدة الطاقة في غرب أفريقيا، مجموعة البنك الدولي)

تنزيل الصورة (2): https://apo-opa.co/3ZvDOBN (التعليق: معالي السيدة فيكتوار توميجا دوغبي، رئيسة وزراء جمهورية توغو)

تنزيل الصورة (3): https://apo-opa.co/3ZMsu5l (التعليق: معالي السيد سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة، الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)

تنزيل الصورة (4): https://apo-opa.co/3ZO4Zcq (التعليق: صورة جماعية لقمة التعاون في مجال الطاقة في غرب أفريقيا)